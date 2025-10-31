R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o i l n o s t r o p i ù p r o f o n d o d o l o r e p e r l a s c o m p a r s a i m p r o v v i s a d i O r i a G a r g a n o , f o n d a t r i c e e p r e s i d e n t e d e l l a c o o p e r a t i v a s o c i a l e a n t i t r a t t a e d a n t i v i o l e n z a B e e f r e e . D o n n a c o m b a t t e n t e h a d e d i c a t o l a s u a i n t e r a v i t a a l l a l o t t a p e r i d i r i t t i , l ’ e m a n c i p a z i o n e , l a d i g n i t à e l a l i b e r t à d e l l e d o n n e . S a r à p e r s e m p r e l a n o s t r a g u i d a e p e r s e m p r e l e s a r e m o g r a t e p e r l e s u e b a t t a g l i e c o n t r o o g n i t i p o d i v i o l e n z a d i g e n e r e . L a s a l u t i a m o c o n c o m m o z i o n e o g g i 3 1 o t t o b r e 2 0 2 5 , n e l l a C a m e r a A r d e n t e a l l e s t i t a p r e s s o l a S a l a d e l l a P r o t o m o t e c a i n C a m p i d o g l i o d a l l e 1 1 a l l e 1 4 . I f u n e r a l i d o m e n i c a 2 n o v e m b r e o r e 1 5 n e l l a C h i e s a d i S a n F r a n c e s c o a R i p a ” . L o d i c h i a r a n o i n u n a n o t a c o n g i u n t a L o r e n z a B o n a c c o r s i , C l a u d i a S a n t o l o c e e D a n i e l a S p i n a c i r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o , a s s e s s o r a e P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e P a r i O p p o r t u n i t à .