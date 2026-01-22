M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o p o t e n z i a l a r e t e d i c o n n e s s i o n i i n L o m b a r d i a e m i g l i o r a u l t e r i o r m e n t e l ’ a c c e s s i b i l i t à a M a l p e n s a . C o m e R e g i o n e a b b i a m o f o r t e m e n t e c r e d u t o i n q u e s t o p r o g e t t o , d a u n l a t o s t a n z i a n d o r i s o r s e i m p o r t a n t i e d a l l ’ a l t r o a t t u a n d o u n l a v o r o p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e c h e h a c o n s e n t i t o d i o t t e n e r e i f i n a n z i a m e n t i e i l s o s t e g n o a n c h e d a p a r t e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , s e m p r e a t t e n t a a l t e m a a m b i e n t a l e . L ’ o p e r a h a u n a r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e , c o n s i d e r a n d o l ’ i n c i d e n z a s u i c o r r i d o i e u r o p e i , e d è u n e s e m p i o c o n c r e t o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n c a m p o s u l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , c o m m e n t a l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ o p e r a - c o o r d i n a t a e g e s t i t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o - c h e c o l l e g a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e .