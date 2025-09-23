R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n q u e s t i a n n i s i a m o s t a t i i l p r i m o c e n t r o i n I t a l i a p e r n u m e r o d i t r a t t a m e n t i . A p r i r e q u e s t a n u o v a s e d e s e r v i v a a d a r e u l t e r i o r e d i m o s t r a z i o n e d i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e f o r n i r e a i p a z i e n t i l e t e c n o l o g i e m i g l i o r i p e r a f f r o n t a r e l a d e n a t a l i t à e l ' i n f e r t i l i t à . N e l 2 0 2 2 i t r a t t a m e n t i d i P m a h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a n a s c i t a d i c i r c a i l 4 % d e i b a m b i n i i n I t a l i a " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o G e b b i a , d i r e t t o r e d i I v i R o m a , a m a r g i n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e , n e l l a C a p i t a l e , d e l l a n u o v a c l i n i c a d e l g r u p p o s p e c i a l i z z a t o i n p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a , s o t t o l i n e a n d o c h e , c o n i n u o v i s p a z i " s a r e m o i n g r a d o d i r a d d o p p i a r e i c i c l i e s u p e r a r e q u o t a 4 m i l a l ' a n n o " . " L e a p p l i c a z i o n i d e l l e t e c n i c h e s o n o i n c o n t i n u o a u m e n t o - h a s p i e g a t o G e b b i a - Q u e s t a c l i n i c a , c h e p o s s i a m o d e f i n i r e l a p i ù t e c n o l o g i c a d i P m a i n I t a l i a , è i l f r u t t o d i a n n i d i r i c e r c a e i n v e s t i m e n t i . S i a m o i p r i m i a d a d o t t a r e s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d i t e m p e r a t u r a e p r e s s i o n e d e i g a s p e r c u s t o d i r e g a m e t i e d e m b r i o n i n e l m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e , c o s ì d a f a r e s p r i m e r e a l m a s s i m o i l l o r o p o t e n z i a l e r i p r o d u t t i v o " . I l d i r e t t o r e h a r i c o r d a t o c h e I v i I t a l i a " d a l 2 0 2 1 h a s e g u i t o o l t r e 4 . 3 0 0 c o p p i e p o r t a n d o a l l a n a s c i t a d i p i ù d i 2 . 6 0 0 b a m b i n i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 2 0 0 % n e l l e p r o c e d u r e d i v i t r i f i c a z i o n e o v o c i t a r i a t r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 4 " . " S i a m o s t a t i t r a i p r i m i - h a a g g i u n t o l o s p e c i a l i s t a - a u t i l i z z a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a v i t r i f i c a z i o n e o v o c i t a r i a , c o n f r o n t a n d o i d a t i d e i n o s t r i o v o c i t i c o n u n d a t a b a s e m o n d i a l e d i o l t r e 4 0 0 m i l a c a m p i o n i p e r o f f r i r e a l l e p a z i e n t i i n d i c a z i o n i p i ù p r e c i s e s u l l e p r o b a b i l i t à d i s u c c e s s o " . T r a l e i n n o v a z i o n i , G e b b i a h a c i t a t o a n c h e i s i s t e m i d i t i m e l a p s e e d i s c o r i n g e m b r i o n a l e , " s t r u m e n t i c h e s u p p o r t a n o l ' e m b r i o l o g o n e l l a s c e l t a d e l l e b l a s t o c i s t i m i g l i o r i d a t r a s f e r i r e , a u m e n t a n d o i t a s s i d i g r a v i d a n z a " . S u l f r o n t e d e l l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à , " l a v i t r i f i c a z i o n e o v o c i t a r i a r a p p r e s e n t a u n m o d o p e r p r e v e n i r e l ' i n f e r t i l i t à - h a i l l u s t r a t o i l d i r e t t o r e I v i R o m a - S a r e b b e a u s p i c a b i l e c h e q u e s t a p o s s i b i l i t à s i d i f f o n d e s s e a n c h e o l t r e i c e n t r i p r i v a t i , p e r p a t o l o g i e c o m e l ' e n d o m e t r i o s i , p e r c a s i o n c o l o g i c i , o s e m p l i c e m e n t e p e r d o n n e c h e p e r m o t i v i d i c a r r i e r a , s t u d i o o a s s e n z a d i u n p a r t n e r n o n p o s s o n o a v e r e u n f i g l i o n e l m o m e n t o b i o l o g i c a m e n t e p i ù f a v o r e v o l e . L ' e t à m e d i a d i c h i s i r i v o l g e a n o i p e r l a p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à è d i 3 7 a n n i - h a r i c o r d a t o - u n d a t o a n c o r a t r o p p o a l t o r i s p e t t o a l l ' e t à o t t i m a l e , c h e s a r e b b e s o t t o i 3 5 . I l n o s t r o o b i e t t i v o , a n c h e t r a m i t e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , è d i f f o n d e r e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e a n t i c i p a r e l a v i t r i f i c a z i o n e p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a n e l f u t u r o r i p r o d u t t i v o d e l l e d o n n e " .