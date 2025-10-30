R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ Q u e s t o s i m p o s i o d a N o r d a S u d n a s c e p e r a c c o r c i a r e l ’ I t a l i a . E ' l a p r i m a v o l t a c h e d u e t e r r i t o r i s i p r o m u o v o n o i n s i e m e , a n c h e c o n T r e n i t a l i a . D a l 1 5 n o v e m b r e , s u t u t t i i F r e c c i a r o s s a , v e r r a n n o t r a s m e s s i v i d e o d e d i c a t i a B o l z a n o e C o s e n z a p e r v a l o r i z z a r e i n o s t r i t e r r i t o r i . È u n p o n t e e n o r m e c h e u n i s c e i l P a e s e . Q u e s t o è u n o s c a m b i o c u l t u r a l e e s t i a m o f a c e n d o d a a p r i p i s t a p e r a l t r e C a m e r e d i c o m m e r c i o ” . L o h a d e t t o K l a u s A l g i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i C o s e n z a , i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l l a c a m p a g n a ' C o s e n z a - B o l z a n o F o o d E x p r e s s ' p r e s s o l a d e l e g a z i o n e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a a R o m a . “ N o n c i f e r m e r e m o a q u e s t o a c c o r d o . A l l ' i n i z i o n o n p e n s a v o c h e T r e n i t a l i a a v r e b b e a c c e t t a t o q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , o r a p e r ò a u s p i c o c h e d i v e n t i u n ’ e s p e r i e n z a n a z i o n a l e , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i t u t t e l e C a m e r e d i c o m m e r c i o , e p o i a n c h e i n t e r n a z i o n a l e . I l 2 6 f e b b r a i o s i i n c o n t r e r a n n o a n c h e i d u e v e s c o v i , a t e s t i m o n i a n z a d i u n p o n t e n o n s o l o e c o n o m i c o m a a n c h e s o c i a l e . N e l 2 0 2 4 o l t r e 4 2 m i l a v i a g g i a t o r i d a B o l z a n o h a n n o s c e l t o l a C a l a b r i a e p i ù d i 6 3 m i l a c a l a b r e s i h a n n o v i s i t a t o l a p r o v i n c i a d i B o l z a n o , n u m e r i d e s t i n a t i a c r e s c e r e g r a z i e a q u e s t a n u o v a t r a t t a ” , h a a g g i u n t o . A l g e r i h a l a n c i a t o p o i l a p r o s s i m a s f i d a : “ S a r e b b e b e l l o c h e T r e n i t a l i a r e a l i z z a s s e p a c c h e t t i t u r i s t i c i p e r v i s i t a r e i l u o g h i , d a t r e g i o r n i a u n a s e t t i m a n a , t r a B o l z a n o e l a p r o v i n c i a d i C o s e n z a ” .