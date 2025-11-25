R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , g l i u o m i n i n o n d e v o n o s e n t i r s i c h i a m a t i i n c a u s a p e r s o l i d a r i e t à m a s o l o p e r r e s p o n s a b i l i t à : è a n o i u o m i n i c h e s p e t t a d i c a m b i a r e . L a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e n o n è u n ' e m e r g e n z a i m p r o v v i s a m a u n f e n o m e n o r a d i c a l e s t r u t t u r a l e e q u o t i d i a n o , u n s i s t e m a c h e m e t t e i n d i s c u s s i o n e l a l i b e r t à e l ' a u t o n o m i a d e l l e d o n n e . E n o n s i p u ò d i r e ' m a i p i ù ' s e n o n s i a f f r o n t a i l p e r c h é i l n u m e r o d i f e m m i n i c i d i n o n d i m i n u i s c e ” . C o s ì i n A u l a i l d e p u t a t o P d , A n d r e a R o s s i d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l d i s e g n o d i l e g g e s u l d e l i t t o d i f e m m i n i c i d i o . “ O g g i i n P a r l a m e n t o c o n l ' a p p r o v a z i o n e d e l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o s i f a u n p a s s o c o m u n e e s i a f f e r m a c h e q u e s t o n o n è u n o m i c i d i o c o m e g l i a l t r i n é u n ' a g g r a v a n t e . M a l a r e p r e s s i o n e n o n è s u f f i c i e n t e a i n v e r t i r e l a r o t t a e c a m b i a r e l a r a d i c e c u l t u r a l e c h e a n c o r a o g g i s i c h i a m a p a t r i a r c a t o , q u e l l a s t r u t t u r a c h e n e g a l ' a u t o n o m i a d e l l e d o n n e . È l ' e d u c a z i o n e l a r i s p o s t a : l ' e d u c a z i o n e a l r i s p e t t o , a l c o n s e n s o , a l l a a f f e t t i v i t à e a l l a s e s s u a l i t à . S e n o n o f f r i a m o a i n o s t r i g i o v a n i g l i s t r u m e n t i e d u c a t i v i m i n i m i , i l v u o t o v e r r à c o l m a t o d a i s o c i a l , d a l l e p o l a r i z z a z i o n i e d a i m o d e l l i t o s s i c i c h e p a r l a n o p i ù f o r t e d e l l e i s t i t u z i o n i ” , c o n c l u d e .