R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " U n p r o v v e d i m e n t o d i p o r t a t a s t o r i c a , u n p a s s o f o n d a m e n t a l e q u e l l o c h e s t i a m o c o m p i e n d o " . L o h a d e t t o l a m i n i s t r a d e l l a F a m i g l i a E u g e n i a R o c c e l l a , i n a u l a a l l a C a m e r a , n e l l a d i s c u s s i o n e s u l D d l c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . " S o n o m o l t o s o d d i s f a t t a d e l f a t t o c h e q u e s t a l e g g e , c i s i a u g u r a , s i a a p p r o v a t a a l l ' u n a n i m i t à e c h e c i s i a u n a c o m u n i t à d i i n t e n t i n e l l ' a z i o n e c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e a l d i l à d e l l e d i f f e r e n z e i d e o l o g i c h e e p o l i t i c h e " , h a d e t t o a n c o r a R o c c e l l a . " S e r v e a l t r o ? C e r t o , s e r v e a l t r o e p o s s i a m o f a r e u n p e r c o r s o i n s i e m e " , h a a g g i u n t o .