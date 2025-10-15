R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I C u s t o d i d e l l ’ A c q u a ” h a v i n t o i l P r e m i o A c e a p e r i l m i g l i o r c o r t o m e t r a g g i o d a l t e m a c u i p r e n d e i l t i t o l o , i n c o n c o r s o a l l ’ i n t e r n o d e l c o n t e s t I m i l l e v o l t i d e l l ’ a c q u a . G i r a t o d a l r e g i s t a H a r i B e r t o j a è a m b i e n t a t o i n u n m u s e o d o v e l ’ o p e r a r i n a s c i m e n t a l e “ N a s c i t a d i V e n e r e ” d i B o t t i c e l l i d i v e n t a i n t e r a t t i v a g r a z i e a u n ’ A I c a p a c e d i t r a s f i g u r a r l a a t t r a v e r s o l e e p o c h e . E q u a n d o u n v i s i t a t o r e c h i e d e u n a v e r s i o n e f u t u r a , u n i m p r o v v i s o “ b u g ” s p a l a n c a u n p o r t a l e r e a l e v e r s o u n m o n d o a r i d o e s e n z ’ a c q u a , d o v e u n a f i g u r a e n i g m a t i c a l o m e t t e i n g u a r d i a s u l d e s t i n o d e l l ’ u m a n i t à e s u l p r e z z o n a s c o s t o d e l l a t e c n o l o g i a . L e d u e g i u r i e , u n a t e c n i c a c o m p o s t a d a i v e r t i c i A c e a e d a e s p e r t i d e l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a e u n a f o r m a t a d a d i p e n d e n t i d e l l ’ a z i e n d a , n e a v e v a n o s e l e z i o n a t i t r e t r a i 1 5 0 l a v o r i p r e s e n t a t i a l c o n t e s t , c r e a t o p e r s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a a l r i s p a r m i o i d r i c o e r a c c o n t a r e l ’ a c q u a a i t e m p i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . A l l ’ e v e n t o d i p r e m i a z i o n e , c o n d o t t o d a l g i o r n a l i s t a d i S k y A l e s s i o V i o l a , c h e s i è s v o l t o n e l T e a t r o S t u d i o B o r g n a d e l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d u r a n t e l a s e r a t a i n a u g u r a l e d e l l a F e s t a d e l C i n e m a , e r a n o p r e s e n t i g l i a u t o r i i n c o n c o r s o , B a r b a r a M a r i n a l i , P r e s i d e n t e d i A c e a , G a b r i e l l a B u o n t e m p o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a e S a l v a t o r e N a s t a s i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e C i n e m a e d i F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a . A c e a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a d i R o m a e l a F o n d a z i o n e C i n e m a p e r R o m a , h a p r e s e n t a t o p r e s s o l a C a s a d e l C i n e m a l a r e t r o s p e t t i v a G o c c e d i c i n e m a e i l c o n t e s t I m i l l e v o l t i d e l l ' a c q u a , d u e i n i z i a t i v e n a t e n e l l ' a m b i t o d e l l a X X e d i z i o n e d e l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a , a l v i a d a l 1 5 o t t o b r e , p e r r a c c o n t a r e l ' e l e m e n t o a c q u a a t t r a v e r s o l o s g u a r d o d i g r a n d i r e g i s t i e g i o v a n i v i d e o m a k e r . L ’ e v e n t o c l o u s a r à l ’ a p p u n t a m e n t o d e l 2 4 o t t o b r e n e l l a s e r a t a d e d i c a t a a d A c e a p r e s s o l a s a l a S i n o p o l i , q u a n d o v e r r à p r o i e t t a t a l ’ a n t e p r i m a d i “ D r a c u l a – L ’ a m o r e p e r d u t o ” d i L u c B e s s o n , u n o d e i f i l m p i ù a t t e s i d e l l a k e r m e s s e c i n e m a t o g r a f i c a d i q u e s t ’ a n n o . I l c o n t e s t “ I M i l l e V o l t i d e l l ’ A c q u a ” q u e s t ’ a n n o h a u n a n u o v a d e c l i n a z i o n e , “ I c u s t o d i d e l l ’ a c q u a ” e h a v i s t o g i o v a n i r e g i s t i e f i l m a k e r c i m e n t a r s i n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i c o r t o m e t r a g g i i n e d i t i c h e h a n n o n a r r a t o l ’ e l e m e n t o a c q u a a t t r a v e r s o g l i s t r u m e n t i d e l l a f i c t i o n , d e l d o c u m e n t a r i o o d e l l ’ a n i m a z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l r i s p a r m i o e d e l r i u s o i d r i c o , i n l i n e a c o n l e s t r a t e g i e s o s t e n i b i l i d e l G r u p p o A c e a , g u i d a t o d a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o F a b r i z i o P a l e r m o . I l l a v o r o m i g l i o r e t r a i t r e c o r t i f i n a l i s t i s u i 1 5 0 p a r t e c i p a n t i , è s t a t o s e l e z i o n a t o d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a A c e a e d a i c r i t i c i d e l C e n t r o S p e r i m e n t a l e e d è s t a t o p r o i e t t a t o o g g i n e l l a s a l a d e l T e a t r o S t u d i o G i a n n i B o r g n a d e l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e . I l v i d e o m a k e r v i n c i t o r e h a r i c e v u t o u n p r e m i o d i 5 . 0 0 0 e u r o . “ C o n A c e a a n c h e q u e s t ’ a n n o a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a l a s t a r è l ’ a c q u a . C r e d i a m o s i a n e c e s s a r i o p o r r e s e m p r e p i ù a t t e n z i o n e a l t e m a d e l r i u s o e f a r c a p i r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e l a t u t e l a d e l l a r i s o r s a i d r i c a p e r u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e . I l c i n e m a d i v e n t a c o s ì i l m e z z o d i r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l a p r e z i o s a r i s o r s a b l u e l ’ i n i z i a t i v a ‘ I m i l l e v o l t i d e l l ’ a c q u a ’ v a p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e : o g n u n o d i n o i p u ò d i v e n t a r e u n ‘ c u s t o d e d e l l ' a c q u a ’ , l a g o c c i a d e c i s i v a p e r u n f u t u r o a l l ’ i n s e g n a d i u n a n u o v a c o n s a p e v o l e z z a i n c u i n o n b a s t a e s s e r e i n f o r m a t i , m a b i s o g n a g i o c a r e u n r u o l o a t t i v o n e l l a d i f e s a e n e l l a t u t e l a d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i ” , d i c h i a r a l a P r e s i d e n t e d i A c e a B a r b a r a M a r i n a l i . D a o g g i , g i o r n o d i p a r t e n z a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e p e r t u t t a l a d u r a t a d e l l a F e s t a d e l C i n e m a , l o s t o r i c o T e a t r o O l i m p i c o d i R o m a o s p i t e r à a l c u n i f i l m d e l l a r a s s e g n a e s i t r a s f o r m e r à n e l T e a t r o O l i m p i c o A c e a . I l f o y e r è s t a t o a l l e s t i t o c o n u n ’ e s p o s i z i o n e d i i m m a g i n i , o p e r e e o g g e t t i d i i n g e g n e r i a i n d u s t r i a l e p r o v e n i e n t i d a “ A c e a H e r i t a g e ” , u n a m o s t r a n a t a p e r r a c c o n t a r e l a s t o r i a e l a c u l t u r a d i A c e a n e l l a s e d e r o m a n a d e l l a s o c i e t à a P i a z z a l e O s t i e n s e . I n o c c a s i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i n f i n e , p r e s s o l o s t a n d A c e a a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a s a r à p o s s i b i l e i n c o n t r a r e i p r o t a g o n i s t i d e i f i l m i n c a r t e l l o n e e v e d e r e i c o r t i i n c o n c o r s o p e r i l c o n t e s t I m i l l e v o l t i d e l l ’ a c q u a . A l l o s t a n d s i a r r i v a p e r c o r r e n d o i l B l u C a r p e t p e r r i c o r d a r e e s o t t o l i n e a r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e .