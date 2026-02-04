R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a m a l n u t r i z i o n e o n c o l o g i c a è a l c e n t r o d e l l ' e v e n t o ' Q u a n d o n u t r i r s i è c u r a r s i : i l v a l o r e d e l l a n u t r i z i o n e m e d i c a s p e c i a l i z z a t a i n o n c o l o g i a . U n a r i s o r s a p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , u n d i r i t t o p e r t u t t i ' , o s p i t a t o i n o c c a s i o n e d e l 4 f e b b r a i o - G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o n e l l a S a l a d e g l i A t t i p a r l a m e n t a r i , B i b l i o t e c a d e l S e n a t o G i o v a n n i S p a d o l i n i . L ' i n c o n t r o , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a s e n a t r i c e L i c i a R o n z u l l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F a v o R a O d v , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a , a f f r o n t a u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i e a n c o r a s o t t o v a l u t a t e d e l l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a : l a m a l n u t r i z i o n e , c h e c o l p i s c e f i n o a l l ' 8 0 % d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e e i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u s o p r a v v i v e n z a , t o l l e r a n z a a l l e t e r a p i e , q u a l i t à d i v i t a e s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . L a q u e s t i o n e è s t a t a r i c o n o s c i u t a d i p r i m a r i a r i l e v a n z a a n c h e d a l l ' i n s e r i m e n t o d e l l o s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e o n c o l o g i c o n e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e n a z i o n a l i t r a m i t e l a r e c e n t e l e g g e d i B i l a n c i o . I n q u e s t o c o n t e s t o - s p i e g a F a v o i n u n a n o t a - g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e l a n u t r i z i o n e m e d i c a c o n g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i ( A f m s ) e s p r e s s a m e n t e f o r m u l a t i e d e s t i n a t i a l l a g e s t i o n e d i e t e t i c a d e i p a z i e n t i , s o t t o c o n t r o l l o m e d i c o . S o n o d e s t i n a t i a l l ' a l i m e n t a z i o n e c o m p l e t a o p a r z i a l e d i p a z i e n t i c o n c a p a c i t à l i m i t a t a , d i s t u r b a t a o a l t e r a t a d i a s s u m e r e , d i g e r i r e , a s s o r b i r e , m e t a b o l i z z a r e o e l i m i n a r e a l i m e n t i c o m u n i o s o s t a n z e n u t r i e n t i , o p p u r e c o n a l t r e e s i g e n z e n u t r i z i o n a l i d e t e r m i n a t e d a c o n d i z i o n i c l i n i c h e , l a c u i g e s t i o n e d i e t e t i c a n o n p u ò e s s e r e e f f e t t u a t a e s c l u s i v a m e n t e c o n l a m o d i f i c a d e l l a n o r m a l e d i e t a . T r a q u e s t i , i n p a r t i c o l a r e , g l i O n s ( s u p p l e m e n t i n u t r i z i o n a l i o r a l i ) s o n o u n a s o l u z i o n e c l i n i c a e f f i c a c e p e r c o n t r a s t a r e l a m a l n u t r i z i o n e e a p p o r t a n o b e n e f i c i c o m p r o v a t i s u g l i e s i t i c l i n i c i e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . " I n I t a l i a - a f f e r m a F r a n c e s c o D e L o r e n z o , p r e s i d e n t e F a v o - c i r c a i l 6 0 % d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i è a r i s c h i o d i m a l n u t r i z i o n e g i à a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i . L a c a c h e s s i a e l a s a r c o p e n i a c o l p i s c o n o f i n o a l l ' 8 0 % d e i m a l a t i i n f a s e a v a n z a t a , c o n c o n s e g u e n t e a u m e n t o d e l 2 5 0 % d e l l a m o r t a l i t à , t r i p l i c a z i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e e p r o l u n g a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a d u r a t a d e l l e d e g e n z e o s p e d a l i e r e ( + 3 0 % ) . P e r q u e s t o m o t i v o F a v o g i à n e l 2 0 1 6 h a p r o m o s s o , i n s i e m e a d A i o m e S i n p e , l a C a r t a d e i d i r i t t i d e l m a l a t o o n c o l o g i c o a l l ' a p p r o p r i a t o e t e m p e s t i v o s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e , u n o d e i p i l a s t r i d e l l e L i n e e d i i n d i r i z z o s u i p e r c o r s i n u t r i z i o n a l i n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a p p r o v a t e i n C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i n e l 2 0 1 7 . T u t t a v i a - e v i d e n z i a D e L o r e n z o - a d i s t a n z a d i a n n i s o l o p o c h e R e g i o n i l e h a n n o r e c e p i t e p i e n a m e n t e . P i ù r e c e n t e m e n t e , l ' a p p r o v a z i o n e d a l l a C a m e r a d e l l a m o z i o n e c h e i m p e g n a i l G o v e r n o a r e n d e r e i l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e p a r t e i n t e g r a n t e d e i p e r c o r s i o n c o l o g i c i , e d e l l ' e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 c h e i n t r o d u c e l ' o b b l i g o d i r e g i s t r a r e i n c a r t e l l a c l i n i c a g l i e s i t i d e l l o s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e , r e n d e n d o d u n q u e m i s u r a b i l e , t r a c c i a b i l e e q u i n d i e s i g i b i l e l a p r e s a i n c a r i c o n u t r i z i o n a l e , r a p p r e s e n t a n o u n a s v o l t a p e r s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e e p e r f a c i l i t a r e l ' i n s e r i m e n t o d e g l i A f m s , v e r i e p r o p r i p r e s i d i t e r a p e u t i c i , n e i L e a " , l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a . L ' i n c o n t r o - r i f e r i s c e l a F a v o - è a n c h e l ' o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e l a r e c e n t e r e v i s i o n e n a r r a t i v a e u r o p e a c o n d o t t a d a l l ' I t a l i a n I n t e r s o c i e t y W o r k i n g G r o u p f o r N u t r i t i o n a l S u p p o r t i n C a n c e r P a t i e n t s , c h e c o n f e r m a i l r u o l o c e n t r a l e d e g l i O n s n e l m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o g l i e s i t i d i s a l u t e n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . " L e e v i d e n z e d i s p o n i b i l i d i m o s t r a n o c h e u n s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e p e r s o n a l i z z a t o n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i o s p e d a l i z z a t i è a s s o c i a t o a b e n e f i c i c l i n i c i b e n d o c u m e n t a t i a b r e v e t e r m i n e , t r a c u i i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l l a m o r t a l i t à a 3 0 g i o r n i - s p i e g a R i c c a r d o C a c c i a l a n z a , d i r e t t o r e d e l l a S c d i D i e t e t i c a e N u t r i z i o n e c l i n i c a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d E m a t o - o n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - L a p r e s c r i z i o n e d i O n s s i a s s o c i a a u n m i g l i o r a m e n t o , i n p a r t i c o l a r e , d e l l a m a s s a m u s c o l a r e , e f u n z i o n a l e , c h e è s t r e t t a m e n t e c o n n e s s o a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . A c c a n t o a i b e n e f i c i c l i n i c i , l a n o s t r a u l t i m a r e v i s i o n e m e t t e i n l u c e a n c h e l ' i m p a t t o p o s i t i v o d e g l i O n s i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a " , c o n " r i s p a r m i m e d i f i n o a l 1 2 % i n a m b i t o o s p e d a l i e r o e a l 9 % n e i c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i , g r a z i e a l l a r i d u z i o n e d e l l e d e g e n z e p r o l u n g a t e , d e l l e c o m p l i c a n z e e d e l l e r i o s p e d a l i z z a z i o n i . S t u d i i n t e r n a z i o n a l i s t i m a n o c h e u n s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e s t r u t t u r a t o p o s s a g e n e r a r e r i s p a r m i n e t t i d i d i v e r s e m i g l i a i a d i e u r o p e r p a z i e n t e , a f r o n t e d i c o s t i d i i m p l e m e n t a z i o n e m o l t o c o n t e n u t i . A l c o n t r a r i o , l a m a n c a t a i d e n t i f i c a z i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l n u t r i z i o n e c o m p o r t a n o u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e i c o s t i s a n i t a r i " . N o n o s t a n t e l e s o l i d e e v i d e n z e , l ' a c c e s s o a g l i O n s r i m a n e o g g i d i s o m o g e n e o e f r a m m e n t a t o i n I t a l i a , d o v e i l r i m b o r s o è s p e s s o l i m i t a t o e d e m a n d a t o a l l e s i n g o l e R e g i o n i , g e n e r a n d o g r a v i d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e . U n e s e m p i o v i r t u o s o a r r i v a d a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a c h e , d a l 2 0 2 1 , o f f r e g r a t u i t a m e n t e g l i O n s a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i i n t e r a p i a a t t i v a , p r e v i a p r e s c r i z i o n e d a p a r t e d e i c e n t r i i d e n t i f i c a t i e a f f e r e n t i a l l a R e t e d i n u t r i z i o n e c l i n i c a i s t i t u i t a n e l 2 0 2 2 . I n o l t r e , h a r e s o o b b l i g a t o r i o l o s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e p e r t u t t i i p a z i e n t i r i c o v e r a t i , i n t r o d u c e n d o s a n z i o n i e c o n o m i c h e p e r i l m a n c a t o r i s p e t t o d e l l e d i s p o s i z i o n i . U n m o d e l l o e f f i c a c e , c h e l a F a v o a u s p i c a p o s s a e s s e r e r e p l i c a t o s u s c a l a n a z i o n a l e p e r r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a m i g l i o r c u r a e a c c e s s i b i l e a t u t t i . " P a r l a r e d i s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i m a l n u t r i t i s i g n i f i c a p a r l a r e d i u n a d i m e n s i o n e f o n d a m e n t a l e d e l l a t e r a p i a - d i c h i a r a R o n z u l l i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a - I n m o l t e R e g i o n i d ' I t a l i a l ' a c c e s s o a i s u p p l e m e n t i n u t r i z i o n a l i o r a l i p r e s c r i t t i s o t t o s u p e r v i s i o n e c l i n i c a è a n c o r a l i m i t a t o o d i p e n d e d a l l a c a p a c i t à d i s p e s a d e i p a z i e n t i . Q u e s t o p r o d u c e d i s u g u a g l i a n z e c h e n o n s o n o a c c e t t a b i l i i n u n S s n c h e s i f o n d a s u l l ' u n i v e r s a l i t à d e i d i r i t t i . I L e a d e f i n i s c o n o c i ò c h e d e v e e s s e r e g a r a n t i t o a o g n i c i t t a d i n o , a p r e s c i n d e r e d a l t e r r i t o r i o i n c u i v i v e . E ' l ì c h e d e v e t r o v a r e s p a z i o , i n m o d o c h i a r o e s t r u t t u r a t o , i l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i m a l n u t r i t i " . A g g i u n g e l ' o n o r e v o l e M a r i a E l e n a B o s c h i ( I v ) : " Q u a n d o u n a p e r s o n a a f f r o n t a u n t u m o r e n o n p u ò v e d e r s i n e g a t o u n p e z z o f o n d a m e n t a l e d e l l a c u r a s o l o p e r c h é v i v e n e l l a R e g i o n e s b a g l i a t a . N o n è a c c e t t a b i l e . I l n o s t r o g r u p p o s i è f a t t o p r o m o t o r e e h a o t t e n u t o l ' a p p r o v a z i o n e i n C a m p a n i a d e l l ' u n i c a l e g g e r e g i o n a l e i n m a t e r i a . S u q u e s t o I t a l i a V i v a p o r t e r à a v a n t i i l s u o i m p e g n o i n P a r l a m e n t o e n e i C o n s i g l i r e g i o n a l i p e r c h é è u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à e d i e q u i t à : i d i r i t t i d i c u r a n o n p o s s o n o d i p e n d e r e d a l c o d i c e d i a v v i a m e n t o p o s t a l e " . A c o n f e r m a d e l l a v i r t u o s a s i n e r g i a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o n e l r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i , J u d i t G o n z a l e z S a n s , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i D a n o n e I t a l i a e G r e c i a , s o t t o l i n e a : " L a n u t r i z i o n e m e d i c a n o n è u n s u p p o r t o a c c e s s o r i o , m a u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . G a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o e t e m p e s t i v o a g l i O n s s i g n i f i c a m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , a u m e n t a r e l ' e f f i c a c i a d e l l e c u r e o n c o l o g i c h e e r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l ' u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e . P e r D a n o n e N u t r i c i a , l a n u t r i z i o n e r a p p r e s e n t a n e c e s s a r i a m e n t e u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , c a p a c e d i s o s t e n e r e i n m o d o c o n c r e t o i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d e i p a z i e n t i , i n p a r t i c o l a r e i n o n c o l o g i a , d o v e l a m a l n u t r i z i o n e p u ò c o m p r o m e t t e r e l ' e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i : p e r q u e s t o c i i m p e g n i a m o a f a v o r i r e l ' a c c e s s o a l l a n u t r i z i o n e m e d i c a e i n p a r t i c o l a r e a g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i " . N e l r i n g r a z i a r e l e i s t i t u z i o n i " c h e c o n l o s t a n z i a m e n t o d i f o n d i p e r l ' a v v i o d i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i h a n n o f a t t o u n p r i m o e i m p o r t a n t e p a s s o " , G o n z a l e z S a n s r i c o r d a c h e " s o l o a t t r a v e r s o u n e c o s i s t e m a v i r t u o s o d i a t t o r i c h e c o l l a b o r a n o i n m o d o r e a l m e n t e e f f i c a c e - i s t i t u z i o n i , m o n d o c l i n i c o e s i s t e m a p r o d u t t i v o - s a r à p o s s i b i l e p r o m u o v e r e l a n u t r i z i o n e m e d i c a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c u r a o n c o l o g i c a " . O s p i t e s p e c i a l e d e l l ' e v e n t o , R o s a n n a B a n f i , h a p o r t a t o l a s u a t e s t i m o n i a n z a : " O g g i s e n t o i l d o v e r e d i r a c c o n t a r e q u e s t a e s p e r i e n z a e d i r i c o r d a r e q u a n t o l a n u t r i z i o n e m e d i c a s p e c i a l i z z a t a s i a f o n d a m e n t a l e , p e r c h é p r e n d e r s i c u r a d e l l a n u t r i z i o n e s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a v i t a . G a r a n t i r e a o g n i p a z i e n t e u n s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e a d e g u a t o n o n è u n ' o p z i o n e , m a u n d i r i t t o , l e g a t o a l l a s a l u t e e a l l a d i g n i t à d i o g n i p e r s o n a " . A g g i u n g e l ' a t t o r e L i n o B a n f i : " R i c o r d o c h i a r a m e n t e q u e l m o m e n t o i n d i r e t t a t e l e v i s i v a , q u a n d o p a r l a i d e l l a m a l a t t i a d i m i a f i g l i a . F u l e i a c h i e d e r m e l o . O g g i s e n t o l o s t e s s o d o v e r e d i e s p o r m i , a f f i n c h é l a n u t r i z i o n e v e n g a f i n a l m e n t e r i c o n o s c i u t a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c u r a . S o l o c o s ì p o s s i a m o m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , r e s t i t u e n d o l o r o f o r z a e s p e r a n z a " .