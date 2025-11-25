R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l t e s t o è m i g l i o r a t o , i p a s s i i n a v a n t i c i s o n o s t a t i m a n o n b a s t a n o " . L o h a d e t t o D a n i e l a M o r f i n o , d e l M 5 s , i n a u l a a l l a C a m e r a n e l d i b a t t i t o s u l D d l c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o . " L a l e g g e c h e c i a c c i n g i a m o a v o t a r e è u n a b a s e , n o n u n t r a g u a r d o . Q u e s t a l e g g e s e r v e m a d o b b i a m o d a r e t u t t o , n o n q u a l c o s a . O g g i a b b i a m o f a t t o i n s i e m e u n a l e g g e d i c i v i l t à " , h a s p i e g a t o l a d e p u t a t a M 5 s a g g i u n g e n d o , t r a l ' a l t r o : " O g g i l o c o n s i d e r i a m o n o n u n p u n t o d i a r r i v o m a u n i n i z i o s u u n a t e m a t i c a i m p o r t a n t i s s i m a , p e r c h é m a i p i ù u n a d o n n a d e b b a m o r i r e p e r m a n o d i c h i d i c e v a d i a m a r l a , m a i p i ù d e b b a s e n t i r s i s o l a , m a i p i ù i l s i l e n z i o s i a c o m p l i c e " .