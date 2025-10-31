R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e M o v i m e n t o 5 S t e l l e E m i l i a - R o m a g n a , e s p r i m i a m o l a n o s t r a p i ù f e r m a c o n d a n n a p e r q u a n t o a v v e n u t o n e l l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a P a r m a , d o v e g i o v a n i m i l i t a n t i h a n n o i n t o n a t o c o r i f a s c i s t i e i n n e g g i a t o a l D u c e p r o p r i o n e l g i o r n o d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l a m a r c i a s u R o m a . È u n f a t t o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a , c h e o f f e n d e l a m e m o r i a d e m o c r a t i c a e l a d i g n i t à d e l l a n o s t r a r e g i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a i c o o r d i n a t o r i r e g i o n a l i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e E m i l i a - R o m a g n a , M a r c o C r o a t t i e G a b r i e l e L a n z i . " P a r m a è c i t t à M e d a g l i a d ’ O r o d e l l a R e s i s t e n z a , s i m b o l o d e l l ’ I t a l i a c h e s i è l i b e r a t a d a l n a z i f a s c i s m o : s e n t i r v i r i s u o n a r e i n n i a l r e g i m e è u n a v e r g o g n a c h e r i p o r t a l ’ o r o l o g i o d e l l a s t o r i a i n d i e t r o d i o t t a n t ’ a n n i . C h i e d i a m o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i a c c e r t i n o r a p i d a m e n t e l e r e s p o n s a b i l i t à . S e u n p a r t i t o d i g o v e r n o t o l l e r a s i m i l i e p i s o d i n e i p r o p r i l o c a l i , d e v e i n t e r r o g a r s i s u l l a p r o p r i a c o n n i v e n z a m o r a l e c o n c h i c a l p e s t a l a C o s t i t u z i o n e e i v a l o r i a n t i f a s c i s t i s u c u i s i f o n d a l a R e p u b b l i c a . L ’ E m i l i a - R o m a g n a è , e r e s t e r à s e m p r e , t e r r a d i R e s i s t e n z a , d i l i b e r t à e d i c i v i l t à d e m o c r a t i c a " .