R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p r e s e n t a t o u n d o c u m e n t o c h e c o n t i e n e d i f f e r e n z i a z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e m e s s e a d i s p o s i z i o n e d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e . M a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e p a r t e d a l c a r r e l l o a n t i i n f l a z i o n e d i c i r c a u n a n n o f a , c h e c i h a d a t o l a p o s s i b i l i t à d i i n t e r l o q u i r e c o n l e i s t i t u z i o n i e d i v e d e r e c h e l ' i n c o n t r o t r a f i l i e r a e g o v e r n o p u ò d a r c i d e l l e o t t i m e p o s s i b i l i t à " . C o s ì , F l a v i o F e r r e t t i , p r e s i d e n t e d i I b c , p a r l a n d o d e l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e p m i , a m a r g i n e d e l F o r u m d e l L a r g o C o n s u m o d a l t i t o l o ‘ I l c a r r e l l o d e l l a s p e s a t r a s c e l t e d i p o l i t i c a e c o n o m i c a e s o l u z i o n i p e r l a f i l i e r a ’ , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a C e n t r o m a r c a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ’ I n d u s t r i a d i M a r c a - e I b c - A s s o c i a z i o n e I n d u s t r i e B e n i d i C o n s u m o - c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . “ P i c c o l e e m e d i e i m p r e s e h a n n o b i s o g n o d i a i u t o p e r c h é s o n o p o c o s t r u t t u r a t e : h a n n o b i s o g n o d i a u m e n t a r e l a p r o p r i a m a n a g e r i a l i t à , d i a v e r e u n a c c e s s o a l c r e d i t o p i ù f a c i l i t a t o , d i c a m b i a r e c o m p l e t a m e n t e l e d i m e n s i o n i c h e h a n n o - s p i e g a - R i c o r d o c h e i n I b c c i s o n o , c o m e a s s o c i a t e , 3 5 . 7 0 0 a z i e n d e , 2 0 m i l a d e l l e q u a l i f a n n o m e n o d i u n m i l i o n e d i f a t t u r a t o a l l ' a n n o . Q u e s t o c i d à l ' i d e a d i q u a n t o p o s s a n o e s s e r e f r a g i l i ” . “ D a u n l a t o è i l v a n t a g g i o e i l v a l o r e d e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o c h e h a u n a n u m e r i c a c o s ì a l t a e n e l l e p i c c o l e d i m e n s i o n i c ' è u n a f l e s s i b i l i t à m a g g i o r e ; d a l l ' a l t r o , v i s t o i l b a s s o f a t t u r a t o e l e b a s s e d i m e n s i o n i , a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a d i n u m e r o d i a d d e t t i , r i s u l t a n o e s s e r e p i ù f r a g i l i . Q u i n d i , i d e n t i f i c a r e d e l l e m o d a l i t à c h e p o s s o n o d a r e l o r o u n a m a g g i o r e m a n a g e r i a l i t à , a n c h e m e t t e n d o a f a t t o r c o m u n e i l m a n a g e m e n t o , p e r e s e m p i o , a v e r e u n d i f f e r e n t e a c c e s s o a l c r e d i t o , c r e d o c h e q u e s t o c o n l e i s t i t u z i o n i s i a n o l e a z i o n i m i g l i o r i c h e p o s s i a m o m e t t e r e a l o r o d i s p o s i z i o n e p e r p o t e r c r e s c e r e ” , c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d i I b c .