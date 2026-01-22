Milano, 22 gen.(Adnkronos) - Il nuovo collegamento ferroviario potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente laccessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dallaltro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dellUnione europea, sempre attenta al tema ambientale. Lopera ha una rilevanza internazionale, considerando lincidenza sui corridoi europei, ed è un esempio concreto degli investimenti in campo sulla mobilità sostenibile. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta linaugurazione dellopera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo - che collega il Terminal 2 dellaeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.