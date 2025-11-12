R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i n v i t o a l 5 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l S u m a i o f f r e l ' o c c a s i o n e d i t e s t i m o n i a r e , c o m e p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e , l ' a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l s i s t e m a d e l l e R e g i o n i v e r s o l e t e m a t i c h e p o s t e a l c e n t r o d e i l a v o r i . T e m i c h e a s s u m o n o u n r i l i e v o a n c o r p i ù d e t e r m i n a n t e o v e s i c o n s i d e r i c h e s i a m o d i n a n z i a u n a n u o v a f a s e p e r i l n o s t r o P a e s e , r i s p e t t o a l l a q u a l e s i a m o c h i a m a t i a d a s s i c u r a r e q u e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i a d a t t u a r e l e r i f o r m e c h e s o n o s t a t e v a r a t e n e l l ' u l t i m o p e r i o d o , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o o v v i a m e n t e a l P n n r e c o n e s s o a l t e m a d e l l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e e a l n u o v o r u o l o d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e " . C o s ì M a s s i m i l i a n o F e d r i g a , p r e s i d e n t e C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S u m a i - A s s o p r o f , i l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a R o m a . " R i s u l t a i n f a t t i q u a n t o m a i i m p o r t a n t e c o m p l e t a r e l ' a t t u a z i o n e d e l l e m i s u r e p r e v i s t e d a l l a M i s s i o n e 6 d e l P n r r p e r f o r n i r e a l c i t t a d i n o r i s p o s t e d a p a r t e d e l t e r r i t o r i o , a p a r t i r e d a l d o m i c i l i o d e l p a z i e n t e - h a p o i a g g i u n t o F e d r i g a - R i c o r d o l ' i m p o r t a n t e t r a g u a r d o r a g g i u n t o c o n i l d e c r e t o 7 7 d e l 2 3 m a g g i o d e l 2 2 , c o n c u i s i è p r o v v e d u t o a d e f i n i r e g l i s t a n d a r d o r g a n i z z a t i v i , q u a l i t a t i v i e t e c n o l o g i c i d e l l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e a c u i l e R e g i o n i s t a n n o d a n d o a t t u a z i o n e c o n g r a n d e i m p e g n o , n o n o s t a n t e i n n e g a b i l i d i f f i c o l t à l e g a t e a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o u n a f u n z i o n e c e n t r a l e è a f f i d a t a a l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e , c h i a m a t a a f o r n i r e d i a g n o s i e t r a t t a m e n t i s p e c i a l i z z a t i a p a z i e n t i a f f e t t i d a u n a v a s t a g a m m a d i c o n d i z i o n i , g a r a n t e n d o l ' a c c e s s o a c u r e s p e c i a l i s t i c h e d i a l t a q u a l i t à i n m o d o t e m p e s t i v o e d e f f i c a c e " . " E ' e v i d e n t e c h e p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o d e v e a f f r o n t a r e o c c o r r e u n a p p r o c c i o s t r a t e g i c o e i n t e g r a t o v o l t o a d e l i n e a r e u n m o d e l l o p r o g r a m m a t o r i o o r g a n i z z a t i v o d e l l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e - h a e v i d e n z i a t o - L a p r o g r a m m a z i o n e , i l f a b b i s o g n o e l a p r o g e t t a z i o n e s o n o p e r t a n t o l e v e f o n d a m e n t a l i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù e f f i c a c e , e q u o e s o s t e n i b i l e c h e t e n g a c o n t o d e i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , d e l l a s o s t e n i b i l i t à f i n a n z i a r i a e d e l l a q u a l i t à d e l l e c u r e . A r i g u a r d o , l o s c o r s o 9 s e t t e m b r e l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i h a a p p r o v a t o l e l i n e e d i i n d i r i z z o p e r l ' a t t i v i t à o r a r i a d a r e n d e r e d a p a r t e d e i m e d i c i d e l r u o l o u n i c o d i a s s i s t e n z a p r i m a r i a n e l l e C a s e d i c o m u n i t à i n a t t u a z i o n e d e l D m 7 7 e d e l l a C n 1 9 2 1 d e l 4 A p r i l e 2 4 . S c o p o d e l d o c u m e n t o è q u e l l o d i d e l i n e a r e d e l l e p r i m e i n d i c a z i o n i o p e r a t i v e p e r l a d e f i n i z i o n e d e l l e a t t i v i t à e r a p p o r t o o r a r i o c h e i m e d i c i d e l r u o l o u n i c o d i a s s i s t e n z a p r i m a r i a s o n o c h i a m a t i a s v o l g e r e a l l ' i n t e r n o d e l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à h u b e s p o k e , r i c o n o s c i u t e d a l l e R e g i o n i i n f a v o r e d i t u t t a l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o p r e v i s t o d a l n u o v o m o d e l l o d i a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e " . L e C a s e d i c o m u n i t à " d i v e n t a n o l u o g o d i r i f e r i m e n t o d e l l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e - h a s p i e g a t o F e d r i g a - I n e s s e s i c o n c r e t i z z a i l p r i n c i p i o d e l l a s a n i t à d i p r o s s i m i t à , c o n u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n p a t o l o g i e c r o n i c h e , f r a g i l i t à e b i s o g n i s o c i o s a n i t a r i c o m p l e s s i . I m e d i c i d e l r u o l o u n i c o i n s e r i t i i n é q u i p e m u l t i p r o f e s s i o n a l i c o n d i v i d o n o i n f o r m a z i o n i e p i a n i d i c u r a a t t r a v e r s o s t r u m e n t i i n t e r o p e r a b i l i c o m e i l f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o e l a p i a t t a f o r m a d i t e l e m e d i c i n a . L ' o b i e t t i v o è s u p e r a r e l a f r a m m e n t a z i o n e t r a i v a r i s e t t i n g a s s i s t e n z i a l i , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à , t e m p e s t i v i t à e p r e s a i n c a r i c o p r o a t t i v a . O c c o r r e p o i i n v e s t i r e a n c h e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e m i g l i o r a r e l ' a t t r a t t i v i t à e l a g e s t i o n e d e i c a r i c h i d i l a v o r o a f f i n c h é l e f i g u r e m e d i c h e a s s u m a n o s e m p r e p i ù u n r u o l o c e n t r a l e s u l t e r r i t o r i o q u a l e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l c i t t a d i n o . P e r t a n t o , l o s c o r s o 1 7 a p r i l e l a C o n f e r e n z a h a a p p r o v a t o e i n v i a t o a l G o v e r n o u n d o c u m e n t o d i a n a l i s i e p r o p o s t e i n t e m a d i p e r s o n a l e d e l S s n , c o n l ' a u s p i c i o c h e p o s s a c o s t i t u i r e l a b a s e p e r u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e c o n d i v i s a " . " T a l e d o c u m e n t o , c h e h a l ' o b i e t t i v o d i v o l e r s t i m o l a r e u n c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e c o s t r u t t i v o e d i p r o m u o v e r e m i s u r e n o r m a t i v e , o r g a n i z z a t i v e e c o n t r a t t u a l i c o e r e n t i c o n l e r e a l i e s i g e n z e d e l s i s t e m a - h a p r o s e g u i t o - p r o p o n e u n ' a n a l i s i a g g i o r n a t a d e l l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à e u n i n s i e m e a r t i c o l a t o d i p r o p o s t e s t r a t e g i c h e d i r i f o r m a e d i i n t e r v e n t i o p e r a t i v i . T r a g u a r d i p e r i q u a l i o c c o r r e u n a p p r o c c i o m u l t i p r o f e s s i o n a l e e i n t e r d i s c i p l i n a r e . I n q u e s t o c o n t e s t o s i c o l l o c a s i c u r a m e n t e l ' A c c o r d o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e p e r l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e p e r g l i o l t r e 2 0 . 0 0 0 p r o f e s s i o n i s t i m e d i c i s p e c i a l i s t i c i a m b u l a t o r i a l i , s o t t o s c r i t t o n e l 2 0 2 4 , c h e c o s t i t u i s c e s e n z a d u b b i o u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o v e r s o i l r a f f o r z a m e n t o d e l S s n e l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s p e c i a l i s t i c a i n I t a l i a . S t i a m o l a v o r a n d o p e r l a n u o v a t o r n a t a c o n t r a t t u a l i s t i c a , q u e l l a d a l 2 0 2 2 a l 2 0 2 4 " . " C o m e n o t o , a b b i a m o a p p r o v a t o l ' A t t o d i i n d i r i z z o i n e r e n t e a g l i a c c o r d i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i p e r l a d i s c i p l i n a d e i r a p p o r t i c o n i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a e i m e d i c i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , v e t e r i n a r i e a l t r e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e . R i t e n i a m o c i s i a n o , d u n q u e - h a c o n c l u s o F e d r i g a - l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é l a t r a t t a t i v a c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i p o s s a p o r t a r e c o n c e l e r i t à a l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l l ' a c c o r d o p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 2 - 2 0 2 4 , r i n v i a n d o a l l a s u c c e s s i v a t o r n a t a c o n t r a t t u a l e 2 0 2 5 - 2 0 2 7 i t e m i d i m a g g i o r e c o m p l e s s i t à " .