( A d n k r o n o s ) - F i r e n z e o s p i t a l a 7 ª e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e , d e d i c a t a a v a l o r i z z a r e p r a t i c h e d ’ i m p r e s a c h e c o n i u g a n o s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . N e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o d i P a l a z z o V e c c h i o s o n o s t a t i c o n s e g n a t i i r i c o n o s c i m e n t i , a l l a p r e s e n z a d i A l b e r t o G r i l l i ( P r e s i d e n t e C o n f c o o p e r a t i v e T o s c a n a ) e d i S i l v i a R u s s o ( c o o r d i n a t r i c e s e r v i z i m e t a b a n c a r i , F e d e r a z i o n e T o s c a n a B C C ) , p r o m o t r i c e d e l p e r c o r s o E S G r e g i o n a l e . L e i m p r e s e p r e m i a t e c o m e A m b a s c i a t r i c i d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e 2 0 2 5 s o n o A g r i c o l t u r a C a p o d a r c o , c o o p e r a t i v a s o c i a l e c h e u n i s c e a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a e p e r c o r s i d i i n c l u s i o n e ; P a l m S p a , f a m i l y c o m p a n y B C o r p e S o c i e t à B e n e f i t s p e c i a l i z z a t a i n i m b a l l a g g i s o s t e n i b i l i e f o r m a z i o n e ; S a n v i d o s r l , i m p r e s a d i a u t o m a z i o n e c o n m i s u r e d i w e l f a r e e m u t u o s o c c o r s o p e r i d i p e n d e n t i ; S c a n f e r l a B r u n o , r e a l t à m e t a l m e c c a n i c a c e r t i f i c a t a E S G a t t e n t a a l l a m o d e r n i z z a z i o n e e a l b e n e s s e r e d e l p e r s o n a l e ; e Z e r o P e r C e n t o , c o o p e r a t i v a c h e t r a s f o r m a i n c l u s i o n e e l o g i s t i c a i n s e r v i z i B 2 B . « I n q u a l i t à d i P r e s i d e n t e d i A I P E C u n ’ a s s o c i a z i o n e c h e r a c c o g l i e m o l t e r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i , a l c u n e d e l l e q u a l i h a n n o g i à r i c e v u t o q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o e s o n o s t a t e i n s i g n i t e d e l t i t o l o d i A m b a s c i a t o r i c i v i l i – h a d i c h i a r a t o L i v i o B e r t o l a - c o n s i d e r o s i g n i f i c a t i v o c h e q u e s t a t r a d i z i o n e p r o s e g u a e s i r a f f o r z i d i a n n o i n a n n o . L a n o s t r a m i s s i o n e è i n f a t t i p r o p r i o q u e l l a d i f a r c o n o s c e r e , d i f f o n d e r e e t e s t i m o n i a r e c h e u n d i v e r s o m o d o d i f a r e e c o n o m i a è p o s s i b i l e : u n ’ e c o n o m i a c i v i l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e n o n s o l o e c o n o m i c o , m a a n c h e s o c i a l e e c u l t u r a l e , p e r l ’ I t a l i a e p e r i l m o n d o i n t e r o » . « Q u i o s s e r v i a m o u n a v e r a b i o d i v e r s i t à d i i m p r e s e : o r g a n i z z a z i o n i c o n m o d a l i t à o p e r a t i v e , s c e l t e g e s t i o n a l i e a s s e t t i i s t i t u z i o n a l i d i v e r s i — d a l l e i m p r e s e i n d i v i d u a l i a l l e c o o p e r a t i v e . C h e c o s a l e s p i n g e a d a g i r e c o s ì ? I n n a n z i t u t t o , l a p a s s i o n e . E s s e r e s o s t e n i b i l i è m o l t o i m p e g n a t i v o : s i g n i f i c a c o o r d i n a r e g l i o b i e t t i v i a z i e n d a l i n o n s o l o s u l l a m a s s i m i z z a z i o n e d e l p r o f i t t o , m a a f f i a n c a n d o a l r i s u l t a t o e c o n o m i c o i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e , l a c r e a z i o n e d i v a l o r e e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ a m b i e n t e . M e t t e r e i n s i e m e q u e s t e t r e d i m e n s i o n i è d i f f i c i l e e r i c h i e d e g r a n d e d e d i z i o n e » h a e v i d e n z i a t o i l P r e s i d e n t e d i N e X T N u o v a E c o n o m i a p e r T u t t i , V a l e n t i n o B o b b i o . I l p r e m i o i n t e n d e c e l e b r a r e p r a t i c h e c o n c r e t e — d a l l ’ i n s e r i m e n t o s o c i o - l a v o r a t i v o a l l e p o l i t i c h e d i w e l f a r e a z i e n d a l e , f i n o a s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e i n c l u s i v e — c h e g e n e r a n o v a l o r e c o n d i v i s o e r a f f o r z a n o i l t e s s u t o s o c i a l e e t e r r i t o r i a l e .