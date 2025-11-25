M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P o c h i f o g l i i n c u i s o n o a p p u n t a t i f r a s i e c o n c e t t i c h i a v i . C h i a r a F e r r a g n i , a c c u s a t a d i t r u f f a a g g r a v a t a , p r e n d e l a p a r o l a s u b i t o d o p o l a r i c h i e s t a d i c o n d a n n a a u n a n n o e o t t o m e s i f o r m u l a t a d a l l a p r o c u r a d i M i l a n o . N e l l e s u e d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e , l a 3 8 e n n e r i b a d i s c e l a s u a l i n e a , q u e l l ' ' e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e ' - n e l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) - c h e h a p e s a t o c o m e u n m a c i g n o s u l l a s u a c a r r i e r a e s u l l a s u a r e p u t a z i o n e . N e s s u n a a m m i s s i o n e , l ' i n f l u e n c e r r i p e r c o r r e i l p e r i o d o d ' o r o q u a n d o c a l c a v a i l p a l c o d e l l ' A r i s t o n e d e r a g i à i m p e g n a t a n e l s o c i a l e . R i c o r d a S a n r e m o e i l c a c h e t d e v o l u t o a l l a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , m a a n c h e l e a l t r e i n i z i a t i v e b e n e f i c h e c h e h a n n o s e m p r e a c c o m p a g n a t o l a s u a a t t i v i t à . " T u t t o q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o l o a b b i a m o f a t t o i n b u o n a f e d e , n e s s u n o d i n o i h a l u c r a t o " l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a v a n t i a l g i u d i c e I l i o M a n n u c c i P a c i n i . F u o r i d a l l ' a u l a , i l p r o c e s s o a b b r e v i a t o è a p o r t e c h i u s e , c o n c e d e s o l o u n a b a t t u t a a i c r o n i s t i : " S o n o f i d u c i o s a , n o n p o s s o d i r e a l t r o " .