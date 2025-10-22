R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d i c o n s a p e v o l e z z a s u l l a B a l b u z i e è “ d a t e m p o o c c a s i o n e p e r l ’ a v v i o d i p e r c o r s i n u o v i c h e p o s s a n o t u t e l a r e a n c h e i b a m b i n i e l e b a m b i n e c h e f i n d a i p r i m i s s i m i a n n i s i t r o v a n o a c o n v i v e r e c o n u n d i s t u r b o s p e s s o n o n c o m p r e s o d a g l i a l t r i , d i v e n t a n d o v i t t i m e d i d i s c r i m i n a z i o n i e m a l i n t e s i . R o m a C a p i t a l e s i è i m p e g n a t a c o n l a s c r i t t u r a d i u n d e c a l o g o p e r d a r e s t r u m e n t i e f f i c a c i a l l e f a m i g l i e , a l l e e d u c a t r i c i e a l l e i n s e g n a n t i ” . L o h a d e t t o C a r l a C o n s u e l o F e r m a r i e l l o , c o n s i g l i e r e d e l l ’ A s s e m b l e a C a p i t o l i n a e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S c u o l a d i R o m a C a p i t a l e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o p r o m o s s o a R o m a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e L e a - L i b e r a l ’ e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a e d a P s i c o d i z i o n e O n l u s n e l l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l d i s t u r b o d e l l i n g u a g g i o . I l d e c a l o g o c i t a t o d a l l a c o n s i g l i e r a è ‘ L e p a r o l e d e i b a m b i n i e d e l l e b a m b i n e : c o n s i g l i s u l l a b a l b u z i e i n f a n t i l e ’ , s i g l a t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e i n C a m p i d o g l i o . U n d o c u m e n t o c h e o f f r e i n d i c a z i o n i p r a t i c h e p e r s u p p o r t a r e i p i ù p i c c o l i c h e b a l b e t t a n o n e l p e r c o r s o s c o l a s t i c o e s o c i a l e . “ L ’ a l l e a n z a c o n l a R e g i o n e L a z i o , i n q u e s t o c o n t e s t o , è f o n d a m e n t a l e - s o t t o l i n e a F e r m a r i e l l o - p e r c h é c o n s e n t e d i u n i r e i t e m i d i n a t u r a s o c i a l e , d i n o s t r a p r i n c i p a l e c o m p e t e n z a , c o n q u e l l i s a n i t a r i , c h e i n v e c e c o m p e t o n o a l l a R e g i o n e . U n ’ a l l e a n z a c h e p e r m e t t e r à d i f a r e m o l t i s s i m o – c o n c l u d e – a n c h e n e l m o n d o d e l l a v o r o ” .