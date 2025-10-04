R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e c r o n i c h e f r a g i l i t à s t r u t t u r a l i , a m b i e n t a l i e d e c o n o m i c h e d e l n o s t r o P a e s e p o s s o n o e s s e r e u n a z a v o r r a i n s o s t e n i b i l e i n u n c o n t e s t o d i g r a n d i t r a n s i z i o n i ( s o p r a t t u t t o a m b i e n t a l e e d i g i t a l e ) a g g r a v a t e d a l l e c r i s i g e o p o l i t i c h e . È q u i n d i n e c e s s a r i o p u n t a r e s u u n a m o d e r n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a P a e s e a p a r t i r e d a l s u p e r a m e n t o d e i v i n c o l i b u r o c r a t i c i e d e l l e s a c c h e d i i n e f f i c i e n z a . D i q u e s t o s i è p a r l a t o n e l p a n e l ‘ N o n o s t a n t e l e f r a g i l i t à ’ , n e l c o r s o d e l f e s t i v a l n a z i o n a l e d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e . U n v e r o e p r o p r i o c o l l o q u i o c o n g l i a u t o r i d e l s a g g i o ‘ G o v e r n a r e l e f r a g i l i t à ’ , B e r n a r d o G i o r g i o M a t t a r e l l a , p r o f e s s o r e d i d i r i t t o a m m i n i s t r a t i v o a l l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i , e R o b e r t o G a r o f o l i , p r e s i d e n t e d i s e z i o n e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o g i à S o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . P e r M a t t a r e l l a “ g l i S t a t i e u r o p e i n e l l o r o i n s i e m e s p e n d o n o p e r l a d i f e s a p i ù d i R u s s i a e C i n a , m a m e n o d e g l i S t a t i U n i t i . I l v e r o p r o b l e m a n o n è l a q u a n t i t à d e l l a s p e s a , b e n s ì l a s u a f r a m m e n t a z i o n e . U n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e e u n m i g l i o r e c o o r d i n a m e n t o n e l l a p r o d u z i o n e e g e s t i o n e d e i s i s t e m i d ’ a r m a c o n s e n t i r e b b e r o d i o t t e n e r e p i ù e f f i c i e n z a e n o t e v o l i r i s p a r m i , e v i t a n d o l a d i s p e r s i o n e d o v u t a a l l a m o l t e p l i c i t à d i m o d e l l i e p r o c e d u r e . I n o l t r e , n o n p o s s i a m o p i ù d a r e p e r s c o n t a t a l a p r o t e z i o n e d e l l a N a t o e d e g l i S t a t i U n i t i : l ’ E u r o p a d e v e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a e c a p a c i t à d i f e n s i v a c o m u n e ” . S e c o n d o G a r o f o l i , “ l ’ E u r o p a h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a p r o s p e r i t à g r a z i e a l c o s i d d e t t o ‘ d i v i d e n d o d e l l a p a c e ’ , c r e s c e n d o i n u n c o n t e s t o d i s t a b i l i t à e a p e r t u r a d e i m e r c a t i , p u r p e r d e n d o t e r r e n o r i s p e t t o a S t a t i U n i t i e C i n a . Q u e s t o e q u i l i b r i o , f o n d a t o a n c h e s u l l a p r o t e z i o n e g a r a n t i t a d a l l a N a t o e d a g l i S t a t i U n i t i , o g g i è i n c r i s i e i c a m b i a m e n t i s i s t a n n o m a n i f e s t a n d o c o n g r a n d e r a p i d i t à . D e b o l e z z e a l u n g o i g n o r a t e r i c h i e d o n o o r a p o l i t i c h e d i m e d i o - l u n g o p e r i o d o , m a i t e m p i d e l l a p o l i t i c a e d e i g o v e r n i s p e s s o n o n c o i n c i d o n o c o n q u e l l i n e c e s s a r i p e r a t t u a r l e . È q u i n d i i n d i s p e n s a b i l e d e f i n i r e s t r a t e g i e s t r u t t u r a l i e r i f o r m e d i a m p i o r e s p i r o , s o s t e n u t e d a i s t i t u z i o n i e f f i c i e n t i e d a u n a v i s i o n e c o m u n e e u r o p e a , p e r c h é n e s s u n P a e s e p u ò a f f r o n t a r e d a s o l o s f i d e d i q u e s t a p o r t a t a ” .