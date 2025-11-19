R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S e r v e u n d i a l o g o a t t i v o c h e f a c c i a s e n t i r e i g e n i t o r i v i c i n i e c o l l a b o r a t i v i , s e n z a p e r ò i n v a d e r e g l i s p a z i d e i f i g l i , m a m o s t r a n d o l a v o l o n t à d i e s s e r c i p e r p r o t e g g e r l i d a i p o s s i b i l i r i s c h i " d o v u t i a l l ' i s o l a m e n t o d i g i t a l e . L o h a d e t t o P i e t r o F e r r a r a , v i c e p r e s i d e n t e S i p , i n t e r v e n u t o o g g i a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a p e d i a t r i a 2 0 2 5 , o r g a n i z z a t i i n S e n a t o , s u l t e m a ' I l b a m b i n o d i g i t a l e ' d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e M a r c o M e l o n i , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l b a m b i n o e d e l l ’ a d o l e s c e n t e . " R i n c h i u d e r s i e d e d i c a r s i q u a s i t o t a l m e n t e a l d i g i t a l e - s p i e g a F e r r a r a - p u ò a u m e n t a r e i n m a n i e r a o g g e t t i v a l ’ i s o l a m e n t o s o c i a l e , i m p a t t a n d o n o n s o l o s u l l a p s i c h e m a a n c h e s u l c o m p o r t a m e n t o , s u l l e e m o z i o n i e s u i m o d i d i f a r e . C ' è u n i m p a t t o p s i c o l o g i c o c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e l a v i t a d i r e l a z i o n e d e i r a g a z z i " . L ’ a l l a r m e d e l p e d i a t r a s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o p i ù a m p i o t r a c c i a t o o g g i d a l l a S i p , c h e h a p r e s e n t a t o n u o v e r a c c o m a n d a z i o n i s u l l ’ u s o d e l d i g i t a l e i n e t à e v o l u t i v a . S e c o n d o l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , i b a m b i n i i t a l i a n i i n f a t t i " d o r m o n o m e n o , s i m u o v o n o m e n o , p a r l a n o m e n o e s o n o p i ù a n s i o s i e s o l i " .