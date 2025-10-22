Roma, 22 ott. (Adnkronos) - La giornata internazionale di consapevolezza sulla Balbuzie è da tempo occasione per lavvio di percorsi nuovi che possano tutelare anche i bambini e le bambine che fin dai primissimi anni si trovano a convivere con un disturbo spesso non compreso dagli altri, diventando vittime di discriminazioni e malintesi. Roma Capitale si è impegnata con la scrittura di un decalogo per dare strumenti efficaci alle famiglie, alle educatrici e alle insegnanti. Lo ha detto Carla Consuelo Fermariello, consigliere dellAssemblea Capitolina e presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, intervenendo al convegno promosso a Roma dallAssociazione Lea-Libera lespressione autentica e da Psicodizione Onlus nella giornata internazionale sulla consapevolezza del disturbo del linguaggio. Il decalogo citato dalla consigliera è Le parole dei bambini e delle bambine: consigli sulla balbuzie infantile, siglato lo scorso 26 settembre in Campidoglio. Un documento che offre indicazioni pratiche per supportare i più piccoli che balbettano nel percorso scolastico e sociale. Lalleanza con la Regione Lazio, in questo contesto, è fondamentale - sottolinea Fermariello - perché consente di unire i temi di natura sociale, di nostra principale competenza, con quelli sanitari, che invece competono alla Regione. Unalleanza che permetterà di fare moltissimo conclude anche nel mondo del lavoro.