( A d n k r o n o s ) - F e r r a g n i , r i v o l g e n d o s i a l g i u d i c e I l i o M a n n u c c i P a c i n i , h a s n o c c i o l a t o l e n u m e r o s e a t t i v i t à b e n e f i c h e c h e l ' h a n n o v i s t a p r o t a g o n i s t a n e l c o r s o d e g l i a n n i . U n r a c c o n t o f a t t o c o n " g r a n d e t r a s p a r e n z a " s p i e g a i l d i f e n s o r e G i u s e p p e I a n n a c c o n e c h e n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a , i n p r o g r a m m a i l 1 9 d i c e m b r e , f a r à l a s u a r e q u i s i t o r i a : " S p i e g h e r e m o i l p e r c h é d i c e r t e s c e l t e e l ' i n n o c e n z a d i C h i a r a " . L ' i n f l u e n c e r , p r e s e n t e c o m e l a s c o r s a v o l t a i n a u l a , h a c o n c e s s o s o l o u n a b a t t u t a a i n u m e r o s i g i o r n a l i s t i c h e l ' h a n n o a s p e t t a t a p e r o r e : " S o n o f i d u c i o s a , n o n p o s s o d i r e a l t r o " . I l n o c c i o l o d e l p r o c e s s o è l e g a t o a i c o n t r a t t i s t i p u l a t i t r a l e a z i e n d e d i p r o d o t t i e q u e l l e r i c o n d u c i b i l i l ' i n f l u e n c e r d a o l t r e 2 8 m i l i o n i d i f o l l o w e r . P e r l ' a c c u s a , l e o p e r a z i o n i c o n i n t e n t i b e n e f i c i s o n o s t a t e v e i c o l a t e c o n m e s s a g g i v i d e o n o n c h i a r i c a p a c i d i c o n d i z i o n a r e " i n m o d o i n g a n n e v o l e " i l c o n s u m a t o r e i n d u c e n d o l o a l l ' a c q u i s t o d i u n p r o d o t t o a p r e z z o m a g g i o r a t o p e r c h é c o n v i n t o d i f a r e d e l b e n e . N e l p r o c e s s o c h e s i s v o l g e c o n r i t o a b b r e v i a t o , i l g i u d i c e h a a m m e s s o c o m e p a r t e c i v i l e l a ' C a s a d e l c o n s u m a t o r e ' , r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a v v o c a t o A n i e l l o C h i a n e s e , i l q u a l e s i è r i s e r v a t o d i q u a n t i f i c a r e i l d a n n o p e r g l i a c q u i r e n t i d e l p a n d o r o e h a r i c o r d a t o c h e " c i s o n o t a n t i s s i m e m a i l c h e d i m o s t r a n o i l r u o l o d e l l e s o c i e t à F e r r a g n i e c o m e l a v e n d i t a s i a s e m p r e s t a t a s c i s s a d a l l ' a t t i v i t à d i b e n e f i c e n z a c o n u n g r a v e d a n n o p e r i c o n s u m a t o r i " .