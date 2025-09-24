Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il Premio Film Impresa promosso da Unindustria sarà protagonista allinterno del programma Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema, giunta alla XXIII edizione, presentata stamane allAuditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Lo hanno annunciato i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli che hanno ringraziato il Premio Film Impresa di Unindustria davanti ad un pubblico di appassionati e professionisti dellaudiovisivo e ai tantissimi giovani, ai quali Alice nella Città è rivolto e si ispira. Il Premio Film Impresa entra nella XXIII di Alice nella Città - in programma dal 15 al 26 ottobre prossimo - allinterno di uno degli highlights più attesi. Il Fuori Sala è infatti il nuovo format ideato in collaborazione e con il sostegno dellAssessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, con un programma che prevede incontri, talk, eventi speciali, presentazioni letterarie legate al cinema, proiezioni e premi anche per valorizzare le aziende e la Capitale attraverso laudiovisivo. E tra i premi del Fuori Sala cè quello del Premio Film Impresa Under 35 con lobiettivo di avvicinare le nuove generazioni al racconto dimpresa attraverso il linguaggio del cinema. Un invito rivolto a filmmaker emergenti, agli studenti di cinema, ai giovani, alla formazione e alla scoperta di nuovi linguaggi espressivi, con uno sguardo originale e autentico, delle trasformazioni, dei valori e delle sfide dellimpresa contemporanea. Ed è ancora aperto il bando ufficiale per partecipare alla quarta edizione del Premio Film Impresa divenuto ormai un vero hub culturale e luogo dincontro e di riferimento. Le opere potranno essere inviate fino al 30 novembre 2025, attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale www.filmimpresa.it. "Questa partecipazione rappresenta unimportante occasione di confronto e dialogo hanno detto Giampaolo Letta e Mario Sesti, presidente e direttore artistico del Pfi ed una opportunità che rivolgiamo alle nuove generazioni allinterno di un contesto culturale di rilievo come questo. Al centro della missione del Premio Film Impresa cè sempre la valorizzazione delle storie aziendali capaci di raccontare linnovazione, la sostenibilità, la responsabilità sociale e il capitale umano attraverso il linguaggio del film dautore e del documentario creativo". "Grazie a Unindustria e al Premio Film Impresa ha detto nel corso della presentazione Fabia Bettini per aver intrapreso con noi un dialogo importante che inizia proprio con questo premio speciale ma che in questa edizione si arricchisce anche con un autentico innesto nella composizione delle giurie dei rispettivi eventi: Alice nella Città e Film Impresa. Lobiettivo è entrare in questa città e fare andata e ritorno nel mondo del cinema alla scoperta del talento".