( A d n k r o n o s ) - T e r z a g i o r n a t a a F i r e n z e d e l l a 7 ª e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e , c h e h a v i s t o t o r n a r e , c o m e d a t r a d i z i o n e , g l i A m b a s c i a t o r i d i E c o n o m i a C i v i l e . N e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , o s p i t a t a n e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o d i P a l a z z o V e c c h i o , s o n o s t a t e v a l o r i z z a t e l e b u o n e p r a t i c h e d i i m p r e n d i t o r i , s t a r t u p p e r e a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i . I l P r e m i o P r e p a r a r s i a l F u t u r o , d e d i c a t o a g i o v a n i s t a r t u p e g r u p p i d i a s p i r a n t i i m p r e n d i t o r i , h a p r e m i a t o p r o g e t t i c h e m e t t o n o a l c e n t r o s o s t e n i b i l i t à , e c o n o m i a c i v i l e e a t t e n z i o n e a l l a c o m u n i t à . L a v i t t o r i a è a n d a t a a N e o E A S T , s t a r t - u p d e l l a S p e z i a a t t i v a n e l l a b l u e e c o n o m y e n e l t u r i s m o n a u t i c o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e l ’ i m p a t t o u m a n o s u c o s t a e m a r e . « L a n o s t r a m i s s i o n e ? C r e a r e p r o g e t t i r i s p e t t o s i d e l l ’ a m b i e n t e m a r i n o » , h a s p i e g a t o i l r a p p r e s e n t a n t e , s o t t o l i n e a n d o l ’ a t t e n z i o n e a p r a t i c h e s o s t e n i b i l i . T r a l e a l t r e s t a r t u p i n g a r a , A C T h a m o s t r a t o c o m e i l t u r i s m o p o s s a e s s e r e i n c l u s i v o p e r f a m i g l i e c o n p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , p e r s o n a l i z z a n d o p a c c h e t t i e m a p p a n d o l ’ a c c e s s i b i l i t à d i s t r u t t u r e e s e r v i z i l o c a l i . « C o s ì c i a s c u n a r e a l t à c o n t r i b u i s c e c o n c r e t a m e n t e a l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e » , h a d i c h i a r a t o u n p o r t a v o c e . V i g i l a h a p r e s e n t a t o l a s u a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e p e r c o n n e t t e r e f a m i g l i e e c a r e g i v e r , o f f r e n d o s u p p o r t o a g l i a n z i a n i e r a f f o r z a n d o i l w e l f a r e d i q u a r t i e r e : « L a m i s s i o n e d i V i g i l a è c r e a r e u n p o n t e t r a l e g e n e r a z i o n i » , h a n n o s p i e g a t o . C o m m u n i t y H a c k e r s I t a l i a h a i l l u s t r a t o c o m e l a p r o p r i a p i a t t a f o r m a f a v o r i s c a c o l l a b o r a z i o n e t r a p r o f e s s i o n i s t i e c o m u n i t à p e r s t i m o l a r e i n n o v a z i o n e s o c i a l e e s v i l u p p o d i u n ’ e c o n o m i a r i g e n e r a t i v a . I n f i n e , B i l l d , g r e e n f i n t e c h , h a m o s t r a t o c o m e d i g i t a l i z z a r e g l i s c o n t r i n i f i s c a l i c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ a m b i e n t e , p i a n t a n d o u n a l b e r o o g n i 2 0 0 t r a n s a z i o n i . T r a i c o m m e n t i d e l F e s t i v a l , F e r r a r i n i h a s o t t o l i n e a t o c h e « s i p u ò n a s c e r e i m p r e n d i t o r i , m a c e r t a m e n t e c i s i p u ò a n c h e d i v e n t a r e » , m e n t r e R o s s i h a r i c o r d a t o c h e « l a r e s i l i e n z a è i n t r i n s e c a a l l a c o o p e r a z i o n e , c o n u n a r i l e v a n t e f u n z i o n e s o c i a l e » . P o l i g i o n i h a a g g i u n t o c h e v e n t i p r o p o s t e c o n c r e t e , s v i l u p p a t e c o n i l s u p p o r t o d i F e d e r c a s s e e c o o p e r a t i v e , h a n n o p e r m e s s o d i e l a b o r a r e p r o g e t t i i n n o v a t i v i . A n d r e a P o n t a r e l l i , D S d e l l ’ I T A G a r i b a l d i d i R o m a , h a c o n c l u s o : « I r a g a z z i c o n f e r m a n o l a s c u o l a c o m e p o n t e t r a s a p e r e e t e r r i t o r i o , g e n e r a n d o i d e e c o n c r e t e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l f u t u r o » .