Milano, 22 gen.(Adnkronos) - "Oggi prendiamo in consegna il risultato di questi anni di lavori: domani alle 5.24 il nostro personale avvierà da Gallarate il viaggio del primo treno diretto ai due Terminal di Malpensa". Così Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, all'inaugurazione dellopera che collega il Terminal 2 dellaeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. "Il nuovo collegamento velocizza gli spostamenti fra Gallarate e laeroporto e aumenta le connessioni da Varese, Porto Ceresio, il Lago Maggiore", sottolinea. "Il primo banco di prova sarà levento olimpico: unoccasione unica per il nostro territorio, in cui il sistema di mobilità gioca un ruolo fondamentale. Nel 2025 5,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato su Malpensa Express; lobiettivo finale è accrescere ulteriormente luso del treno verso laeroporto, per una mobilità sempre più sostenibile e integrata