R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n I t a l i a s i a m o s o l o s u l l a t r a t t a M i l a n o - P a r i g i , l ' o b i e t t i v o è d i a r r i v a r e s u l m e r c a t o i t a l i a n o c o m e t e r z o o p e r a t o r e d e l l ' a l t a v e l o c i t à , c o n n u o v i t r e n i . L ' I t a l i a è s t a t a l a p r i m a a d a p r i r e i l m e r c a t o c o n u n e f f e t t o e l e v a t o s u l l a d o m a n d a e o r a s i a m o c o n v i n t i c h e p o s s i a m o a n d a r e a v a n t i e p o r t a r e a b o r d o d e i t r e n i p i ù g e n t e . L o f a r e m o c o n t r e n i d o u b l e d e c k c h e c o n s e n t o n o d i t r a s p o r t a r e p i ù g e n t e r i d u c e n d o i l c o n s u m o a p e r s o n a " . L o d i c h i a r a C a r o l i n e C h a b r o l , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i S n c f V o y a g e s I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ . P e r C h a b r o l , " l a d o m a n d a d i t r e n o è i n c o n t i n u a c r e s c i t a , o v u n q u e i n E u r o p a , p e r l a l u n g a p e r c o r r e n z a e q u e s t o c i s p i n g e a c o n t i n u a r e a p o r t a r e n e l m e r c a t o n u o v e o f f e r t e c h e r i s p o n d a n o a l l a d o m a n d a d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . . Q u e l l a s u f e r r o " è u n a m o b i l i t à g i à d i p e r s é e c o l o g i c a m a q u e s t o n o n b a s t a , d o b b i a m o p o r t a r e a v a n t i q u e s t a a m b i z i o n e " .