R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d o V a l e r i a F e d e l i c o m e u n a d o n n a i n t e l l i g e n t e , s e n s i b i l e e m o l t o l u c i d a . E p e r s o n a l m e n t e r i c o r d o l ’ a f f e t t o c o n c u i m i h a a c c o m p a g n a t o s i a n e g l i a n n i d e l g o v e r n o , q u a n d o e r a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , s i a n e g l i u l t i m i a n n i . E r a f a c i l e v o l e r l e b e n e e d e r a b e l l o f a r l o . A d A c h i l l e , a i s u o i c a r i , a l l a s u a C G I L , a l P d l ’ a f f e t t o e l e c o n d o g l i a n z e p i ù p r o f o n d e m i e e d i t u t t a I t a l i a V i v a " . L o d i c e M a t t e o R e n z i .