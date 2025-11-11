R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A d u e a n n i d a l f e m m i n i c i d i o d i G i u l i a C e c c h e t t i n p o s s i a m o a f f e r m a r e c h e n o n è c a m b i a t o q u a s i n u l l a : l e d o n n e c o n t i n u a n o a d e s s e r e u c c i s e , i n u n a l u n g a s c i a d i v i o l e n z a c h e n o n c o n o s c e c r i s i . E , c o m e d i c e i l p a p à d i G i u l i a : l a g i u s t i z i a a r r i v a s e m p r e d o p o , p r i m a a r r i v a l ’ e d u c a z i o n e . H a t o t a l m e n t e r a g i o n e . D i e t r o l ’ a p p e l l o a c c o r a t o d i u n p a d r e , l a p o l i t i c a h a i l d o v e r e d i a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i i n t r o d u r r e l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e . S a p p i a m o b e n e c h e l e d o n n e n o n s a r a n n o m a i a l s i c u r o s e n o n s i i n t r a p r e n d e u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e c o n t r o l a v i o l e n z a e p e r i l r i s p e t t o . L o d o b b i a m o a G i u l i a , a S a r a , a M a r t i n a , a o g n u n a d e l l e d o n n e , u n a o g n i t r e g i o r n i , c h e v i e n e u c c i s a i n I t a l i a : d o b b i a m o s a l v a r l e , n o n p i a n g e r l e " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d , A l e s s a n d r a M o r e t t i .