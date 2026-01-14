( A d n k r o n o s ) - A s s o l t i a n c h e l ’ e x b r a c c i o d e s t r o F a b i o M a r i a D a m a t o ( e r a s t a t a c h i e s t a u n a c o n d a n n a a u n a n n o e o t t o m e s i ) e i l p r e s i d e n t e d e l c d a d i C e r e a l i t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i l l o ( r i c h i e s t a d i u n a n n o ) . A l c e n t r o d e l p r o c e s s o , i n i z i a t o l o s c o r s o s e t t e m b r e , c ' è u n a t r u f f a " d i f f u s a " - a d i r e d e l l ’ a c c u s a - i n c u i l ' i n f l u e n c e r d a 2 8 m i l i o n i d i f o l l o w e r h a u n " r u o l o p r o m i n e n t e " e p e r q u e s t o n o n è m e r i t e v o l e d i a t t e n u a n t i . P e r i p u b b l i c i m i n i s t e r i , l ' i m p r e n d i t r i c e a v r e b b e i n g a n n a t o i c o n s u m a t o r i e a v r e b b e o t t e n u t o , t r a m i t e l e d u e c a m p a g n e c o m m e r c i a l i , u n i n g i u s t o p r o f i t t o d i c i r c a 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e c h e b e n e f i c i i n c a l c o l a b i l i d a l r i t o r n o d i i m m a g i n e . L ' o p e r a z i o n e ' B a l o c c o ' , i n p a r t i c o l a r e , a v r e b b e i n d o t t o " i n e r r o r e u n n u m e r o i m p r e c i s a t o d i a c q u i r e n t i " c o n v i n t i c h e c o n i l p r o p r i o a c q u i s t o P i n k ( a l p r e z z o d i 9 , 3 7 e u r o i n v e c e d i 3 , 6 8 ) a v r e b b e r o f i n a n z i a t o l a r a c c o l t a f o n d i a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o . D a l l ' a c c o r d o , i n v e c e , l e s o c i e t à F e r r a g n i h a n n o i n c a s s a t o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e p e r p u b b l i c i z z a r e v i a I n s t a g r a m l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a p e r l a q u a l e l a s o c i e t à B a l o c c o a v e v a d e s t i n a t o 5 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v e n d i t e . U n p r e s u n t o " e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e " c h e s i s a r e b b e v e r i f i c a t o a n c h e n e l s e c o n d o c a s o c o n t e s t a t o . E ' i n q u e l r a p p o r t o d i f i d u c i a t r a l ' i n f l u e n c e r e i l s e g u a c e ( o f o l l o w e r ) c h e s i i n n e s t a , p e r i p m , l ' a g g r a v a n t e d e l l a m i n o r a t a d i f e s a i n r e l a z i o n e a l l a t r u f f a . C h i c o m p r a , s p e s s o n e i n e g o z i d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a , s i f i d a d e l l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e e q u e l l a c h e v a i n s c e n a è " u n a t r u f f a c o n t r a t t u a l e a c a r a t t e r e d i f f u s o " d o v e l ' a c q u i r e n t e " è d i f f u s o e p o l v e r i z z a t o " g e o g r a f i c a m e n t e e s p e s s o è a n c h e m i n o r e n n e v i s t o i l s e g u i t o s o c i a l . U n ’ i d e a d a s e m p r e r e s p i n t a d a l l ’ i m p u t a t a - a s s i s t i t a d a g l i a v v o c a t i G i u s e p p e I a n n a c c o n e e M a r c e l l o B a n a - , l a q u a l e h a s e m p r e r e s p i n t o l e a c c u s e e t r a r i s a r c i m e n t i e b e n e f i c e n z e h a c o m p l e s s i v a m e n t e v e r s a t o c i r c a 3 , 4 m i l i o n i d i e u r o . L e m o t i v a z i o n i s a r a n n o r e s e n o t e t r a 9 0 g i o r n i .