R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n p e r c o r s o d i f e c o n d a z i o n e a s s i s t i t a n o n è s o l t a n t o u n i n s i e m e d i p r o c e d u r e m e d i c h e , m a è u n v i a g g i o e m o t i v o , f a t t o d i s p e r a n z e e s c e l t e d i f f i c i l i . M i g l i a i a d i c o p p i e o g n i a n n o s i r i v o l g o n o a q u e s t e t e c n i c h e p e r s u p e r a r e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l ' i n f e r t i l i t à , f e n o m e n o s e m p r e p i ù d i f f u s o . P e r a n d a r e i n c o n t r o a u n a d o m a n d a s e m p r e c r e s c e n t e n e l n o s t r o P a e s e e s o p r a t t u t t o n e l L a z i o - d o v e s i s v o l g e i l 1 4 , 3 % d e i c i c l i p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a ( P m a ) d i I I e I I I l i v e l l o i n I t a l i a - a p r e n e l c u o r e d i R o m a , i n v i a G i o v a n n i M a r i a L a n c i s i 2 7 , l a n u o v a s e d e d e l l a c l i n i c a I v i c o n u n p o l o d e d i c a t o a l l a P m a d e s c r i t t o c o m e " i l p i ù t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o d ' I t a l i a " . I v i - r i c o r d a u n a n o t a - f a p a r t e d i I v i r m a G l o b a l , i l p i ù g r a n d e g r u p p o i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a , c h e c o n t a 1 9 0 c l i n i c h e d i s t r i b u i t e i n 1 5 P a e s i e c h e n e l s o l o 2 0 2 3 h a e f f e t t u a t o o l t r e 1 5 0 m i l a t r a t t a m e n t i . " D o p o 1 0 a n n i d i p r e s e n z a i n I t a l i a e 4 a n n i d i p i e n a o p e r a t i v i t à c o n t r a t t a m e n t i d i s e c o n d o e t e r z o l i v e l l o n e l l a s e d e d e l C a s i l i n o - a f f e r m a A n t o n i o P e l l i c e r , f o n d a t o r e d i I v i , q u a r t o s c i e n z i a t o p i ù p r o l i f i c o a l m o n d o n e l l a c l a s s i f i c a d e i m i g l i o r i r i c e r c a t o r i d i o s t e t r i c i a , g i n e c o l o g i a e b i o l o g i a r i p r o d u t t i v a - a b b i a m o v o l u t o r e a l i z z a r e u n p r o g e t t o a m b i z i o s o : u n a c l i n i c a i n t e r a m e n t e c o s t r u i t a a t t o r n o a l p a z i e n t e , c a p a c e d i a c c o g l i e r e q u a s i i l d o p p i o d e l l e p e r s o n e r i s p e t t o a p r i m a e d o t a t a d e l l e p i ù m o d e r n e t e c n o l o g i e , s e n z a e g u a l i n e l p a n o r a m a n a z i o n a l e " . D a l 2 0 2 1 a l 2 0 2 4 - r i p o r t a l a n o t a - i c e n t r i I v i i n I t a l i a h a n n o s e g u i t o o l t r e 4 . 3 0 0 c o p p i e , p o r t a n d o a l l a n a s c i t a d i p i ù d i 2 . 6 0 0 b a m b i n i . D u e c o p p i e s u 3 h a n n o p o t u t o r e a l i z z a r e i l p r o p r i o s o g n o d i g e n i t o r i a l i t à . U n d a t o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o r i g u a r d a l a s i c u r e z z a : l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e n a s c i t e è a v v e n u t a d a p a r t i s i n g o l i , c o n u n ' i n c i d e n z a d i g e m e l l a r i t à i n f e r i o r e a l l ' 1 % . I n f o r t e c r e s c i t a a n c h e l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à , a u m e n t a t a d i q u a s i i l 2 0 0 % t r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 4 , c o n u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o s t i m a t o e n t r o i l 2 0 2 5 . N e l l a n u o v a c l i n i c a I v i a R o m a , t u t t i g l i s p a z i s o n o s t a t i p r o g e t t a t i p e r r e n d e r e l ' e s p e r i e n z a p i ù u m a n a , p i ù i n t i m a , m e n o ' o s p e d a l i z z a t a ' , d a l l e s t a n z e p e r l a d e g e n z a a l l e s a l e t r a n s f e r , c o n a m b i e n t i a m p i , r i s e r v a t i e s e p a r a t i p e r o g n i f a s e d e l t r a t t a m e n t o , p r o g e t t a t e , a r r e d a t e e a l l e s t i t e p e r c r e a r e u n a m b i e n t e c h e t r a s m e t t a t r a n q u i l l i t à e f i d u c i a , f a v o r e n d o i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o o l t r e a q u e l l o f i s i c o . M a s o p r a t t u t t o è s t a t o d a t o s p a z i o a q u e l l e n u o v e t e c n o l o g i e c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o r a d i c a l m e n t e i l p a n o r a m a d e l l a P m a . " O g n i p r o g r e s s o i n q u e s t o a m b i t o - s o t t o l i n e a F r a n c e s c o G e b b i a , d i r e t t o r e d i I v i R o m a - n o n h a s i g n i f i c a t o s o l t a n t o u n i n c r e m e n t o d e l l e p r o b a b i l i t à d i s u c c e s s o p e r i p a z i e n t i , m a a n c h e u n a r i d u z i o n e d e i r i s c h i p e r l a s a l u t e d e l l a d o n n a e d e l n a s c i t u r o . A b b i a m o r e s o l a s e d e d i R o m a l a c l i n i c a t e c n o l o g i c a m e n t e p i ù a v a n z a t a d ' I t a l i a , d o t a n d o l a d i u n l a b o r a t o r i o p r o g e t t a t o p e r e v i t a r e q u a l u n q u e i n t e r f e r e n z a o s o v r a p p o s i z i o n e t r a l e a t t i v i t à " . " O v o c i t i , s p e r m a t o z o i e d e m b r i o n i - i l l u s t r a G e b b i a - s o n o p r o t e t t i f i n d a l p r i m o i s t a n t e g r a z i e a u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o e c a p i l l a r e c h e c o n t r o l l a , 2 4 o r e s u 2 4 e 7 g i o r n i s u 7 , t u t t i i p a r a m e t r i a m b i e n t a l i c r i t i c i : t e m p e r a t u r a , u m i d i t à e q u a l i t à d e l l ' a r i a f i l t r a t a . L a c l i n i c a I v i d i R o m a r a p p r e s e n t a l ' u n i c a s t r u t t u r a i n I t a l i a a d i s p o r r e d i u n s i s t e m a d i c o n t r o l l o c o s ì e v o l u t o , i n g r a d o d i s e g n a l a r e i m m e d i a t a m e n t e a l p e r s o n a l e t e c n i c o e b i o l o g i c o a n c h e l e p i ù p i c c o l e d e v i a z i o n i , a s s i c u r a n d o u n a m b i e n t e s e m p r e o t t i m a l e p e r l a c o l t u r a e l a c o n s e r v a z i o n e d e g l i e m b r i o n i . E ' i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e l a t e c n o l o g i a n o n p u ò m o d i f i c a r e i l p o t e n z i a l e i n t r i n s e c o d i c i a s c u n e m b r i o n e , d e t e r m i n a t o d a l l a s u a u n i c i t à b i o l o g i c a , m a p u ò s v o l g e r e u n r u o l o d e c i s i v o n e l p r e s e r v a r n e a l m a s s i m o l ' i n t e g r i t à , e v i t a n d o c h e t a l e p o t e n z i a l e v e n g a c o m p r o m e s s o l u n g o i l p e r c o r s o " . L a c l i n i c a I v i d i R o m a - s i l e g g e n e l l a n o t a - è a n c h e l a p r i m a c l i n i c a d ' I t a l i a d o t a t a d i c a p p e c h i u s e , u n s i s t e m a c h e p e r m e t t e d i a v e r e u n a m b i e n t e c o n t r o l l a t o p e r p r o t e g g e r e i g a m e t i e g l i e m b r i o n i d a c o n t a m i n a z i o n i e s t e r n e e g a r a n t i r e c o n d i z i o n i o t t i m a l i p e r i l l o r o s v i l u p p o . E ' i n o l t r e p r e s e n t e u n a l t o n u m e r o d i i n c u b a t o r i p e r s u p p o r t a r e l a c o l t u r a d e l l e b l a s t o c i s t i , e t u t t o è c o l l e g a t o a d u n S i s t e m a W i t n e s s c o n c h i p R f i d e b r a c c i a l e t t i i n m o d o d a t r a c c i a r e d i g i t a l m e n t e , i n s i c u r e z z a e r e a l t i m e , t u t t e l e f a s i d e l l a p r o c e d u r a . O g n i p a z i e n t e h a u n i n c u b a t o r e d e d i c a t o a c a m e r a s i n g o l a : l ' e m b r i o n e c r e s c e i n u n a m b i e n t e c o n t r o l l a t o , s e n z a i n t e r f e r e n z e d a a l t r i p r o c e s s i . A n c h e i l s i s t e m a d i a g n o s t i c o p e r i l l i q u i d o s e m i n a l e è c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t o e l e s a l e p e r l a c r i o c o n s e r v a z i o n e s o n o d i u l t i m i s s i m a g e n e r a z i o n e , c a r a t t e r i z z a t e d a c r i o c o n t e n i t o r i c o n r i e m p i m e n t o a u t o m a t i c o d i a z o t o l i q u i d o , m o n i t o r a t i c o s t a n t e m e n t e : p i ù s i c u r e z z a , m e n o m a r g i n i d ' e r r o r e u m a n o . A d i s p o s i z i o n e i n o l t r e E m b r y o S c o p e ™ , u n i n c u b a t o r e c h e p e r m e t t e d i f a c i l i t a r e l a s e l e z i o n e e m b r i o n a r i a , g r a z i e a l l ' u t i l i z z o d e l l a t e c n o l o g i a t i m e - l a p s e e d i u n o s p e c i a l e a l g o r i t m o p e r p r e v e d e r e s e u n e m b r i o n e p o t r à p o r t a r e a u n a g r a v i d a n z a e r i d u r r e i t r a s f e r i m e n t i e m b r i o n a l i n e c e s s a r i p e r o t t e n e r e u n b a m b i n o c h e n a s c e r i s p e t t o a l l ' u t i l i z z o d i t e c n i c h e d i c o l t u r a e s e l e z i o n e c o n v e n z i o n a l i . A n c o r a , p e r l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à è p o s s i b i l e s o t t o p o r s i a l t r a t t a m e n t o ' P r e s e r v a A i ' , i l p r i m o t r a t t a m e n t o d i p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à c o n u n i n n o v a t i v o s o f t w a r e c o n i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n t e g r a t o , i n g r a d o d i f o r n i r e a l l a p a z i e n t e u n r e p o r t p e r s o n a l i z z a t o s u l l a q u a l i t à d e i g a m e t i c r i o c o n s e r v a t i e s u l l e p r o b a b i l i t à d i g r a v i d a n z a f u t u r e . " C o n l a n u o v a s e d e - c o n t i n u a G e b b i a - a b b i a m o v o l u t o d a r e p i e n a e s p r e s s i o n e a l m e t o d o I v i : u n a p p r o c c i o c h e i n t e g r a i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a , s i c u r e z z a t e c n o l o g i c a e c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è s t a t o q u e l l o d i c r e a r e u n a c l i n i c a i n c u i g l i e m b r i o n i a b b i a n o l a m i g l i o r e p o s s i b i l i t à d i t r a s f o r m a r s i i n v i t a . I l l o r o p o t e n z i a l e b i o l o g i c o n o n p u ò e s s e r e m o d i f i c a t o , m a p o s s i a m o f a r e i n m o d o c h e n o n v e n g a m a i c o m p r o m e s s o , g a r a n t e n d o c o n d i z i o n i o t t i m a l i i n o g n i f a s e d e l p e r c o r s o " . S e c o n d o i d a t i d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) - r i p o r t a I v i - n e g l i u l t i m i v e n t ' a n n i i n I t a l i a i l n u m e r o d i c i c l i d i t r a t t a m e n t o c o n P m a , c o s ì c o m e i t a s s i d i g r a v i d a n z a , s o n o a u m e n t a t i i n m a n i e r a e s p o n e n z i a l e e a d o g g i o l t r e 2 1 7 m i l a b a m b i n i s o n o n a t i g r a z i e a q u e s t e t e c n i c h e . A f r o n t e d i u n c a l o i n t r a m o n t a b i l e d e l l a n a t a l i t à ( - 2 , 6 % n e l 2 0 2 4 s e c o n d o i d a t i I s t a t ) , s i è a s s i s t i t o a d u n a u m e n t o d i c i c l i d i P m a a v v i a t i . S e i n f a t t i o g g i l ' i n f e r t i l i t à è u n p r o b l e m a c h e a c c o m u n a i l 1 5 % d e l l e c o p p i e , è a l t r e t t a n t o v e r o c h e , s e c o n d o l ' u l t i m o r e p o r t d e l l ' I s s , l e p r o c e d u r e d i P m a h a n n o p o r t a t o n e l 2 0 2 2 a l l a n a s c i t a d i 1 6 . 7 1 8 b a m b i n i ( 1 2 . 9 1 3 c o n g a m e t i d e l l a c o p p i a + 3 . 8 0 5 c o n g a m e t i d o n a t i ) , o v v e r o i l 4 , 3 % d i t u t t i i n a t i i n I t a l i a d i q u e l l ' a n n o , t e s t i m o n i a n z a d e l f o r t e c o n t r i b u t o a l l a d e m o g r a f i a d e l P a e s e . S o n o s t a t i e s e g u i t i 1 0 9 . 7 5 5 c i c l i d i P m a s i a d i I I e I I I l i v e l l o - c h e c o m p r e n d o n o F i v e t ( f e c o n d a z i o n e i n v i t r o c o n t r a s f e r i m e n t o d i e m b r i o n i i n u t e r o ) , I c s i ( f e c o n d a z i o n e i n v i t r o t r a m i t e i n i e z i o n e d i s p e r m a t o z o o i n c i t o p l a s m a ) , F e r ( f e c o n d a z i o n e c o n u t i l i z z o d i e m b r i o n i c r i o c o n s e r v a t i ) e F ò ( f e c o n d a z i o n e c o n i m p i e g o d i o v o c i t i c r i o c o n s e r v a t i ) - s i a d i I l i v e l l o , t e c n i c a m e n o c o m p l e s s a ( i n s e m i n a z i o n e i n t r a u t e r i n a , I u i ) . I n o l t r e , s i r e g i s t r a u n a u m e n t o d e l l e c o p p i e t r a t t a t e c h e s o n o s t a t e 8 7 . 1 9 2 ( + 1 . 1 0 2 ) , d e i c i c l i d i t r a t t a m e n t o e f f e t t u a t i c o n t e c n i c h e d i P m a e d e i b a m b i n i n a t i d a l l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t e t e c n i c h e . A u m e n t a n o a n c h e i c i c l i c o n d o n a z i o n e d i g a m e t i c h e , c o m p l e s s i v a m e n t e p e r l e t e c n i c h e d i I , I I e I I I l i v e l l o , s i a t t e s t a n o a 1 5 . 1 3 1 c i c l i r a p p r e s e n t a n d o i l 1 3 , 8 % d e i c i c l i t o t a l i . R e s t a e l e v a t a l ' e t à m e d i a d e l l e d o n n e c h e s i s o t t o p o n g o n o a t e c n i c h e s e n z a d o n a z i o n e d i g a m e t i c o n c i c l i a f r e s c o : 3 7 a n n i , v a l o r e s u p e r i o r e a l l a m e d i a e u r o p e a ( p a r i a 3 5 a n n i E u r o p e a n I v f M o n i t o r i n g - E i m d a t i 2 0 1 9 ) . A n c h e n e i c i c l i d i P m a c o n d o n a z i o n e d i g a m e t i l ’ e t à d e l l a d o n n a è p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a . I n p a r t i c o l a r e , i l 2 0 2 2 h a v i s t o i l L a z i o r e g i s t r a r e u n i n c r e m e n t o n o t e v o l e d i n a s c i t e d a c i c l i d i P m a : s u b i t o d o p o l a L o m b a r d i a , i l L a z i o è a l s e c o n d o p o s t o p e r n u m e r o d i c i c l i t o t a l i d i I I e I I I l i v e l l o e s e g u i t i i n I t a l i a ( 1 3 . 7 3 0 , c h e c o r r i s p o n d o n o a l 1 4 , 3 % s u b a s e n a z i o n a l e ) . D a l 2 0 1 6 a l 2 0 2 2 i l n u m e r o d i c o p p i e t r a t t a t e c o n t e c n i c h e d i I I e I I I l i v e l l o è a u m e n t a t o d e l 6 3 % ( d a 6 . 7 0 6 a 1 0 . 9 4 9 ) . N e l L a z i o , i n 6 a n n i s o n o r a d d o p p i a t i i n a t i v i v i . " L ' e v o l u z i o n e d e l l a d o m a n d a v a d i p a r i p a s s o c o n q u e l l a d e l l a n o s t r a s o c i e t à , e n o n p u ò e s s e r e s o t t o v a l u t a t a - c o n c l u d e P e l l i c e r - F i n d a l l a s u a f o n d a z i o n e , n e l 1 9 9 0 , i l g r u p p o I v i h a c o n t r i b u i t o a s c r i v e r e l a s t o r i a d e l l a P m a , i n I t a l i a e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , f a c e n d o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i l p r o p r i o t r a t t o d i s t i n t i v o . L ' a p e r t u r a d i q u e s t o n u o v o p o l o d ' e c c e l l e n z a n e l c u o r e d i R o m a r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e t r a g u a r d o , c o n l a g a r a n z i a p e r i p a z i e n t i d i e s s e r e s e g u i t i d a u n ' é q u i p e m e d i c a a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t a a l l ' i n t e r n o d e l l a p i ù g r a n d e e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t a c l i n i c a d i P m a d e l P a e s e " .