R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o a P a r m a è g r a v e e i n f a t t i i d i r i g e n t i d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e a v e v a n o p r o v v e d u t o a c o m m i s s a r i a r e l a s e z i o n e d i P a r m a b e n p r i m a c h e i l v i d e o d i v e n t a s s e v i r a l e . L a d e s t r a , F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n p r i m i s , h a s u p e r a t o d a m o l t o t e m p o l ’ e p o c a d e i n o s t a l g i s m i e d e g l i e s t r e m i s m i , t a n t o c a r i i n v e c e a l l a s i n i s t r a . E o g n i e p i s o d i o c h e s i r i c h i a m i a l v e n t e n n i o f a s c i s t a o a p o s t u r e v i o l e n t e v i e n e s a n z i o n a t o i n t e m p o r e a l e . L ’ e s a t t o o p p o s t o d i q u a n t o f a l a s i n i s t r a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " S t r u m e n t a l i z z a e p i s o d i c h e n o n h a n n o a l c u n a r i l e v a n z a p o l i t i c a è d a m e s c h i n i . L a s i n i s t r a s i p r e o c c u p i c o n a l t r e t t a n t a s e v e r i t à e s e r i e t à d i i n t e r v e n i r e s u i s u o i r a g a z z i c h e , o l t r e a i c o r i d i m o r t e , o l t r e a i n n e g g i a r e a l l e B r i g a t e R o s s e n e l s i l e n z i o c o m p l i c e d e i m e d i a , i m p e d i s c o n o a c h i c o l t i v a p e n s i e r i d i v e r s i d i e s p r i m e r l i e v a n n o i n g i r o a v o l t o c o p e r t o a s e m i n a r e p a n i c o e d i s t r u z i o n e a g g r e d e n d o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e " , c o n c l u d e .