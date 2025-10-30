R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L e C a m e r e d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o e C o s e n z a s o n o l o n t a n e g e o g r a f i c a m e n t e m a v i c i n e p e r i n n o v a z i o n e e p a s s i o n e n e l l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . P r e s e n t i a m o u n p r o g e t t o c h e s p e r i a m o p o s s a e s s e r e u n ' a p r i p i s t a . O g n i g i o r n o T r e n i t a l i a c o l l e g a 1 . 7 0 0 d e s t i n a z i o n i c o n 6 . 5 0 0 t r e n i , t r a R e g i o n a l i , I n t e r c i t y e A l t a V e l o c i t à . I v i d e o p r o m o z i o n a l i a b o r d o d e i F r e c c i a r o s s a r a g g i u n g e r a n n o u n p u b b l i c o a m p i o , s o p r a t t u t t o n e l s e g m e n t o t u r i s t i c o ; p a r l i a m o d i u n a b a t t e r i a d i d u e c e n t o s e t t a n t a t r e n i a l g i o r n o , s u i q u a l i n e l m e s e d i n o v e m b r e v e r r à r i l a n c i a t a l a n o t i z i a e i c o n t e n u t i . C o l l a b o r i a m o c o n o l t r e 6 . 0 0 0 a g e n z i e i n I t a l i a e 6 . 4 0 0 n e l m o n d o , e q u e s t a i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n a s t r a t e g i a p i ù a m p i a d i p r o m o z i o n e d e l t u r i s m o e d e l l e e c c e l l e n z e l o c a l i ” . C o s ì F r a n c e s c o C a c c i a p u o t i , d i r e t t o r e S a l e s d i T r e n i t a l i a , a l l a p r e s e n t a z i o n e a R o m a d e l l a c a m p a g n a ' C o s e n z a - B o l z a n o F o o d E x p r e s s ' , i n i z i a t i v a c h e u n i s c e i s t i t u z i o n i e i m p r e s e p e r v a l o r i z z a r e l e e c c e l l e n z e t u r i s t i c h e e a g r o a l i m e n t a r i d e i d u e t e r r i t o r i . “ I l t r e n o B o l z a n o - S i b a r i è u n a r e a l t à c h e c r e s c e r à n e l t e m p o , s o s t e n u t a a n c h e d a l l o s v i l u p p o d e l l a f l o t t a . A b b i a m o o r d i n a t o 4 6 F r e c c i a r o s s a 1 0 0 0 d i n u o v a g e n e r a z i o n e , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 1 , 3 m i l i a r d i d i e u r o " , h a a s s i c u r a t o . I n f i n e , C a c c i a p u o t i h a r i s p o s t o p o s i t i v a m e n t e a l l a s f i d a l a n c i a t a d a K l a u s A l g i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i C o s e n z a , d i c r e a r e p a c c h e t t i t u r i s t i c i p e r v i s i t a r e i t e r r i t o r i , d a t r e g i o r n i o u n a s e t t i m a n a , t r a B o l z a n o e l a p r o v i n c i a d i C o s e n z a : “ Q u e s t o p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e i n n o v a t i v o , i d e a t o d a l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o e a c c o l t o c o n f a v o r e d a T r e n i t a l i a , r a p p r e s e n t a u n m o d o c o n c r e t o p e r r a c c o n t a r e e p r o m u o v e r e l ’ I t a l i a d e i t e r r i t o r i ” .