M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o i n a u g u r a t o o g g i i l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e l a s t a z i o n e d i G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a d e l S e m p i o n e : u n ’ i n f r a s t r u t t u r a a t t e s a d a d e c e n n i c h e c o n s e n t e d i p o t e n z i a r e i n m o d o c o n c r e t o l ’ a c c e s s i b i l i t à a l p r i n c i p a l e s c a l o i n t e r n a z i o n a l e l o m b a r d o , r i d u c e n d o s e n s i b i l m e n t e i t e m p i d i p e r c o r r e n z a e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o . D a v e n e r d ì 2 3 g e n n a i o , t u t t e l e c o r s e d e l M a l p e n s a E x p r e s s i n p a r t e n z a d a M i l a n o C e n t r a l e t r a n s i t e r a n n o d a T e r m i n a l 1 e T e r m i n a l 2 , p r o s e g u e n d o f i n o a G a l l a r a t e , r a f f o r z a n d o l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a r e g i o n a l e e a m p l i a n d o l e p o s s i b i l i t à d i c o l l e g a m e n t o v e r s o V a r e s e , i l N o r d - O v e s t e l e d i r e t t r i c i t r a n s f r o n t a l i e r e . " Q u e l l a i n a u g u r a t a o g g i è u n ’ o p e r a c h e r a c c o n t a b e n e c o s ’ è l a L o m b a r d i a d e l f a r e : u n a R e g i o n e c h e p r o g r a m m a , l a v o r a , r i s p e t t a i t e m p i e r e a l i z z a - d i c h i a r a C h r i s t i a n G a r a v a g l i a , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a - . I l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a M a l p e n s a T 2 e G a l l a r a t e n o n è s o l o u n i n t e r v e n t o t e c n i c o : è u n i n v e s t i m e n t o s u l l a l i b e r t à d i m o v i m e n t o , s u l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a s p o s t a r s i m e g l i o e p i ù v e l o c e m e n t e , s u u n s i s t e m a i n f r a s t r u t t u r a l e m o d e r n o c h e r e n d e l a L o m b a r d i a s e m p r e p i ù c o n n e s s a e c o m p e t i t i v a . I n u n p e r i o d o i n c u i t r o p p o s p e s s o i n I t a l i a l e o p e r e r e s t a n o b l o c c a t e , q u e s t a i n a u g u r a z i o n e d i m o s t r a c h e q u a n d o l e i s t i t u z i o n i l a v o r a n o c o n s e r i e t à s i p o r t a n o r i s u l t a t i r e a l i e m i s u r a b i l i . E f a r l o a l l a v i g i l i a d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 s i g n i f i c a p r e s e n t a r e a l P a e s e e a l m o n d o u n a L o m b a r d i a a l l ’ a l t e z z a d e l l e s f i d e i n t e r n a z i o n a l i " . S o t t o l i n e a i l v a l o r e t e r r i t o r i a l e d e l l ’ o p e r a a n c h e R o m a n a D e l l ’ E r b a , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , e l e t t a i n p r o v i n c i a d i V a r e s e : " P e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o q u e s t a è u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e e c o n c r e t a : i l n u o v o c o l l e g a m e n t o r i d u c e d i s t a n z e e t e m p i , v a l o r i z z a G a l l a r a t e e t u t t a l ’ a r e a v a r e s i n a , e s o p r a t t u t t o r a f f o r z a M a l p e n s a c o m e i n f r a s t r u t t u r a d a v v e r o s t r a t e g i c a . Q u i n o n p a r l i a m o s o l t a n t o d i t r a s p o r t o p u b b l i c o : p a r l i a m o d i s v i l u p p o , d i a c c e s s i b i l i t à , d i a t t r a t t i v i t à d e l t e r r i t o r i o . U n ’ i n f r a s t r u t t u r a c o m e q u e s t a r a p p r e s e n t a u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o p e r l e i m p r e s e , p e r i l t e s s u t o p r o d u t t i v o , p e r i l a v o r a t o r i e p e r c h i o g n i g i o r n o s i s p o s t a p e r r a g i o n i e c o n o m i c h e e p r o f e s s i o n a l i . M a l p e n s a è u n a p o r t a d ’ i n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e e d e v e e s s e r e s e m p r e p i ù i n t e g r a t a c o n l a r e t e f e r r o v i a r i a r e g i o n a l e e d e u r o p e a : q u e s t o i n t e r v e n t o v a e s a t t a m e n t e i n q u e l l a d i r e z i o n e e r a f f o r z a l a L o m b a r d i a c o m e p i a t t a f o r m a l o g i s t i c a e p r o d u t t i v a n e l c u o r e d e l l ’ E u r o p a » " . F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n R e g i o n e L o m b a r d i a r i b a d i s c e q u i n d i l ’ i m p e g n o a p r o s e g u i r e s u q u e s t a l i n e a : o p e r e r e a l i z z a t e , c a n t i e r i c h e d i v e n t a n o s e r v i z i , i n f r a s t r u t t u r e c h e r e n d o n o i l t e r r i t o r i o p i ù m o d e r n o , a c c e s s i b i l e e c o m p e t i t i v o , n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i e d e l s i s t e m a e c o n o m i c o .