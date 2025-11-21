R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I m b a r a z z a n t i . S o l o c o s ì s i p o s s o n o d e f i n i r e l e p a r o l e d i N o r d i o e R o c c e l l a . I l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , c h e p a r l a d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e c o m e d i u n a ‘ t a r a ’ m a s c h i l e , e l a m i n i s t r a p e r l e P a r i o p p o r t u n i t à , c h e s o s t i e n e c h e l ’ e d u c a z i o n e n o n s e r v a a c o n t r a s t a r e i f e m m i n i c i d i , s t a n n o i n s u l t a n d o t u t t e d o n n e c h e o g n i g i o r n o c h i e d o n o r i s p e t t o e p a r i o p p o r t u n i t à ” . L o d i c h i a r a l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i . " È q u e s t o è i l c o n t r i b u t o c h e i l g o v e r n o M e l o n i o f f r e a l l a C o n f e r e n z a c o n t r o i f e m m i n i c i d i ? O r a c a p i a m o p e r c h é l ’ I t a l i a a r r e t r a . L e d o n n e n o n h a n n o b i s o g n o d i t e o r i e o t t o c e n t e s c h e , m a d i l e g g i a p p l i c a t e , f o n d i c e r t i , c e n t r i a n t i v i o l e n z a s o s t e n u t i e u n a c u l t u r a d e l r i s p e t t o c h e s i c o s t r u i s c e p r o p r i o a s c u o l a . L a p a r i t à n o n è u n ’ i d e a n é u n ’ e c c e z i o n e b i o l o g i c a , è u n d o v e r e c o s t i t u z i o n a l e ” .