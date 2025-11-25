R o m a , 2 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D i c i a m o s ì a q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , r i t e n i a m o s i a g i u s t o c h e i l l e g i s l a t o r e r i c o n o s c a , f o t o g r a f i e d e s c r i v a i l g r a v i s s i m o f e n o m e n o d e i f e m m i n i c i d i , c h e a f f o n d a l e p r o p r i e r a d i c i i n u n s i s t e m a c u l t u r a l e p a t r i a r c a l e c h e d o b b i a m o d e s t r u t t u r a r e m e t t e n d o i n c a m p o o g n i m e z z o a n o s t r a d i s p o s i z i o n e p e r p r o v a r e a d e f i n i r e n u o v i p a r a d i g m i . P e r ò q u e s t o n o n b a s t e r à a f e r m a r e l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c a G h i r r a , d e p u t a t a d i A v s , n e l d i b a t t i t o s u l D d l c h e i n t r o d u c e i l n u o v o r e a t o d i f e m m i n i c i d i o a l l a C a m e r a . " S e c o n d o i d a t i r a c c o l t i d a N o n U n a d i m e n o ( d a t i i m p o r t a n t i s s i m i , d a t o c h e n o n è a n c o r a a t t i v o i l R e g i s t r o u f f i c i a l e d e i f e m m i n i c i d i ) a l 9 n o v e m b r e e r a n o g i à 7 8 i f e m m i n i c i d i a c c e r t a t i n e l 2 0 2 5 , m e n t r e l ’ I s t a t c i d i c e c h e i l 3 2 % d e l l e d o n n e d e l n o s t r o P a e s e h a s u b i t o u n a q u a l c h e f o r m a d i v i o l e n z a f i s i c a o s e s s u a l e , p a r l i a m o d i 6 , 4 m i l i o n i d i d o n n e i n t e r m i n i a s s o l u t i , v i r e n d e t e c o n t o d e l l a g r a v i t à d i q u e s t i d a t i ? U n a p p r o c c i o e s c l u s i v a m e n t e p u n i t i v o n o n è s u f f i c i e n t e a c o n t r a s t a r e q u e s t o f e n o m e n o : o c c o r r e p e r r a g a z z i e r a g a z z e u n ’ e d u c a z i o n e a d e g u a t a " , h a s p i e g a t o G h i r r a . " P e r q u e s t o r i t e n i a m o g r a v i e p r e o c c u p a n t i l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a l l a M i n i s t r a R o c c e l l a l a q u a l e , p i u t t o s t o c h e s p i e g a r e a l c o l l e g a V a l d i t a r a l ’ i m p o r t a n z a d i i n t r o d u r r e s i n d a s u b i t o n e i p e r c o r s i f o r m a t i v i d i b a m b i n e e b a m b i n i l ’ e d u c a z i o n e a l r i s p e t t o , a l l a a f f e t t i v i t à , a l l a s e s s u a l i t à , d a M i n i s t r a p e r l e p a r i o p p o r t u n i t à e l a f a m i g l i a s i p e r m e t t e d i a f f e r m a r e c h e n o n e s i s t e c o r r e l a z i o n e f r a l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e n e l l a s c u o l a e i f e n o m e n i d i v i o l e n z a s u l l e d o n n e . M a s e n o n p a r t i a m o d a l l ’ e d u c a z i o n e , d a d o v e v o g l i a m o p a r t i r e ? P i ù a g g h i a c c i a n t i l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a l M i n i s t r o N o r d i o , c h e c o l l o c a l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e i n u n a “ n a t u r a l e ” p r e d i s p o s i z i o n e d e g l i u o m i n i a p r e v a r i c a r l e a t t r a v e r s o i l c r i t e r i o d i s u p e r i o r i t à c h e s a r e b b e i n s i t o n e l l a f o r z a f i s i c a , m u s c o l a r e , n e l d n a d e l s e s s o m a s c h i l e . E c c o , c o n q u e s t i m i n i s t r i l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e n o n s i f e r m a ” , h a c o n c l u s o .