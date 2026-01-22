Milano, 22 gen. (Adnkronos) - E' stato inaugurato oggi il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dellaeroporto di Milano Malpensa e la stazione di Gallarate, lungo la linea del Sempione: uninfrastruttura attesa da decenni che consente di potenziare in modo concreto laccessibilità al principale scalo internazionale lombardo, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza e migliorando la qualità del servizio. Da venerdì 23 gennaio, tutte le corse del Malpensa Express in partenza da Milano Centrale transiteranno da Terminal 1 e Terminal 2, proseguendo fino a Gallarate, rafforzando lintegrazione della rete ferroviaria regionale e ampliando le possibilità di collegamento verso Varese, il Nord-Ovest e le direttrici transfrontaliere. "Quella inaugurata oggi è unopera che racconta bene cosè la Lombardia del fare: una Regione che programma, lavora, rispetta i tempi e realizza -dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Lombardia-. Il collegamento ferroviario tra Malpensa T2 e Gallarate non è solo un intervento tecnico: è un investimento sulla libertà di movimento, sul diritto dei cittadini a spostarsi meglio e più velocemente, su un sistema infrastrutturale moderno che rende la Lombardia sempre più connessa e competitiva. In un periodo in cui troppo spesso in Italia le opere restano bloccate, questa inaugurazione dimostra che quando le istituzioni lavorano con serietà si portano risultati reali e misurabili. E farlo alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 significa presentare al Paese e al mondo una Lombardia allaltezza delle sfide internazionali". Sottolinea il valore territoriale dellopera anche Romana DellErba, consigliere regionale di Fratelli dItalia, eletta in provincia di Varese: "Per il nostro territorio questa è una giornata importante e concreta: il nuovo collegamento riduce distanze e tempi, valorizza Gallarate e tutta larea varesina, e soprattutto rafforza Malpensa come infrastruttura davvero strategica. Qui non parliamo soltanto di trasporto pubblico: parliamo di sviluppo, di accessibilità, di attrattività del territorio. Uninfrastruttura come questa rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese, per il tessuto produttivo, per i lavoratori e per chi ogni giorno si sposta per ragioni economiche e professionali. Malpensa è una porta dingresso internazionale e deve essere sempre più integrata con la rete ferroviaria regionale ed europea: questo intervento va esattamente in quella direzione e rafforza la Lombardia come piattaforma logistica e produttiva nel cuore dellEuropa»". Fratelli dItalia in Regione Lombardia ribadisce quindi limpegno a proseguire su questa linea: opere realizzate, cantieri che diventano servizi, infrastrutture che rendono il territorio più moderno, accessibile e competitivo, nellinteresse dei cittadini e del sistema economico.