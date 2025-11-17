Milano, 17 nov.(Adnkronos) - Felicia, brand di punta di Andriani S.p.A. Società Benefit, specializzata nella produzione di pasta a base di materie prime innovative e dallelevato apporto nutrizionale come cereali integrali, legumi, verdure e superfood presenta La Svolta Buona, la nuova campagna valoriale che invita i consumatori a compiere scelte consapevoli allinsegna del gusto, del benessere e della sostenibilità. Lo si legge in una nota. Il mercato dellhealthy food in Italia è in profonda trasformazione: da settore di riferimento per chi ha specifiche esigenze alimentari è diventata oggi una tendenza diffusa, spinto da una crescente attenzione verso il wellbeing, la qualità e lorigine delle materie prime. In questo scenario, Andriani Società Benefit si conferma leader di riferimento nel settore dellinnovation e dellhealthy food, grazie a una visione pionieristica e a un modello di impresa evoluto e responsabile. La Svolta Buona è un progetto pienamente coerente con il purpose aziendale di Andriani, che mira a migliorare la salute e il benessere di persone, società e pianeta attraverso linnovazione alimentare basandosi su quattro pilastri fondamentali: biodiversità, sostenibilità, benessere e inclusività. Ideata da 6.14 Creative Licensing e prodotta da Blackball, la campagna racconta con un approccio dinamico e documentaristico la filosofia del brand: portare in tavola un piacere autentico e nutriente, fondato su principi di rispetto, innovazione e responsabilità verso lambiente e le persone. Girato nella cornice dellevento Colorfuture Parade, tenutosi a Milano lo scorso 23 settembre, lo spot documenta linizio di un movimento che vuole promuovere il cambiamento come motore per un futuro migliore, partendo dalliniziativa milanese sino a trasformare il messaggio in unesperienza visiva e sensoriale. La campagna è stata inizialmente diffusa in esclusiva in TV sulle reti Rai e si prevede già la pianificazione su ulteriori canali, tra cui stampa, digital e social. Si distingue per un linguaggio emozionale e autentico che unisce creatività, sostenibilità e visione, invitando i consumatori a contribuire a un vero cambiamento nelle abitudini alimentari: compiere ogni giorno La Svolta Buona. La Svolta Buona interpreta il cambiamento attraverso il linguaggio universale del cibo. Vogliamo dare voce a un messaggio semplice ma potente: ogni scelta può contribuire a un futuro migliore. Felicia è il simbolo del nostro impegno nel promuovere la biodiversità e modelli di produzione e di consumo sempre più responsabili. Questo spot rappresenta la naturale evoluzione del percorso che stiamo costruendo, dove qualità, innovazione e sostenibilità non sono degli obiettivi ma un vero e proprio modo di fare impresa per guidare il cambiamento commenta Marco Lentini, Direttore Marketing Andriani S.p.A. Società Benefit. Con La Svolta Buona abbiamo creato un racconto dallo stile documentaristico e realistico che avvicina la visione e lidentità dellazienda alle persone. Abbiamo utilizzato un linguaggio spontaneo e una narrazione empatica, pensata per restituire al consumatore il reale approccio di Felicia verso i valori che comunica: biodiversità, benessere, sostenibilità e inclusività mostrando come ogni scelta quotidiana possa trasformarsi in un gesto concreto di responsabilità e piacere, rendendo tangibile la filosofia del brand. aggiunge Luigi Focanti, Founder e Chief Creative Officer di 6.14 Creative Licensing. Girare lo spot durante la Colorfuture Parade ci ha permesso di catturare unenergia reale, collettiva, fatta di persone, musica e movimento. Abbiamo voluto restituire questa vitalità attraverso immagini dinamiche e una regia capace di raccontare lemozione autentica di chi sceglie di cambiare. La Svolta Buona è un progetto corale, dove la produzione diventa parte del messaggio. conclude Lorenzo Cefis, CEO di Blackball. Con La Svolta Buona, Felicia conferma il suo ruolo di brand protagonista della transizione alimentare, capace di coniugare gusto, salute e responsabilità verso il pianeta. Un invito a scegliere il bene, ogni giorno perché il futuro, proprio come Felicia, è pronto a cambiare in meglio.