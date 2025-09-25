R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ I t a l i a e n t r a u f f i c i a l m e n t e s u l l a m a p p a g l o b a l e d e l F e m T e c h g r a z i e a l l a n c i o d e l p r i m o O s s e r v a t o r i o p e r m a n e n t e p r o m o s s o d a T e c h 4 F e m c o n i l s u p p o r t o d i M i n e r v a L a b – S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a . I l R e p o r t 2 0 2 5 , a p p e n a p u b b l i c a t o e s c a r i c a b i l e g r a t u i t a m e n t e , r a p p r e s e n t a l a p r i m a f o t o g r a f i a c o m p l e t a d e l l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e : 9 2 r e a l t à a t t i v e , n a t e i n g r a n p a r t e n e g l i u l t i m i d u e a n n i , c h e s t a n n o i n n o v a n d o l a s a l u t e f e m m i n i l e c o n t e c n o l o g i e , s e r v i z i e n u o v i m o d e l l i d i c u r a . I l F e m T e c h i t a l i a n o è u n s e t t o r e g i o v a n e e a p r e v a l e n z a f e m m i n i l e : q u a s i l a m e t à d e l l e r e a l t à è n a t a d a l 2 0 2 3 a d o g g i . I l 7 9 % h a a l m e n o u n a d o n n a t r a i f o u n d e r , c o n t r o a p p e n a i l 1 9 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e s t a r t u p . U n t e r z o d e l l e i m p r e s e è g u i d a t o d a f o u n d e r s i n g o l e , p e r l o p i ù d o n n e t r a i 2 5 e i 3 4 a n n i . U n d a t o i n t e r e s s a n t e è c h e c i r c a u n t e r z o d e l l e r e a l t à F e m T e c h i n I t a l i a è f o n d a t a d a u n a s o l a p e r s o n a , q u a s i s e m p r e u n a d o n n a . " C ’ è l a f o r t e u r g e n z a p e r m o l t e d o n n e d i t r a s f o r m a r e i l p r o p r i o v i s s u t o p e r s o n a l e i n u n a m i s s i o n e d i a i u t o e s o s t e g n o a d a l t r e d o n n e , s f r u t t a n d o i n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e . P e r m e p o t e r a i u t a r e q u e s t o s e t t o r e a c r e s c e r e è u n o n o r e e u n i m p e g n o c h e h o p r e s o c o n p a s s i o n e e r i s p e t t o . C ’ è a n c o r a t a n t i s s i m o d a f a r e , m a l a c o m m u n i t y o r a e s i s t e e d è c o n n e s s a a l i v e l l o g l o b a l e c o n t u t t o i l F e m T e c h " , c o m m e n t a V a l e r i a L e u t i , f o u n d e r e p r e s i d e n t e d i T e c h 4 F e m . N o n o s t a n t e i l f e r m e n t o , i l s e t t o r e r i m a n e f r a g i l e s u l p i a n o e c o n o m i c o : i l 3 8 % d e l l e r e a l t à n o n h a m a i f a t t o f u n d r a i s i n g ; i l 6 4 % s i a u t o f i n a n z i a e s o l o i l 1 3 % h a r a c c o l t o o l t r e 1 m i l i o n e d i e u r o ; i l 5 0 % d e l l e i m p r e s e f a t t u r a m e n o d i 5 0 m i l a e u r o l ’ a n n o , c o n u n g i r o d ’ a f f a r i c o m p l e s s i v o s t i m a t o f r a 4 1 e 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o . U n a c o n t r a d d i z i o n e s e s i c o n s i d e r a c h e , a l i v e l l o g l o b a l e , i l m e r c a t o F e m T e c h v a l e g i à o l t r e 6 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i e r a g g i u n g e r à i 1 2 0 m i l i a r d i e n t r o i l 2 0 3 3 . O l t r e a l v a l o r e d i m e r c a t o , i l F e m T e c h r i s p o n d e a u n a q u e s t i o n e c r u c i a l e d i s a l u t e p u b b l i c a . L e d o n n e v i v o n o p i ù a l u n g o d e g l i u o m i n i , m a t r a s c o r r o n o i l 2 5 % i n p i ù d e l l a l o r o v i t a i n c a t t i v a s a l u t e , c o n p a t o l o g i e s p e s s o t r a s c u r a t e d a l l a r i c e r c a e d a g l i i n v e s t i m e n t i . S e c o n d o i l M c K i n s e y h e a l t h i n s t i t u t e e i l W o r l d e c o n o m i c f o r u m , c o l m a r e i l W o m e n ’ s h e a l t h g a p s i g n i f i c h e r e b b e g e n e r a r e o l t r e 1 t r i l i o n e d i d o l l a r i l ’ a n n o d i i m p a t t o e c o n o m i c o g l o b a l e e n t r o i l 2 0 4 0