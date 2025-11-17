M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F e l i c i a , b r a n d d i p u n t a d i A n d r i a n i S . p . A . S o c i e t à B e n e f i t , s p e c i a l i z z a t a n e l l a p r o d u z i o n e d i p a s t a a b a s e d i m a t e r i e p r i m e i n n o v a t i v e e d a l l ’ e l e v a t o a p p o r t o n u t r i z i o n a l e c o m e c e r e a l i i n t e g r a l i , l e g u m i , v e r d u r e e s u p e r f o o d p r e s e n t a L a S v o l t a B u o n a , l a n u o v a c a m p a g n a v a l o r i a l e c h e i n v i t a i c o n s u m a t o r i a c o m p i e r e s c e l t e c o n s a p e v o l i a l l ’ i n s e g n a d e l g u s t o , d e l b e n e s s e r e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . I l m e r c a t o d e l l ’ h e a l t h y f o o d i n I t a l i a è i n p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e : d a s e t t o r e d i r i f e r i m e n t o p e r c h i h a s p e c i f i c h e e s i g e n z e a l i m e n t a r i è d i v e n t a t a o g g i u n a t e n d e n z a d i f f u s a , s p i n t o d a u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e v e r s o i l w e l l b e i n g , l a q u a l i t à e l ’ o r i g i n e d e l l e m a t e r i e p r i m e . I n q u e s t o s c e n a r i o , A n d r i a n i S o c i e t à B e n e f i t s i c o n f e r m a l e a d e r d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e d e l l ’ i n n o v a t i o n e d e l l ’ h e a l t h y f o o d , g r a z i e a u n a v i s i o n e p i o n i e r i s t i c a e a u n m o d e l l o d i i m p r e s a e v o l u t o e r e s p o n s a b i l e . L a S v o l t a B u o n a è u n p r o g e t t o p i e n a m e n t e c o e r e n t e c o n i l p u r p o s e a z i e n d a l e d i A n d r i a n i , c h e m i r a a m i g l i o r a r e l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d i p e r s o n e , s o c i e t à e p i a n e t a a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e a l i m e n t a r e b a s a n d o s i s u q u a t t r o p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i : b i o d i v e r s i t à , s o s t e n i b i l i t à , b e n e s s e r e e i n c l u s i v i t à . I d e a t a d a 6 . 1 4 C r e a t i v e L i c e n s i n g e p r o d o t t a d a B l a c k b a l l , l a c a m p a g n a r a c c o n t a c o n u n a p p r o c c i o d i n a m i c o e d o c u m e n t a r i s t i c o l a f i l o s o f i a d e l b r a n d : p o r t a r e i n t a v o l a u n p i a c e r e a u t e n t i c o e n u t r i e n t e , f o n d a t o s u p r i n c i p i d i r i s p e t t o , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l ’ a m b i e n t e e l e p e r s o n e . G i r a t o n e l l a c o r n i c e d e l l ’ e v e n t o C o l o r f u t u r e P a r a d e , t e n u t o s i a M i l a n o l o s c o r s o 2 3 s e t t e m b r e , l o s p o t d o c u m e n t a l ’ i n i z i o d i u n m o v i m e n t o c h e v u o l e p r o m u o v e r e i l c a m b i a m e n t o c o m e m o t o r e p e r u n f u t u r o m i g l i o r e , p a r t e n d o d a l l ’ i n i z i a t i v a m i l a n e s e s i n o a t r a s f o r m a r e i l m e s s a g g i o i n u n ’ e s p e r i e n z a v i s i v a e s e n s o r i a l e . L a c a m p a g n a è s t a t a i n i z i a l m e n t e d i f f u s a i n e s c l u s i v a i n T V s u l l e r e t i R a i e s i p r e v e d e g i à l a p i a n i f i c a z i o n e s u u l t e r i o r i c a n a l i , t r a c u i s t a m p a , d i g i t a l e s o c i a l . S i d i s t i n g u e p e r u n l i n g u a g g i o e m o z i o n a l e e a u t e n t i c o c h e u n i s c e c r e a t i v i t à , s o s t e n i b i l i t à e v i s i o n e , i n v i t a n d o i c o n s u m a t o r i a c o n t r i b u i r e a u n v e r o c a m b i a m e n t o n e l l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i : c o m p i e r e o g n i g i o r n o “ L a S v o l t a B u o n a ” . “ L a S v o l t a B u o n a i n t e r p r e t a i l c a m b i a m e n t o a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d e l c i b o . V o g l i a m o d a r e v o c e a u n m e s s a g g i o s e m p l i c e m a p o t e n t e : o g n i s c e l t a p u ò c o n t r i b u i r e a u n f u t u r o m i g l i o r e . F e l i c i a è i l s i m b o l o d e l n o s t r o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e l a b i o d i v e r s i t à e m o d e l l i d i p r o d u z i o n e e d i c o n s u m o s e m p r e p i ù r e s p o n s a b i l i . Q u e s t o s p o t r a p p r e s e n t a l a n a t u r a l e e v o l u z i o n e d e l p e r c o r s o c h e s t i a m o c o s t r u e n d o , d o v e q u a l i t à , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à n o n s o n o d e g l i o b i e t t i v i m a u n v e r o e p r o p r i o m o d o d i f a r e i m p r e s a p e r g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o ” c o m m e n t a M a r c o L e n t i n i , D i r e t t o r e M a r k e t i n g A n d r i a n i S . p . A . S o c i e t à B e n e f i t . “ C o n L a S v o l t a B u o n a a b b i a m o c r e a t o u n r a c c o n t o d a l l o s t i l e d o c u m e n t a r i s t i c o e r e a l i s t i c o c h e a v v i c i n a l a v i s i o n e e l ’ i d e n t i t à d e l l ’ a z i e n d a a l l e p e r s o n e . A b b i a m o u t i l i z z a t o u n l i n g u a g g i o s p o n t a n e o e u n a n a r r a z i o n e e m p a t i c a , p e n s a t a p e r r e s t i t u i r e a l c o n s u m a t o r e i l r e a l e a p p r o c c i o d i F e l i c i a v e r s o i v a l o r i c h e c o m u n i c a : b i o d i v e r s i t à , b e n e s s e r e , s o s t e n i b i l i t à e i n c l u s i v i t à m o s t r a n d o c o m e o g n i s c e l t a q u o t i d i a n a p o s s a t r a s f o r m a r s i i n u n g e s t o c o n c r e t o d i r e s p o n s a b i l i t à e p i a c e r e , r e n d e n d o t a n g i b i l e l a f i l o s o f i a d e l b r a n d . ” a g g i u n g e L u i g i F o c a n t i , F o u n d e r e C h i e f C r e a t i v e O f f i c e r d i 6 . 1 4 C r e a t i v e L i c e n s i n g . “ G i r a r e l o s p o t d u r a n t e l a C o l o r f u t u r e P a r a d e c i h a p e r m e s s o d i c a t t u r a r e u n ’ e n e r g i a r e a l e , c o l l e t t i v a , f a t t a d i p e r s o n e , m u s i c a e m o v i m e n t o . A b b i a m o v o l u t o r e s t i t u i r e q u e s t a v i t a l i t à a t t r a v e r s o i m m a g i n i d i n a m i c h e e u n a r e g i a c a p a c e d i r a c c o n t a r e l ’ e m o z i o n e a u t e n t i c a d i c h i s c e g l i e d i c a m b i a r e . L a S v o l t a B u o n a è u n p r o g e t t o c o r a l e , d o v e l a p r o d u z i o n e d i v e n t a p a r t e d e l m e s s a g g i o . ” c o n c l u d e L o r e n z o C e f i s , C E O d i B l a c k b a l l . C o n L a S v o l t a B u o n a , F e l i c i a c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i b r a n d p r o t a g o n i s t a d e l l a t r a n s i z i o n e a l i m e n t a r e , c a p a c e d i c o n i u g a r e g u s t o , s a l u t e e r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l p i a n e t a . U n i n v i t o a s c e g l i e r e i l b e n e , o g n i g i o r n o — p e r c h é i l f u t u r o , p r o p r i o c o m e F e l i c i a , è p r o n t o a c a m b i a r e i n m e g l i o .