R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a h a a i u t a t o t a n t e c o p p i e c h e a v e v a n o b i s o g n o d i a v e r e f i g l i , m a o g g i r a p p r e s e n t a a n c h e u n m e t o d o f o n d a m e n t a l e p e r c o m p e n s a r e i l c a l o d i n a t a l i t à . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o c h e l o S t a t o e l ' U n i o n e e u r o p e a i n v e s t a n o d i p i ù , s o s t e n e n d o a n c h e l e c o p p i e c h e n o n h a n n o l e p o s s i b i l i t à e c o n o m i c h e d i a c c e d e r e a i t r a t t a m e n t i " . C o s ì A n t o n i o P e l l i c e r , f o n d a t o r e e d i r e t t o r e d i I v i , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a c l i n i c a d e l g r u p p o s p e c i a l i z z a t o i n p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a . L ' e s p e r t o a n t i c i p a c h e " n e i p r o s s i m i 5 a n n i c i s a r à u n a s v o l t a t e c n o l o g i c a c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . " N e g l i a n n i ' 8 0 - r i c o r d a - l a p r o b a b i l i t à c h e u n e m b r i o n e a t t e c c h i s s e e r a d e l 6 % , o g g i s i a m o a l 6 5 % e p r e s t o a r r i v e r e m o a l 7 0 - 7 5 % . N o n a r r i v e r e m o m a i a l 1 0 0 % , m a i p r o g r e s s i s o n o s t r a o r d i n a r i . F i n d a l l ' i n i z i o a b b i a m o m e s s o i l p a z i e n t e a l c e n t r o e i n p a r a l l e l o s v i l u p p a t o u n p r o g r a m m a s c i e n t i f i c o a t t r a v e r s o l a n o s t r a f o n d a z i o n e . M o l t i d e i m e t o d i o g g i u t i l i z z a t i s o n o s t a t i s v i l u p p a t i d a n o i . D a u n a c l i n i c a a p e r t a a V a l e n c i a n e l 1 9 9 0 , o g g i s i a m o d i v e n t a t i u n g r u p p o g l o b a l e c o n o l t r e 1 9 0 c e n t r i , s e n z a p e r d e r e q u a l i t à n é c a p a c i t à d i i n v e s t i m e n t o " . S u l l a t e c n o l o g i a , i l f o n d a t o r e d e l g r u p p o o s s e r v a c h e " i l n o s t r o s i s t e m a d i c a r t e l l a c l i n i c a e l e t t r o n i c a è g i à c a p a c e d i e l a b o r a r e d a t i e a n a m n e s i , m a i l c r i t e r i o m e d i c o r e s t e r à f o n d a m e n t a l e " . E a g g i u n g e : " N e i p r o s s i m i 5 a n n i l a P m a v e d r à u n a s v o l t a . I g i n e c o l o g i d o v r a n n o i n t e g r a r e c o m p e t e n z e n u o v e - g e n e t i c a , i n f e r t i l i t à m a s c h i l e , l a b o r a t o r i o - e c o n f r o n t a r s i c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . G i à o g g i t a n t e p a z i e n t i a r r i v a n o d a n o i d o p o a v e r c h i e s t o c o n s i g l i o a C h a t G p t . L a g e n o m i c a s a r à d e c i s i v a p e r c a p i r e q u a l i e m b r i o n i h a n n o r e a l e c a p a c i t à d i i m p i a n t o . A t t r a v e r s o l e b i o p s i e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e l ' i n t e r o c o d i c e g e n e t i c o , n o n p e r d e f i n i r n e i t r a t t i f i s i c i , m a p e r i n d i v i d u a r e , c o n i l s u p p o r t o d e i g e n e t i s t i e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , q u a l i e m b r i o n i h a n n o l e m i g l i o r i c h a n c e d i d i v e n t a r e g r a v i d a n z e . E ' q u e s t a l a s f i d a d e l f u t u r o p e r r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e i l g a p c h e a n c o r a e s i s t e " .