R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t a n n u n c i a i l s u o i n g r e s s o a l l ' U n G l o b a l C o m p a c t d e l l e N a z i o n i U n i t e ( U n g c ) . " Q u e s t o t r a g u a r d o - a f f e r m a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a l ' u l t e r i o r e c r i s t a l l i z z a z i o n e d e l l ' i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a p e r u n m o d e l l o d i c r e s c i t a e t i c o , t r a s p a r e n t e e s o s t e n i b i l e " . L ' i n g r e s s o n e l U n G l o b a l C o m p a c t N e t w o r k I t a l i a , u n a d e l l e p i ù i m p o r t a n t i i n i z i a t i v e d i s o s t e n i b i l i t à a z i e n d a l e a l i v e l l o m o n d i a l e , r a p p r e s e n t a u n a n a t u r a l e e v o l u z i o n e p e r l ’ a z i e n d a , c h e d a l 2 0 2 1 h a a d o t t a t o l a f o r m u l a d i S o c i e t à B e n e f i t i n t e g r a n d o l a r e s p o n s a b i l i t à d ’ i m p r e s a n e l l e d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e . Q u e s t o p a s s o - s p i e g a F e r r a r e l l e - s i i n s e r i s c e a l l ’ i n t e r n o d e l p i ù a m p i o p e r c o r s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ’ a z i e n d a , o g g i p r e s e n t e i n d i s t r i b u z i o n e i n m e r c a t i c h i a v e c o m e U s a , C a n a d a , R e g n o U n i t o , F r a n c i a e d E m i r a t i A r a b i U n i t i , p e r i q u a l i U n G l o b a l C o m p a c t c o s t i t u i s c e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a s s i c u r a n d o c h e l ’ e s p a n s i o n e e l e o p e r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i s i a n o c o e r e n t i c o n l a n a t u r a d i S o c i e t à B e n e f i t e c o n s t a n d a r d e t i c i e a m b i e n t a l i r i c o n o s c i u t i a l i v e l l o m o n d i a l e . Q u e s t o n u o v o t r a g u a r d o s i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o c o e r e n t e c o n l a c u l t u r a e i v a l o r i c h e g u i d a n o F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t , c o m e t e s t i m o n i a t o d a l B i l a n c i o d i S o s t e n i b i l i t à 2 0 2 4 . Q u e s t ’ u l t i m o e v i d e n z i a u n i m p a t t o p o s i t i v o e n u o v i o b i e t t i v i d i r e s p o n s a b i l i t à d ’ i m p r e s a , i c u i r i s u l t a t i i n c l u d o n o u n m i g l i o r a m e n t o d i 1 , 9 p u n t i n e l B e n e f i t I m p a c t A s s e s s m e n t ( B i a ) , r a g g i u n g e n d o 8 9 , 6 p u n t i ; l ' u t i l i z z o d i o l t r e 5 . 8 0 0 t o n n e l l a t e d i R - P e t , p a r i a l 2 9 % d e l P e t u t i l i z z a t o ; l a r e d i s t r i b u z i o n e d i o l t r e 2 2 8 m i l i o n i d i e u r o ( p a r i a l 9 2 % d e l v a l o r e g e n e r a t o ) a g l i s t a k e h o l d e r , c o n 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o r e s t i t u i t i a l l a c o m u n i t à e l ' a c q u i s t o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t i 1 0 0 % r i n n o v a b i l i , c h e h a p e r m e s s o d i e v i t a r e c i r c a 9 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i C O 2 . " A n c h e n e l 2 0 2 4 a b b i a m o d i m o s t r a t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à n o n è u n a n a r r a z i o n e d i b u o n e i n t e n z i o n i , m a u n i n s i e m e d i r i s u l t a t i c o n c r e t i e m i s u r a b i l i - c o m m e n t a C r i s t i n a M i e l e , d i r e t t r i c e A m m i n i s t r a z i o n e , F i n a n z a e C o n t r o l l o e R e s p o n s a b i l e d i F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t - L ’ a d e s i o n e a U n G l o b a l C o m p a c t d e l l e N a z i o n i U n i t e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l n o s t r o p e r c o r s o d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a . F a r p a r t e d i u n n e t w o r k c h e i n c l u d e n u m e r o s e r e a l t à a c c r e d i t a t e e i m p e g n a t e s u q u e s t i t e m i r a p p r e s e n t a u n a o p p o r t u n i t à p r e z i o s a d i c o n f r o n t o e c r e s c i t a p e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , c o s t a n t e m e n t e p r o i e t t a t a a l f u t u r o e a l l ' i n n o v a z i o n e i n o g n i a s p e t t o , i n c l u s a l a s o s t e n i b i l i t à . I n t e g r a r e i s u o i p r i n c i p i n e l l e n o s t r e d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e r a f f o r z a i l v a l o r e e l ’ o r g o g l i o d i e s s e r e p a r t e d i F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t e , s o p r a t t u t t o , a t t r i b u i s c e a l n o s t r o i m p e g n o u n r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , i n l i n e a c o n l a n o s t r a p r e s e n z a s u i m e r c a t i e s t e r i e c o n l a v o l o n t à d i p e r s e g u i r e l a s o s t e n i b i l i t à a 3 6 0 ° " .