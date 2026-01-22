M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n f r a s t r u t t u r a c h e v i e n e i n a u g u r a t a o g g i r a p p r e s e n t a u n ’ o p e r a s t r a t e g i c a d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a : u n c o l l e g a m e n t o m o d e r n o e d e f f i c i e n t e c h e r a f f o r z a l ’ a c c e s s i b i l i t à f e r r o v i a r i a d e l l ' a e r o p o r t o i n t e r n a z i o n a l e d i M i l a n o M a l p e n s a , n o d o f o n d a m e n t a l e d e l l a m o b i l i t à n a z i o n a l e e d e u r o p e a . S i t r a t t a d i u n i n t e r v e n t o c h e m i g l i o r a l a q u a l i t à d e i s e r v i z i d i t r a s p o r t o , a m p l i a i l b a c i n o d i u t e n z a d e l l o s c a l o e c o n t r i b u i s c e i n m o d o c o n c r e t o a l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e " . L o d i c e i n u n a n o t a i l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , c o m m e n t a n d o l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a t r a t t a f e r r o v i a r i a T 2 G a l l a r a t e - M a l p e n s a . U n ’ o p e r a p r o m o s s a , c o o r d i n a t a e g e s t i t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o F n m . " U n l a v o r o s v o l t o c o n c o m p e t e n z a e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à " , p e r i l v i c e m i n i s t r o . R i x i s i s o f f e r m a s u l v a l o r e d e l l a t r a t t a a p p e n a i n a u g u r a t a i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , " u n e v e n t o d i p o r t a t a i n t e r n a z i o n a l e c h e r i c h i e d e i n f r a s t r u t t u r e a l l ’ a l t e z z a d e l l e s f i d e o r g a n i z z a t i v e e l o g i s t i c h e - s o t t o l i n e a - . G a r a n t i r e c o l l e g a m e n t i f e r r o v i a r i r a p i d i , a f f i d a b i l i e s o s t e n i b i l i v e r s o u n o d e i p r i n c i p a l i a e r o p o r t i i t a l i a n i s i g n i f i c a o f f r i r e u n s i s t e m a d i m o b i l i t à e f f i c i e n t e p e r a t l e t i , d e l e g a z i o n i e v i s i t a t o r i , l a s c i a n d o a l c o n t e m p o u n ’ e r e d i t à d u r a t u r a a i t e r r i t o r i " . I l v i c e m i n i s t r o i l l u s t r a p o i l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i " i n u n a m p i o p r o g r a m m a d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l P a e s e , v o l t o a l p o t e n z i a m e n t o d e l l e r e t i d i t r a s p o r t o , a l l a r i d u z i o n e d e i d i v a r i i n f r a s t r u t t u r a l i e a l l a p r o m o z i o n e d i u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù i n t e r m o d a l e e s o s t e n i b i l e . O p e r e c o m e q u e s t a - a g g i u n g e - d i m o s t r a n o c o m e , a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i , e n t i t e r r i t o r i a l i e s o g g e t t i a t t u a t o r i , s i a p o s s i b i l e t r a s f o r m a r e l a p r o g r a m m a z i o n e i n r i s u l t a t i c o n c r e t i , r i s p e t t a n d o t e m p i e o b i e t t i v i " , c o n c l u d e .