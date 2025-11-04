M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n ' u d i e n z a i n t e r l o c u t o r i a , m a c h e p e r l a p r i m a v o l t a h a v i s t o i n a u l a C h i a r a F e r r a g n i a c c u s a t a d i t r u f f a a g g r a v a t a p e r l a b e n e f i c e n z a l e g a t a a i c a s i d e l P a n d o r o P i n k C h r i s t m a s e d e l l e u o v a d i P a s q u a . A s s i s t i t a d a i l e g a l i G i u s e p p e I a n n a c c o n e e M a r c e l l o B a n a , d a v a n t i a l g i u d i c e I l i o M a n n u c c i P a c i n i , h a a s s i s t i t o a l l a d i s c u s s i o n e s u l l a c o s t i t u z i o n e d e l l ' u n i c a p a r t e c i v i l e c h e p o t r e b b e e n t r a r e n e l p r o c e s s o , l ' a s s o c i a z i o n e C a s a d e l C o n s u m a t o r e s u c u i i l g i u d i c e s i è r i s e r v a t o d i d e c i d e r e n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e p r o s s i m o . A s s i s t i t a d a l l ' a v v o c a t o A n i e l l o C h i a n e s e l ' a s s o c i a z i o n e , l o s c o r s o 3 0 o t t o b r e , a v e v a c o m u n i c a t o d i a v e r r i f i u t a t o l a p r o p o s t a d i 5 m i l a e u r o d i r i s a r c i m e n t o . " N o n a c c e t t i a m o q u e s t a s o m m a s i a p e r c h é i r r i s o r i a r i s p e t t o a i p r o f i t t i d i b e n 2 , 7 m i l i o n i d i e u r o c h e l a s i g n o r a F e r r a g n i r i s u l t a a b b i a t r a t t o d a l l e o p e r a z i o n i o g g e t t o d i g i u d i z i o , s i a p e r c h é n o n c o n s e n t i r e b b e a l c u n a e f f i c a c e a z i o n e r i p a r a t o r i a a l l e s u e c o n d o t t e , r e a l i z z a t e s i p r o p r i o s u i s o c i a l " s i l e g g e v a n e l l a n o t a .