R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i ? B e n v e n u t i n e l M e d i o e v o ! P e r N o r d i o l a v i o l e n z a s e s s u a l e s a r e b b e n e l c o d i c e g e n e t i c o d e i m a s c h i , p e r R o c c e l l a n o n s e r v e l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e . Q u e s t i s o n o i m i n i s t r i c h e g o v e r n a n o l ’ I t a l i a . D a c h i d i f e n d e G e l l i , c a p o d e l l a l o g g i a m a s s o n i c a e v e r s i v a P 2 c h e p r o p o n e v a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , a l l a m i n i s t r a R o c c e l l a c h e n o n v u o l e e d u c a r e i g i o v a n i a s c u o l a . E s e n o n l o f a l a s c u o l a , c h i d o v r e b b e f a r l o ? L a s t r a d a ? " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I n u o v i d a t i d i f f u s i o g g i d a l l ’ I s t a t s o n o l a f o t o g r a f i a d i u n P a e s e c h e p r e c i p i t a i n d i e t r o n e l t e m p o : 6 m i l i o n i e 4 0 0 m i l a d o n n e i t a l i a n e , q u a s i u n a s u t r e , h a n n o s u b i t o v i o l e n z e f i s i c h e o s e s s u a l i . I l 5 , 7 % h a s u b ì t o s t u p r i o t e n t a t i s t u p r i , e l a s t e s s a I s t a t c h i a r i s c e c h e g l i s t u p r i s o n o c o m m e s s i s o p r a t t u t t o d a i p a r t n e r . È u n a r e a l t à d e v a s t a n t e c h e n o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r c i d i i g n o r a r e " . " A f r o n t e d i q u e s t a r e a l t à d r a m m a t i c a , l e p a r o l e d i N o r d i o — c h e t i r a i n b a l l o u n p r e s u n t o “ c o d i c e g e n e t i c o m a s c h i l e ” — e l a m i n i m i z z a z i o n e d e l l a m i n i s t r a R o c c e l l a r a p p r e s e n t a n o u n a r r e t r a m e n t o c u l t u r a l e p e r i c o l o s o : s i d e r e s p o n s a b i l i z z a n o g l i a g g r e s s o r i e s i n e g a i l c a r a t t e r e s t r u t t u r a l e d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e " . B o n e l l i c o n c l u d e : " I l g o v e r n o M e l o n i è g r e t t o e c u l t u r a l m e n t e a r r e t r a t o e f a p a g a r e u n p r e z z o e l e v a t o a g l i i t a l i a n i " .