M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e l c a n t i e r e p e r i l c o l l e g a m e n t o T 2 G a l l a r a t e - M a l p e n s a s o n o s t a t i i n v e s t i t i " c i r c a 2 6 4 m i l i o n i d i e u r o , p e r q u a s i 5 c h i l o m e t r i d i t r a t t a . G r a n p a r t e d e l l ' i n t e r v e n t o è s t a t o f a t t o i n g a l l e r i e a r t i f i c i a l i e n a t u r a l i , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l c o n t e s t o a m b i e n t a l e . È u n ’ o p e r a m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o i t a l i a n o e l o m b a r d o " . S o n o l e p a r o l e d i F u l v i o C a r a d o n n a , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . U n ’ o p e r a p r o m o s s a , c o o r d i n a t a e g e s t i t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o F n m e r e a l i z z a t a i n t e m p o p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , " u n ’ o c c a s i o n e i n c u i l ' i n t e r m o d a l i t à e i l t r a s p o r t o p u b b l i c o e f e r r o v i a r i o s a r a n n o e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t i " , f a n o t a r e C a r a d o n n a . " U n g r a n d e p l a u s o v a a l l e s o c i e t à d e l g r u p p o F n m - a g g i u n g e - Q u e s t o l a v o r o è s t a t o r e a l i z z a t o p e r i l 9 0 % d a p a r t e d e i p r o g e t t i s t i r e s p o n s a b i l i d i c a n t i e r e i n t e r n i a l l a s o c i e t à " . “ S i c o n c l u d e o g g i u n a t a p p a m o l t o i m p o r t a n t e d i u n p e r c o r s o i n i z i a t o a l c u n i a n n i f a c h e v a i n c o n t r o a l l e c r e s c e n t i e d i v e r s e d o m a n d e d i m o b i l i t à d e i c i t t a d i n i l o m b a r d i c o s ì c o m e d e l l e t a n t e p e r s o n e c h e a r r i v a n o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o p e r r a g i o n i d i l a v o r o o d i t e m p o l i b e r o . C o m u n i t à d i v e r s e d i p e r s o n e c h e h a n n o o r a a d i s p o s i z i o n e n u o v e o p p o r t u n i t à d i c o n n e s s i o n e e r e l a z i o n e ” c o n c l u d e .