R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e m i o F i l m I m p r e s a p r o m o s s o d a U n i n d u s t r i a s a r à p r o t a g o n i s t a a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g r a m m a A l i c e n e l l a C i t t à , s e z i o n e a u t o n o m a d e l l a F e s t a d e l C i n e m a , g i u n t a a l l a X X I I I e d i z i o n e , p r e s e n t a t a s t a m a n e a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a “ E n n i o M o r r i c o n e ” a R o m a . L o h a n n o a n n u n c i a t o i d i r e t t o r i F a b i a B e t t i n i e G i a n l u c a G i a n n e l l i c h e h a n n o r i n g r a z i a t o i l P r e m i o F i l m I m p r e s a d i U n i n d u s t r i a d a v a n t i a d u n p u b b l i c o d i a p p a s s i o n a t i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ a u d i o v i s i v o e a i t a n t i s s i m i g i o v a n i , a i q u a l i A l i c e n e l l a C i t t à è r i v o l t o e s i i s p i r a . I l P r e m i o F i l m I m p r e s a e n t r a n e l l a X X I I I d i A l i c e n e l l a C i t t à - i n p r o g r a m m a d a l 1 5 a l 2 6 o t t o b r e p r o s s i m o - a l l ’ i n t e r n o d i u n o d e g l i h i g h l i g h t s p i ù a t t e s i . I l F u o r i S a l a è i n f a t t i i l n u o v o f o r m a t i d e a t o i n c o l l a b o r a z i o n e e c o n i l s o s t e g n o d e l l ’ A s s e s s o r a t o a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , c o n u n p r o g r a m m a c h e p r e v e d e i n c o n t r i , t a l k , e v e n t i s p e c i a l i , p r e s e n t a z i o n i l e t t e r a r i e l e g a t e a l c i n e m a , p r o i e z i o n i e p r e m i a n c h e p e r v a l o r i z z a r e l e a z i e n d e e l a C a p i t a l e a t t r a v e r s o l ’ a u d i o v i s i v o . E t r a i p r e m i d e l F u o r i S a l a c ’ è q u e l l o d e l P r e m i o F i l m I m p r e s a U n d e r 3 5 c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l c i n e m a . U n i n v i t o r i v o l t o a f i l m m a k e r e m e r g e n t i , a g l i s t u d e n t i d i c i n e m a , a i g i o v a n i , a l l a f o r m a z i o n e e a l l a s c o p e r t a d i n u o v i l i n g u a g g i e s p r e s s i v i , c o n u n o s g u a r d o o r i g i n a l e e a u t e n t i c o , d e l l e t r a s f o r m a z i o n i , d e i v a l o r i e d e l l e s f i d e d e l l ’ i m p r e s a c o n t e m p o r a n e a . E d è a n c o r a a p e r t o i l b a n d o u f f i c i a l e p e r p a r t e c i p a r e a l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l P r e m i o F i l m I m p r e s a d i v e n u t o o r m a i u n v e r o h u b c u l t u r a l e e l u o g o d ’ i n c o n t r o e d i r i f e r i m e n t o . L e o p e r e p o t r a n n o e s s e r e i n v i a t e f i n o a l 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 , a t t r a v e r s o l a s e z i o n e d e d i c a t a s u l s i t o u f f i c i a l e w w w . f i l m i m p r e s a . i t . " Q u e s t a p a r t e c i p a z i o n e r a p p r e s e n t a u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e d i a l o g o – h a n n o d e t t o G i a m p a o l o L e t t a e M a r i o S e s t i , p r e s i d e n t e e d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l P f i – e d u n a o p p o r t u n i t à c h e r i v o l g i a m o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l l ’ i n t e r n o d i u n c o n t e s t o c u l t u r a l e d i r i l i e v o c o m e q u e s t o . A l c e n t r o d e l l a m i s s i o n e d e l P r e m i o F i l m I m p r e s a c ’ è s e m p r e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s t o r i e a z i e n d a l i c a p a c i d i r a c c o n t a r e l ’ i n n o v a z i o n e , l a s o s t e n i b i l i t à , l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e i l c a p i t a l e u m a n o a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l f i l m d ’ a u t o r e e d e l d o c u m e n t a r i o c r e a t i v o " . " G r a z i e a U n i n d u s t r i a e a l P r e m i o F i l m I m p r e s a – h a d e t t o n e l c o r s o d e l l a p r e s e n t a z i o n e F a b i a B e t t i n i – p e r a v e r i n t r a p r e s o c o n n o i u n d i a l o g o i m p o r t a n t e c h e i n i z i a p r o p r i o c o n q u e s t o p r e m i o s p e c i a l e m a c h e i n q u e s t a e d i z i o n e s i a r r i c c h i s c e a n c h e c o n u n a u t e n t i c o i n n e s t o n e l l a c o m p o s i z i o n e d e l l e g i u r i e d e i r i s p e t t i v i e v e n t i : A l i c e n e l l a C i t t à e F i l m I m p r e s a . L ’ o b i e t t i v o è e n t r a r e i n q u e s t a c i t t à e f a r e a n d a t a e r i t o r n o n e l m o n d o d e l c i n e m a a l l a s c o p e r t a d e l t a l e n t o " .