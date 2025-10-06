R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r i l q u a t t o r d i c e s i m o a n n o F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t r i n n o v a i l p r o p r i o s o s t e g n o c o m e s p o n s o r u n i c o d e l P r e m i o M a l a p a r t e , a p p u n t a m e n t o l e t t e r a r i o i t a l i a n o d a l r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a c e l e b r a t o p e r l a p r i m a v o l t a u n a u t o r e s p a g n o l o , F e r n a n d o A r a m b u r u , n o t o a l g r a n d e p u b b l i c o p e r i l r o m a n z o P a t r i a , c h e h a c o n q u i s t a t o m i l i o n i d i l e t t o r i n e l m o n d o . I l P r e m i o , n a t o n e l 1 9 8 3 d a u n ’ i d e a d i A l b e r t o M o r a v i a e G r a z i e l l a L o n a r d i B u o n t e m p o , s i è s v o l t o d a l 3 a l 5 o t t o b r e s u l l ’ i s o l a d i C a p r i , r i a f f e r m a n d o n e l ’ i d e n t i t à c o m e l u o g o d i i n c o n t r o t r a c u l t u r e , l e t t e r a t u r a e d i a l o g o . L a c u r a t r i c e G a b r i e l l a B u o n t e m p o , i n s i e m e a l l a g i u r i a c o m p o s t a d a L e o n a r d o C o l o m b a t i , G i o r d a n o B r u n o G u e r r i , G i u s e p p e M e r l i n o , S i l v i o P e r r e l l a , E m a n u e l e T r e v i e M a r i n a V a l e n s i s e , h a p r e m i a t o i e r i , i l v i n c i t o r e d i q u e s t ’ e d i z i o n e : F e r n a n d o A r a m b u r u a l l a C e r t o s a d i S a n G i a c o m o . " C r e d o c h e l a b a s e m o r a l e s u c u i d e s i d e r o c h e p o g g i l a m i a v o c a z i o n e l e t t e r a r i a v e n g a p r o p r i o d a l ì , d a l l a d e c i s i o n e i n a l i e n a b i l e d i f a r e d e l l a s c r i t t u r a u n o s p a z i o p e r l ’ e s p r e s s i o n e d e l l a v e r i t à c h e m i a b i t a - h a d i c h i a r a t o i l p r e m i a t o , F e r n a n d o A r a m b u r u - M e l o s o n o g i u r a t o a u n ’ e t à a n c o r a v e r d e , q u a n d o a v e v o q u i n d i c i o s e d i c i a n n i e o g g i , a d e c e n n i d i d i s t a n z a , s o n o a n c o r a l e g a t o a q u e l g i u r a m e n t o . N a t u r a l m e n t e n o n p a r l o d i u n a v e r i t à a s s o l u t a , u g u a l e p e r t u t t e l e p e r s o n e , c o m e q u e l l e p o s t u l a t e a p r o p r i o v a n t a g g i o d a i t i r a n n i - h a a g g i u n t o - b e n s ì d i u n a v e r i t à p i c c o l a , f r a g i l e e u m i l e , p a s s i b i l e d i e s s e r e u n p i c c o l o , f r a g i l e e u m i l e e r r o r e , m a c h e è l ì , r a c c h i u s a n e l l ’ a n g u s t o s p a z i o d i u n a b i o g r a f i a i n d i v i d u a l e d a d o v e c h i e d e d i e s s e r e e s p r e s s a i n m o d o a u t e n t i c o , a t t i n g e n d o a l l ’ e q u i p a g g i a m e n t o c h e i l m e s t i e r e d e l l a s c r i t t u r a m e t t e a d i s p o s i z i o n e " . L o s c r i t t o r e s p a g n o l o è n o t o s o p r a t t u t t o p e r ' P a t r i a ' , r o m a n z o - f i u m e p u b b l i c a t o n e l 2 0 1 6 c h e a f f r o n t a c o n p r o f o n d i t à l e t t e r a r i a e s e n s i b i l i t à u m a n a l e f e r i t e l a s c i a t e d a l t e r r o r i s m o d e l l ’ E t a n e i P a e s i B a s c h i . L ’ o p e r a , t r a d o t t a i n o l t r e t r e n t a l i n g u e e v i n c i t r i c e d i p r e m i p r e s t i g i o s i c o m e i l P r e m i o N a c i o n a l d e N a r r a t i v a e i l P r e m i o S t r e g a E u r o p e o , h a c o n s a c r a t o A r a m b u r u c o m e u n a d e l l e v o c i p i ù s i g n i f i c a t i v e d e l l a n a r r a t i v a e u r o p e a c o n t e m p o r a n e a , a r r i v a n d o a n c h e s u l p i c c o l o s c h e r m o g r a z i e a l l a s e r i e p r o d o t t a d a H B O n e l 2 0 2 0 . I l P r e m i o M a l a p a r t e s e g n a u n n u o v o r i c o n o s c i m e n t o a l l ’ i n t e r n o d i u n a c a r r i e r a c h e i n c l u d e r o m a n z i , r a c c o l t e d i r a c c o n t i e s a g g i , t r a c u i ' I r o n d o n i ' ( 2 0 2 1 ) e ' I l b a m b i n o ' ( 2 0 2 4 ) , n e i q u a l i l o s c r i t t o r e c o n t i n u a a i n d a g a r e c o n l u c i d i t à i t e m i u n i v e r s a l i d e l l a m e m o r i a , d e l l ’ i d e n t i t à e d e l l a r i c o n c i l i a z i o n e . " I l P r e m i o M a l a p a r t e , c h e g o d e a n c h e d e l p a t r o c i n i o m o r a l e d e l F a i , r a p p r e s e n t a l ’ e s s e n z a c u l t u r a l e d i C a p r i , l u o g o d i i n c o n t r o t r a t r a d i z i o n i , l i n g u e e s e n s i b i l i t à d i v e r s e – c o m m e n t a M i c h e l e P o n t e c o r v o R i c c i a r d i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F e r r a r e l l e E t s e p r e s i d e n t e R e g i o n a l e F a i C a m p a n i a - G r a z i e a F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t , c h e c o n t i n u a a s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e q u e s t a i n i z i a t i v a d a o l t r e 1 0 a n n i , p o s s o s e n t i r m i p a r t e a t t i v a d i u n i m p e g n o c h e v a o l t r e l a l e t t e r a t u r a , p r o m u o v e r e l a c u l t u r a s i g n i f i c a i n f a t t i p r o t e g g e r e l ’ i d e n t i t à d e l l ’ I s o l a , o g g i m e s s a a r i s c h i o d a u n t u r i s m o s e m p r e p i ù i n v a s i v o . È u n a r e s p o n s a b i l i t à c h e v i v o c o n o r g o g l i o , p e r c h é v a l o r i z z a r e l e t t e r a t u r a , p a e s a g g i o e c o m u n i t à v u o l d i r e c u s t o d i r e c i ò c h e r e n d e C a p r i u n p a t r i m o n i o u n i c o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e s i è s v o l t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a C e r t o s a d i S a n G i a c o m o , l u o g o s i m b o l o d e l l ’ I s o l a e s t r a o r d i n a r i a t e s t i m o n i a n z a s t o r i c a e a r c h i t e t t o n i c a . Q u e s t o s c e n a r i o u n i c o , c h e d a s e c o l i c u s t o d i s c e s i l e n z i o e b e l l e z z a , a c c o g l i e o g n i a n n o i l P r e m i o M a l a p a r t e , r a f f o r z a n d o n e i l l e g a m e c o n l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e d i C a p r i . L a s c e l t a d e l l a C e r t o s a n o n è s o l o t r a d i z i o n e , m a r a p p r e s e n t a a n c h e l a v o l o n t à d i s o t t o l i n e a r e c o m e l e t t e r a t u r a , p a e s a g g i o e p a t r i m o n i o s t o r i c o s i a n o p a r t e d i u n u n i c o d i a l o g o , c a p a c e d i p r o i e t t a r e C a p r i n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i n t e r n a z i o n a l e .