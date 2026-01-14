R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " U n m a l e i n e s o r a b i l e e f e r o c e c i h a p o r t a t o v i a V a l e r i a F e d e l i . P e r m o l t i a n n i p r e s t i g i o s a d i r i g e n t e n a z i o n a l e d e l l a C g i l e d e l s i n d a c a t o t e s s i l e e u r o p e o , p o i v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e , U n i v e r s i t à e R i c e r c a " . L o d i c e P i e r o F a s s i n o . " D o n n a c o r a g g i o s a , s e m p r e i n p r i m a l i n e a i n o g n i b a t t a g l i a p e r l ' a f f e r m a z i o n e d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i , d e l l e d o n n e , d e i g i o v a n i , d e i c i t t a d i n i , c r e d e v a i n u n a s i n i s t r a r i f o r m i s t a c a p a c e d i e s p r i m e r e u n a c u l t u r a d i g o v e r n o . C i m a n c h e r à e s e m p r e n e r i c o r d e r e m o c o n g r a t i t u d i n e l a s u a l u c i d i t à i n t e l l e t t u a l e , l a s u a p a s s i o n e c i v i l e , l a s u a g e n e r o s i t à . A d A c h i l l e e a i s u o i c a r i l a p i u a f f e t t u o s a v i c i n a n z a i n q u e s t e o r e d i i n c o n s o l a b i l e d o l o r e " , a g g i u n g e i l d e p u t a t o d e l P d .