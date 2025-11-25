M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a t r u f f a " d i f f u s a " i n c u i C h i a r a F e r r a g n i h a u n " r u o l o p r o m i n e n t e " e p e r q u e s t o n o n è m e r i t e v o l e d i a t t e n u a n t i . E ' q u e s t a l a t e s i d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e l p r o c e s s o c h e v e d e l ' i n f l u e n c e r i m p u t a t a d i t r u f f a a g g r a v a t a i n r e l a z i o n e a l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) . P r i m a d i p r o n u n c i a r e l a r i c h i e s t a d i c o n d a n n a a u n a n n o e o t t o m e s i , i l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o E u g e n i o F u s c o e i l p m C r i s t i a n B a r i l l i r i c o s t r u i s c o n o g l i a c c o r d i t r a l e s o c i e t à e i n p a r t i c o l a r e e l e n c a n o l e m a i l c h e e v i d e n z i a n o c o m e l ' u l t i m a p a r o l a f o s s e l a s c i a t a a l l a 3 8 e n n e e a l s u o e x b r a c c i o d e s t r o F a b i o M a r i a D a m a t o ( c h i e s t i a n c h e p e r l u i u n a n n o e o t t o m e s i ) , m e n t r e d a p a r t e d e l l ' a l t r o i m p u t a t o F r a n c e s c o C a n n i l l o ( c h i e s t o u n a n n o ) , p r e s i d e n t e d e l c d a d i C e r e a l i t a l i a , c ' è u n a t t e g g i a m e n t o " p i ù p r u d e n t e " e p e r q u e s t o l e a t t e n u a n t i g e n e r i c h e v a n n o b i l a n c i a t e c o n l ' a g g r a v a n t e . I n a u l a v e n g o n o r i c o r d a t e l e d i v e r s e m a i l c h e i c o n s u m a t o r i i n v i a n o p e r c o n o s c e r e l a p e r c e n t u a l e d i b e n e f i c e n z a r i s p e t t o a l l ' a c q u i s t o , r i c h i e s t e c h e r i c e v o n o r i s p o s t e n o n p e r t i n e n t i f i n o a q u a n d o n o n e s p l o d e i l P a n d o r o g a t e . P e r l a p r o c u r a , l ' i m p r e n d i t r i c e a v r e b b e i n g a n n a t o i c o n s u m a t o r i e a v r e b b e o t t e n u t o , t r a m i t e l e d u e c a m p a g n e c o m m e r c i a l i , u n i n g i u s t o p r o f i t t o d i c i r c a 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e c h e b e n e f i c i n o n c a l c o l a b i l i d a l r i t o r n o d i i m m a g i n e . I n p a r t i c o l a r e , l ' o p e r a z i o n e ' B a l o c c o ' a v r e b b e i n d o t t o " i n e r r o r e u n n u m e r o i m p r e c i s a t o d i a c q u i r e n t i " c o n v i n t i c h e c o n i l p r o p r i o a c q u i s t o P i n k ( a l p r e z z o d i 9 , 3 7 e u r o i n v e c e d i 3 , 6 8 ) a v r e b b e r o f i n a n z i a t o l a r a c c o l t a f o n d i a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o . L ' a c c o r d o , i n v e c e , s i è r i v e l a t o d i v e r s o : l e s o c i e t à F e r r a g n i h a n n o i n c a s s a t o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e d i e u r o p e r p u b b l i c i z z a r e v i a I n s t a g r a m l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a p e r l a q u a l e l a s o c i e t à B a l o c c o a v e v a d e s t i n a t o 5 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v e n d i t e . U n p r e s u n t o " e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e " c h e s i s a r e b b e v e r i f i c a t o a n c h e n e l s e c o n d o c a s o c o n t e s t a t o . E i n q u e l r a p p o r t o d i f i d u c i a c h e s i c r e a t r a i n f l u e n c e r e s e g u a c e - c h e C h i a r a F e r r a g n i t r a d i s c e , a d i r e d e l l a p r o c u r a - c h e s i i n n e s t a l ' a g g r a v a n t e d e l l a m i n o r a t a d i f e s a i n r e l a z i o n e a l l a t r u f f a . C h i c o m p r a , s p e s s o n e i n e g o z i d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a , s i f i d a d e l l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e e q u e l l a c h e v a i n s c e n a è " u n a t r u f f a c o n t r a t t u a l e a c a r a t t e r e d i f f u s o " d o v e l ' a c q u i r e n t e " è d i f f u s o e p o l v e r i z z a t o " l u n g o l o S t i v a l e . U n c o n c e t t o e s p r e s s o a n c h e d a l l ' u n i c a p a r t e c i v i l e a m m e s s a , l ' a s s o c i a z i o n e ' C a s a d e l c o n s u m a t o r e ' . L a s e n t e n z a è a t t e s a a g e n n a i o 2 0 2 6 .