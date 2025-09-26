R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a n u o v a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l e C o n n e s s i o n i t o r n a a R e a , n e l b a s s o O l t r e p ò p a v e s e , d a l 2 8 s e t t e m b r e a l 6 o t t o b r e . L ' e v e n t o s i p r o p o n e d i c r e a r e n u o v e o c c a s i o n i d i c o n f r o n t o e p r o s p e t t i v e p e r a i u t a r e l e d o n n e e l e l o r o i m p r e s e . T r a i t a n t i a p p u n t a m e n t i c h e a n i m e r a n n o i l r i c c o c a l e n d a r i o d e l l ’ i n i z i a t i v a g u i d a t a d a I s a M a g g i , c h e c o n l a c a s a d i a c c o g l i e n z a V i l l a G a i a a i u t a l e d o n n e i n f r a g i l i t à e c o n o m i c a e s o c i a l e v i t t i m e d i v i o l e n z a a r e c u p e r a r e l a p r o p r i a d i g n i t à e p r o g e t t a r e u n f u t u r o m i g l i o r e , a n c h e l ’ i n a u g u r a z i o n e , s a b a t o 4 o t t o b r e , d e l n u o v o B i s t r o t L e t t e r a r i o , u n l u o g o c h e u n i s c e i l p i a c e r e d e l l a l e t t u r a e d e l l a c o n v i v i a l i t à i n u n c o n t e s t o n u o v o . C o d e r e I t a l i a , c h e d a 4 a n n i s u p p o r t a l e a t t i v i t à d i V i l l a G a i a , a n c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e d o n e r à l e ' m i n i p a n c h i n e r o s s e ' - s i m b o l o d e l l a l o t t a a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e - l a c u i v e n d i t a f i n a n z i e r à l e a t t i v i t à d e l l a c a s a d i a c c o g l i e n z a , r i c e v e n d o i n c a m b i o d e i l i b r i e v o l u m i v a r i p e r a l l e s t i r e u n a v e r a b i b l i o t e c a d i g e n e r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a G a m i n g H a l l M o r t a r a , a d i s p o s i z i o n e d i t u t t i i c l i e n t i . “ Q u e s t a i n i z i a t i v a c o n s o l i d a l a s i n e r g i a t r a l a F o n d a z i o n e G a i a , g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l e D o n n e e C o d e r e . U n a c o l l a b o r a z i o n e , d i n a t u r a p l u r i e n n a l e , v o l t a a f o r n i r e s o s t e g n o e s p a z i o a l l e d o n n e , a f f r o n t a n d o l e l o r o v u l n e r a b i l i t à , i n c l u s e q u e l l e l e g a t e a l l e d i p e n d e n z e . U n s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e d o n n e i n d i f f i c o l t à ” , s p i e g a I s a M a g g i , c o o r d i n a t r i c e n a z i o n a l e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l e D o n n e - A l l e a n z a d e l l e D o n n e F o n d a z i o n e G a i a . “ L ’ a t t i v i t à c o n V i l l a G a i a r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o v e r s o u n m o d e l l o d i a z i e n d a r e s p o n s a b i l e , c o n s a p e v o l e e p r o f o n d a m e n t e c o n n e s s o c o n i l t e s s u t o s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l n o s t r o P a e s e - d i c h i a r a I m m a R o m a n o , d i r e t t r i c e R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i d i C o d e r e I t a l i a - C o n q u e s t a p r e s e n z a d i a m o s e g u i t o a u n i m p e g n o v e r s o l e d o n n e c h e c i v e d e p r o t a g o n i s t i o r m a i d a d i e c i a n n i a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e e d e v e n t i n e i l u o g h i i n c u i s i a m o p r e s e n t i c o n l e n o s t r e s a l e e i n p a r t n e r s h i p c o n a s s o c i a z i o n i e i s t i t u z i o n i ” .