R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - L ' i n t e s a M e l o n i - S c h l e i n a l l a p r o v a d e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a . M e n t r e i m p a z z a n o i r u m o r s s u i c o n t a t t i s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e , i n t a n t o l a s e g r e t a r i a d e m e l a p r e m i e r h a n n o c o s t r u i t o u n ' a s s e ' c h e s i d i m o s t r a s o l i d o s u u n t e m a d e l i c a t o c o m e q u e l l o d e l l a d i f e s a d e l l e d o n n e . L a s c o r s a s e t t i m a n a l a C a m e r a h a a p p r o v a t o l a P d l d i m o d i f i c a d e l C o d i c e p e n a l e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e : s e n z a c o n s e n s o è r e a t o . " A b b i a m o d i m o s t r a t o c h e s u q u e s t o t e m a f o n d a m e n t a l e s i p u ò t r o v a r e u n t e r r e n o c o m u n e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e p e r f a r f a r e p a s s i i n a v a n t i a l P a e s e " , a v e v a s c r i t t o l a l e a d e r d e m s u i s o c i a l p u b b l i c a n d o u n a f o t o s u a c o n l a M e l o n i . P r i m a d e l v o t o a M o n t e c i t o r i o , u n a t e l e f o n a t a t r a l e d u e l e a d e r a v e v a d e f i n i t o l ' o k a l t e s t o a r r i v a t o p o i a l l ' u n a n i m i t à . A l p r o v v e d i m e n t o t e n e v a n o p a r t i c o l a r m e n t e i d e m e d e r a s t a t o i l p a z i e n t e l a v o r o s o p r a t t u t t o d e l l e p a r l a m e n t a r i P d a r i v e l a r s i d e t e r m i n a n t e p e r l ' i n t e s a b i p a r t i s a n , a r r i v a t a d o p o l ' i n d i c a z i o n e d i d u e r e l a t r i c i : V a r c h i ( F d i ) e D e B i a s e ( P d ) . M a i l f e e l i n g t r a l a p r e m i e r e l a s e g r e t a r i a d e m p r e v e d e a n c h e u n s e c o n d o t e m p o , s e m p r e s u l f r o n t e d i f e s a d e l l e d o n n e . E q u e s t a v o l t a a l c e n t r o d e l c o n f r o n t o c ' è u n p r o v v e d i m e n t o d e l g o v e r n o : i l D d l c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o , d o m a n i i n a u l a a l l a C a m e r a . ( A d n k r o n o s ) - S i t r a t t a d i u n t e s t o - b a n d i e r a d e l l ' e s e c u t i v o d i G i o r g i a M e l o n i , p o r t a l a f i r m a d e i m i n i s t r i N o r d i o , P i a n t e d o s i , R o c c e l l a e C a s e l l a t i . L a m a g g i o r a n z a a v e v a g i à c h i e s t o , e o t t e n u t o , l a d i c h i a r a z i o n e d i u r g e n z a a M o n t e c i t o r i o . I l S e n a t o l o h a g i à a p p r o v a t o e a d e s s o è i n a t t e s a d e l v o t o d e f i n i t i v o . I l P d h a f a t t o s a p e r e c h e n o n p r e s e n t e r à e m e n d a m e n t i e v o t e r à i l p r o v v e d i m e n t o , i n p r i n c i p i o d i l e g i s l a t u r a n o n c e r t o t r a l e ' h i t ' d e i d e m o c r a t i c i . Q u e s t o p r i m a d e l l ' i n t e s a t r a G i o r g i a e E l l y , c h e t r a l ' a l t r o v i e n e s u g g e l l a t a d a u n v o t o b i p a r t i s a n p r o p r i o n e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e f i s s a t a p e r i l 2 5 n o v e m b r e .