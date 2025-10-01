M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s v i l u p p a t o F e n h h y c e , u n a l o c o m o t i v a a d i d r o g e n o c a p a c e d i t r a i n a r e 1 7 0 0 t o n n e l l a t e , c h e d i v e n t e r a n n o p o i 2 2 0 0 d a l l a p r o s s i m a s e r i e . V o g l i a m o p u n t a r e s u l l ’ i d r o g e n o p e r c h é p e n s i a m o c h e q u e s t o s i a i l f u t u r o . A b b i a m o a n c h e s c e l t o l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e p o s s i b i l i c o n s t o c c a g g i o a b a s s a p r e s s i o n e c h e c i p e r m e t t e d i f a r e r i f o r n i m e n t o c o n l e b o m b o l e f a c i l m e n t e " . C o s ì S o p h i e J a c k s o n , i n g e g n e r e m e c c a n i c o d i S i t a v , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o F e n h y c e ( F u e l c e l l e n e r g y h y d r o g e n c o n v e r t e d e n g i n e ) c h e s i è t e n u t a o g g i a M i l a n o i n o c c a s i o n e d i E x p o F e r r o v i a r i a , l ' e s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e p e r l e t e c n o l o g i e , p r o d o t t i e s i s t e m i f e r r o v i a r i . I l p r o g e t t o n a s c e c o n l o s c o p o d i s v i l u p p a r e u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e p e r i l m e r c a t o d e l t r a s p o r t o m e r c i s u f e r r o e d e l l ’ u l t i m o m i g l i o f e r r o v i a r i o . L e l o c o m o t i v e a i d r o g e n o p r o p o s t e d a S i t a v s o n o a t t r e z z a t e c o n u n a d i a g n o s t i c a c h e c o n s e n t e u n c o n t r o l l o i n t e m p o r e a l e d e l l o s t a t o d e l m e z z o , f a v o r e n d o c o s ì l a p i a n i f i c a z i o n e d i t u t t i i t i p i d i i n t e r v e n t i m a n u t e n t i v i . " E ' p r e s e n t e u n s i s t e m a f u e l c e l l c a p a c e d i c o n v e r t i r e l ’ i d r o g e n o i n e n e r g i a e l e t t r i c a c h e p o i a r r i v a d i r e t t a m e n t e a m o t o r i e b a t t e r i e . E ' s t a t o s v i l u p p a t o i n s i e m e a l l ’ U n i v e r s i t à d i G e n o v a c h e s i è o c c u p a t a d e l l a p a r t e r e l a t i v a a l l ’ i d r o g e n o . H a c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e c o m e i l m u s o p a r t i c o l a r e p e r c h é v o g l i a m o g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l m a c c h i n i s t a o f f r e n d o l a m i g l i o r e v i s i b i l i t à p o s s i b i l e g r a z i e a l g r a n d e v e t r o f r o n t a l e " , c o n c l u d e J a c k s o n .