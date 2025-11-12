R o m a , 1 2 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - A l v i a d a v a n t i a i g i u d i c i d e l l a T e r z a C o r t e d i A s s i s e i l p r o c e s s o p e r M a r k A n t o n y S a m s o n , r e o c o n f e s s o d e l l ’ o m i c i d i o d e l l a s u a e x f i d a n z a t a I l a r i a S u l a . L a g i o v a n e è s t a t a u c c i s a l o s c o r s o m a r z o n e l l ’ a p p a r t a m e n t o d i v i a H o m s , n e l q u a r t i e r e A f r i c a n o a R o m a , c o n t r e c o l t e l l a t e a l c o l l o e a b b a n d o n a t a i n u n a v a l i g i a i n f o n d o a u n d i r u p o n e l l a z o n a d i C a p r a n i c a P r e n e s t i n a . A l l a l u c e d i t u t t i g l i e l e m e n t i e m e r s i n e l c o r s o d e l l ’ i n d a g i n e i p m c a p i t o l i n i , c o o r d i n a t i d a l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o G i u s e p p e C a s c i n i , c h e c o n t e s t a n o l ’ a c c u s a d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o c o n l ’ a g g r a v a n t e d e l l a p r e m e d i t a z i o n e , o l t r e a q u e l l e d e i f u t i l i m o t i v i e d e l l a r e l a z i o n e a f f e t t i v a c o n l a v i t t i m a e l ’ o c c u l t a m e n t o d i c a d a v e r e , h a n n o c h i e s t o e o t t e n u t o i l g i u d i z i o i m m e d i a t o . I n a u l a a p i a z z a l e C l o d i o è p r e s e n t e l ’ i m p u t a t o e i g e n i t o r i , i l f r a t e l l o e g l i a m i c i d e l l a v i t t i m a c o n u n a c o n l a f o t o d e l l a s t u d e n t e s s a u c c i s a e l a s c r i t t a “ G i u s t i z i a p e r I l a r i a ” . “ O t o r n a c o n m e o l a u c c i d o ” , e r o u n o d e i m e s s a g g i t r o v a t i d a g l i i n q u i r e n t i n e l t e l e f o n i n o d e l g i o v a n e e d a c u i e m e r g e i l ‘ p r o g e t t o ’ d e l f e m m i n i c i d i o . N e l l ’ o r d i n a n z a c o n c u i l o s c o r s o a p r i l e è s t a t o c o n v a l i d a t o i l f e r m o e d i s p o s t o l a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e , i l g i p A n t o n e l l a M i n u n n i a v e v a s o t t o l i n e a t o c o m e “ c i ò c h e c o l p i s c e è i l s u o a t t e g g i a m e n t o d i f o r t e a u t o c o n t r o l l o e l u c i d i t à , i n p a r t i c o l a r m o d o n e l l a f a s e s u c c e s s i v a a l l ' o m i c i d i o d i I l a r i a . N o n o s t a n t e e g l i a v e s s e d e t t o p i ù v o l t e d i n o n r i u s c i r e a v i v e r e s e n z a I l a r i a e a n o n i m m a g i n a r e u n a v i t a s e n z a d i l e i , d o p o a v e r l a b r u t a l m e n t e u c c i s a e d e s s e r s i l i b e r a t o d e l c a d a v e r e d e l l a r a g a z z a , r i e s c e a r i e n t r a r e n e l l a n o r m a l i t à s i n d a s u b i t o ” . L a p o s i z i o n e d e l l a m a d r e d i S a m s o n , a c c u s a t a d i c o n c o r s o i n o c c u l t a m e n t o d i c a d a v e r e a g g r a v a t o d a l n e s s o t e l e o l o g i c o , è s t a t a i n v e c e s t r a l c i a t a e i l p r o s s i m o 2 8 n o v e m b r e i l g i p d o v r à e s p r i m e r s i s u l l a r i c h i e s t a d i p a t t e g g i a m e n t o a d u e a n n i .