M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a s i g n o r a c h e s i r i t i e n e p a r t e o f f e s a e t r a t t a p e r o t t e n e r e u n r i s a r c i m e n t o e d u e a s s o c i a z i o n i d i c o n s u m a t o r i c h e h a n n o c h i e s t o d i e s s e r e a m m e s s e c o m e p a r t i c i v i l i c o n t r o C h i a r a F e r r a g n i , l ' i n f l u e n c e r c h e d e v e r i s p o n d e r e d i t r u f f a a g g r a v a t a ( d a l l ' u s o d e l m e z z o i n f o r m a t i c o ) i n r e l a z i o n e a l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) ' . E ' l ' e s i t o d e l l a p r i m a u d i e n z a p r e d i b a t t i m e n t a l e , p r e v i s t a n e i c a s i d i c i t a z i o n e d i r e t t a , s u c u i d i s c u t e r a n n o l e p a r t i e s u c u i s i e s p r i m e r à i l g i u d i c e d i M i l a n o I l i o M a n n u c c i P a c i n i n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a f i s s a t a p e r i l 4 n o v e m b r e . L a s i g n o r a A d r i a n a " h a a c q u i s t a t o u n p a n d o r o c o n v i n t a d i f a r e b e n e f i c e n z a e i n v e c e h a s c o p e r t o , t r a m i t e i s o c i a l , c h e n o n e r a c o s ì e h a d e c i s o d i s p o r g e r e d e n u n c i a " s p i e g a l ' a v v o c a t a G i u l i a C e n c i a r e l l i ( c h e i n a u l a h a s o s t i t u i t o i l c o l l e g a M a r i o D i S a l v i a ) , l a q u a l e a n n u n c i a c h e l a p e r s o n a o f f e s a p o t r e b b e a c c e t t a r e " i l t e n t a t i v o d i r i c o n c i l i a z i o n e " , o s s i a u n ' o f f e r t a r i s a r c i t o r i a p e r " l a b e n e f i c e n z a c h e n o n è a n d a t a a b u o n f i n e " . N e l l ' u d i e n z a a p o r t e c h i u s e è s t a t a e m e s s a l a s e n t e n z a d i n o n l u o g o a p r o c e d e r e p e r A l e s s a n d r a B a l o c c o , m o r t a d i r e c e n t e , m e n t r e r e s t a n o i n d a g a t i l ' e x b r a c c i o d e s t r o d i C h i a r a F e r r a g n i , F a b i o M a r i a D a m a t o , e i l p r e s i d e n t e d e l C d a d i C e r e a l i t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i l l o . P e r l a p r o c u r a , F e r r a g n i a v r e b b e i n g a n n a t o i c o n s u m a t o r i e a v r e b b e o t t e n u t o , t r a m i t e l e d u e c a m p a g n e c o m m e r c i a l i , u n i n g i u s t o p r o f i t t o d i c i r c a 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e c h e b e n e f i c i n o n c a l c o l a b i l i " d a l r i t o r n o d i i m m a g i n e " . I n p a r t i c o l a r e , l ' o p e r a z i o n e ' B a l o c c o ' a v r e b b e i n d o t t o " i n e r r o r e u n n u m e r o i m p r e c i s a t o d i a c q u i r e n t i " c o n v i n t i c h e c o n i l p r o p r i o a c q u i s t o P i n k ( a l p r e z z o d i 9 , 3 7 e u r o i n v e c e d i 3 , 6 8 e u r o d e l p r o d o t t o t r a d i z i o n a l e ) a v r e b b e r o f i n a n z i a t o l a r a c c o l t a f o n d i a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o . L ' a c c o r d o , i n v e c e , s i è r i v e l a t o d i v e r s o , p e r l a p r o c u r a : l e s o c i e t à F e r r a g n i h a n n o i n c a s s a t o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e d i e u r o p e r p u b b l i c i z z a r e v i a I n s t a g r a m l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a p e r l a q u a l e l a s o c i e t à B a l o c c o a v e v a d e s t i n a t o 5 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v e n d i t e . U n p r e s u n t o " e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e " c h e s i s a r e b b e v e r i f i c a t o a n c h e n e l s e c o n d o c a s o c o n t e s t a t o .