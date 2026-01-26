R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A f f i a n c a r e l e f o r m u l a z i o n i s o l i d e a l l e s o l u z i o n i o r a l i p e r l a s u p p l e m e n t a z i o n e d e l l a v i t a m i n a D p o t r e b b e g e n e r a r e u n r i s p a r m i o p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d i 5 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o n e l l ' a r c o d i 3 a n n i . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n ' a n a l i s i d i i m p a t t o s u l b u d g e t ( B i a ) c h e h a s t i m a t o l a r i c a d u t a e c o n o m i c a d i u n a p o s s i b i l e r i m o d u l a z i o n e d e l l e q u o t e d i m e r c a t o t r a l e d i v e r s e f o r m e f a r m a c e u t i c h e d i v i t a m i n a D a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i , e l a b o r a t a s u l l a b a s e d e i c o n s u m i d i v i t a m i n a D r e g i s t r a t i a f e b b r a i o 2 0 2 3 . L ' a n a l i s i è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' V i t a m i n a D : s t r a t e g i e d ' i m p a t t o s u i b u d g e t r e g i o n a l i e p o t e n z i a l i r i s p a r m i ' , i d e a t o e o r g a n i z z a t o d a C e n c o r a – P h a r m a l e x c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i I b s a I t a l i a . L a c a r e n z a d i v i t a m i n a D - r i c o r d a u n a n o t a - r e s t a a n c o r a o g g i u n a d e l l e c r i t i c i t à p i ù d i f f u s e e a l c o n t e m p o p i ù s o t t o v a l u t a t e d e l l a s a l u t e p u b b l i c a m o n d i a l e . S i t r a t t a d i u n a v i t a m i n a i m p o r t a n t e n o n s o l o p e r i l b e n e s s e r e m u s c o l o s c h e l e t r i c o , m a a n c h e p e r l a r e g o l a z i o n e d e l l a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a , l o s v i l u p p o p r e n a t a l e , l a f u n z i o n e c e r e b r a l e , c a r d i o v a s c o l a r e e l a p r e v e n z i o n e d i p a t o l o g i e c r o n i c o - o n c o l o g i c h e . L ' i p o v i t a m i n o s i D è u n p r o b l e m a p e r s i s t e n t e , s o p r a t t u t t o n e l l e p o p o l a z i o n i p i ù v u l n e r a b i l i t r a c u i a n z i a n i , d o n n e i n g r a v i d a n z a o i n a l l a t t a m e n t o , p e r s o n e c o n p e l l e s c u r a , c o n g r a v i d e f i c i t m o t o r i e a f f e t t i d a o b e s i t à . N o r m a l m e n t e l ' o r g a n i s m o u m a n o r i c a v a l a v i t a m i n a D n a t u r a l m e n t e p e r i l 9 0 % d a l l ' e s p o s i z i o n e a i r a g g i U v b s o l a r i , m e n t r e l a r e s t a n t e q u o t a d e r i v a d a a l i m e n t i c o m e p e s c i g r a s s i , l a t t e e d e r i v a t i , u o v a e f u n g h i . " L a c a r e n z a d i v i t a m i n a D - s p i e g a O r a z i o F a l l a , d i r i g e n t e m e d i c o s p e c i a l i z z a t o i n E n d o c r i n o l o g i a , d i s t r e t t o d i P a l e s t r i n a , A s l R o m a 5 - è t a n t o d i f f u s a q u a n t o c l i n i c a m e n t e i m p a t t a n t e : n e l l a s u a f o r m a s e v e r a s i m a n i f e s t a c o n i s e g n i d i r a c h i t i s m o n e i b a m b i n i e d e l l ' o s t e o m a l a c i a n e l l ' a d u l t o , e d è a s s o c i a t a a u n i n c r e m e n t o d e l r i s c h i o d i o s t e o p o r o s i , m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , i n f e z i o n i , c a n c r o , m i o p a t i e , m a l a t t i e a u t o i m m u n i , d i a b e t e . L e f o r m e c r o n i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e n e i p i ù g i o v a n i l a c r e s c i t a e f a v o r i r e d e f o r m i t à s c h e l e t r i c h e , m e n t r e n e g l i a d u l t i d e t e r m i n a n o u n a m a g g i o r e f r a g i l i t à d e l l o s c h e l e t r o , c o n a u m e n t o d e l l ' i n c i d e n z a d i f r a t t u r e e a n c h e e f f e t t i e x t r a - s c h e l e t r i c i . L a c a r e n z a - c h i a r i s c e - v i e n e c o m p e n s a t a d a l l ' i n t e g r a z i o n e f a r m a c o l o g i c a c h e p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t a i n d i v e r s e m o d a l i t à , m i g l i o r a t e n e l t e m p o c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a c o m p l i a n c e d e l p a z i e n t e . V i s o n o s o l u z i o n i o r a l i t r a d i z i o n a l i e l e p i ù r e c e n t i c a p s u l e s o f t g e l e f i l m o r o d i s p e r s i b i l i ( O d f ) , c h e s i p r o p o n g o n o c o m e v a l i d e a l t e r n a t i v e , a v e n d o d i m o s t r a t o l a b i o e q u i v a l e n z a n e g l i s t u d i c o n d o t t i " . I n u n c o n t e s t o s a n i t a r i o s e g n a t o d a c r e s c e n t e d o m a n d a d i p r e s t a z i o n i , i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e a u m e n t o d e l l e c r o n i c i t à - p r o s e g u e l a n o t a - i l S s n e i S e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i s o n o c h i a m a t i a i m p l e m e n t a r e s t r a t e g i e d i o t t i m i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e , p e r g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à e c o n t i n u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ' e q u i t à a s s i s t e n z i a l e . P e r q u e s t o l ' a n a l i s i e f f e t t u a t a s u l l ' i m p a t t o d e l l ' u t i l i z z o d i v i t a m i n a D s u i s i s t e m i r e g i o n a l i p u ò f o r n i r e s t r u m e n t i u t i l i a g l i s t a k e h o l d e r s d i s i s t e m a p e r v a l u t a r e p e r c o r s i e / o i n d i c a z i o n i d ' u t i l i z z o s e m p r e p i ù e f f i c i e n t i . P e r e s e m p i o , i d a t i d e l l a s i m u l a z i o n e e v i d e n z i a n o c h e m o n i t o r a n d o l a t i p o l o g i a d i s o m m i n i s t r a z i o n e d i v i t a m i n a D s i p o s s o n o r e a l i z z a r e r i s p a r m i p a r i a 1 2 , 5 m i l i o n i d i e u r o p e r l a L o m b a r d i a , 7 , 3 m i l i o n i p e r l a C a m p a n i a e 5 m i l i o n i p e r i l L a z i o , c o n f e r m a n d o i l c o l e c a l c i f e r o l o c o m e u n a m o l e c o l a c o n a l t o v a l o r e s t r a t e g i c o p e r l e p o l i t i c h e d i g o v e r n o d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a . " L ' a n a l i s i c o n d o t t a - a f f e r m a E u g e n i o D i B r i n o , C o - F o u n d e r & P a r t n e r , A l t e m s A d v i s o r y - d i m o s t r a c o m e l ' u t i l i z z o d i f o r m u l a z i o n i s o l i d e p e r l a s u p p l e m e n t a z i o n e d e l l a v i t a m i n a D p o s s a g e n e r a r e u n i m p a t t o e c o n o m i c o r i l e v a n t e n o n s o l t a n t o p e r i s e r v i z i s a n i t a r i , m a a n c h e p e r i p a z i e n t i , c o n a z z e r a m e n t o d e l c o - p a y m e n t , f a v o r e n d o c o s ì u n a m a g g i o r e a d e r e n z a t e r a p e u t i c a e u n b e n e f i c i o d i r e t t o s u i c o s t i i n d i v i d u a l i . N o n s i t r a t t a s o l o d i r i s p a r m i a r e , m a d i r e i n v e s t i r e m e g l i o , d i m o s t r a n d o c h e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a p u ò e s s e r e s o s t e n i b i l e s e g u i d a t a d a s c e l t e b a s a t e s u l l ' e v i d e n z a , c o n v a n t a g g i c l i n i c i , e c o n o m i c i e d i c o m p l i a n c e " . I l r e p o r t p a r t e d a l l ' e s p e r i e n z a d e l l a R e g i o n e L a z i o e d a l l ' i m p l e m e n t a z i o n e d i u n m o d e l l o d i a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a , i n p a r t i c o l a r e s i e v i d e n z i a l ' e s p e r i e n z a d e l l a A s l R o m a 2 s u l c o n t r o l l o d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a l e g a t a a l l a s u p p l e m e n t a z i o n e d i v i t a m i n a D . I l 4 m a r z o 2 0 2 5 l ' e n t e h a p u b b l i c a t o u n d o c u m e n t o - F a r m a i n f o r m a A p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a A s l R o m a 2 : i n d i c a t o r i s p e s a c o n v e n z i o n a t a v i t a m i n a D ( c o l e c a l c i f e r o l o ) - i n c u i i p r e s c r i t t o r i , q u a l o r a r i t e n g a n o n e c e s s a r i o p r e s c r i v e r e a l t r a f o r m u l a z i o n e r i s p e t t o a l f l a c o n c i n o m u l t i - d o s e , s o n o i n v i t a t i a s c e g l i e r e i l t r a t t a m e n t o c h e a p a r i t à d i d o s a g g i o p r e s e n t a i l c o s t o - t e r a p i a p i ù b a s s o , a l f i n e d i c o n t r i b u i r e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e . " I d a t i d i m o n i t o r a g g i o d e l l a s p e s a c o n v e n z i o n a t a - p r e c i s a G e r a r d o M i c e l i S o p o , d i r e t t o r e U o c F a r m a c i a o s p e d a l i e r a O p - C o n t i n u i t à o s p e d a l e - t e r r i t o r i o e d i s t r i b u z i o n e d i r e t t a , A s l R o m a 2 - d i m o s t r a n o c h e l e p o l i t i c h e d i a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a p r o d u c o n o r i s u l t a t i c o n c r e t i : n e l 2 0 2 4 l a s p e s a a n n u a p e r i l c o l e c a l c i f e r o l o s i è a t t e s t a t a p o c o s o t t o i 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o , i n r i d u z i o n e r i s p e t t o a i q u a s i 3 , 7 m i l i o n i r e g i s t r a t i n e l 2 0 2 3 . L a R e g i o n e L a z i o h a p u b b l i c a t o u n i n d i c a t o r e m o l t o s t r i n g e n t e , c h e v a p e r s e g u i t o i n m o d o d a p e r m e t t e r e d i l i b e r a r e r i s o r s e d a r e i n v e s t i r e i n c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e d i n n o v a z i o n e " . S e c o n d o U g o T r a m a , d i r i g e n t e U o d P o l i t i c a d e l f a r m a c o e d i s p o s i t i v i , d i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e e i l c o o r d i n a m e n t o d e l S s r , R e g i o n e C a m p a n i a , v i c e p r e s i d e n t e S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c i a o s p e d a l i e r a e d e i s e r v i z i f a r m a c e u t i c i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e ( S i f o ) , s i t r a t t a d i " a p p r o p r i a t e z z a c h e c u r a , r i s p a r m i o c h e i n v e s t e : l a g o v e r n a n c e f a r m a c e u t i c a n o n è s o l o c o n t r o l l o d e l l a s p e s a , m a u n a l e v a s t r a t e g i c a c h e i n t e g r a v a l o r e c l i n i c o e d e c o n o m i c o p e r g a r a n t i r e a c c e s s o a t e r a p i e r e a l m e n t e e f f i c a c i e d i n n o v a t i v e . O c c o r r e a r m o n i z z a r e r e g o l e e p r o c e s s i p e r o t t i m i z z a r e e f f i c i e n z a e q u a l i t à d e l l e c u r e , b i l a n c i a n d o l ' i n n o v a z i o n e c o n l a s o s t e n i b i l i t à f i n a n z i a r i a d e l S s n . Q u e s t o - e v i d e n z i a T r a m a - v i e n e r e a l i z z a t o o g n i g i o r n o i n R e g i o n e C a m p a n i a c o s ì c o m e i n a l t r e R e g i o n i c o m e i l L a z i o , c h e o g g i h a c o n d i v i s o u n c a s o d i g e s t i o n e d e l l e v i t a m i n a D m o l t o i n t e r e s s a n t e , c h e p o t r à e s s e r e u n a s t r a d a p e r c o r r i b i l e p e r t u t t i i s i s t e m i r e g i o n a l i n e l l ' o t t i c a d i t r a s f o r m a r e i l r i s p a r m i o i n q u a l i t à d i c u r a e i n r i s o r s e p e r l ' i n n o v a z i o n e s a n i t a r i a " . A g g i u n g e F a u s t o B a r t o l i n i , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o A s s i s t e n z a f a r m a c e u t i c a U s l U m b r i a 2 e c o o r d i n a t o r e C a b i n a d i r e g i a r e g i o n a l e p e r i l g o v e r n o d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a : " D a t i i r i s u l t a t i d i r i s p a r m i o c h e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i , i l m o d e l l o p o t r e b b e e s s e r e i m p l e m e n t a t o i n a l t r e r e a l t à r e g i o n a l i c o m e p e r e s e m p i o l ' U m b r i a . N o i a b b i a m o l ' o b b l i g o s i a p r o f e s s i o n a l e c h e m o r a l e d i s o s t e n e r e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o , q u i n d i l a n o s t r a a z i o n e è v o l t a a l i b e r a r e r i s o r s e l a d d o v e c i s i a s p a z i o e m a r g i n i p e r r a z i o n a l i z z a r e . Q u e s t e r i s o r s e - r i m a r c a - s e r v o n o a g a r a n t i r e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e q u i n d i i p r i n c i p i f o n d a n t i c h e s o n o q u e l l i d e l l ' u n i v e r s a l i t à e d e l l ' e q u i t à e s o p r a t t u t t o l a g r a t u i t à . O g n i R e g i o n e p u ò i m p l e m e n t a r e i n i z i a t i v e v o l t e a r a g g i u n g e r e e q u i l i b r i o , r i v o l g e n d o l ' a t t e n z i o n e v e r s o u n a p p r o c c i o p i ù a p p r o p r i a t o d e l l e v a r i e f o r m u l a z i o n i d i f a r m a c i a d i s p o s i z i o n e p e r l a t e r a p i a c o n l a v i t a m i n a D . A n c h e i n U m b r i a a b b i a m o a d o t t a t o i n i z i a t i v e c h e v a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e . Q u e l l o c h e è a u s p i c a b i l e , a n c h e a t t r a v e r s o i l t a v o l o n a z i o n a l e d e l l ' A i f a , è c o n d i v i d e r e u n a s t r a t e g i a c o m u n e e o m o g e n e a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . Q u e s t o c o m p o r t a d a u n l a t o r i s p a r m i o e q u i n d i l i b e r a r e q u e s t e r i s o r s e e m e t t e r l e a d i s p o s i z i o n e p e r i v a r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i , m a s o p r a t t u t t o m a n t e n e r e u n a o m o g e n e i t à d i c o m p o r t a m e n t o p r e s c r i t t i v o e u n a d i s p o n i b i l i t à d e l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a p e r t u t t i i p a z i e n t i " . I l d o c u m e n t o - c o n c l u d e l a n o t a - i n t e n d e f o r n i r e a l l e R e g i o n i i t a l i a n e g l i e l e m e n t i s t r a t e g i c i f o n d a m e n t a l i c h e , g r a z i e a l r i s u l t a t o p o s i t i v o d e l c a s o d i s t u d i o d e l l a R e g i o n e L a z i o , p o n g a n o l e b a s i a l l a p o s s i b i l e i m p l e m e n t a z i o n e d i u l t e r i o r i p e r c o r s i v i r t u o s i . L ' a n a l i s i s i c o n c l u d e c o n a l c u n i s p u n t i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e p r e s i i n c o n s i d e r a z i o n e : p r o m o z i o n e d e l l o s w i t c h : v e r i f i c a n d o l e f o r m u l a z i o n i p i ù o p p o r t u n e ; v a n t a g g i o e c o n o m i c o p e r i l p a z i e n t e : c o m u n i c a z i o n e a l l ' u t e n t e s u i c o s t i a s u o c a r i c o ; g o v e r n a n c e : i s t i t u i r e o p o t e n z i a r e o r g a n i s m i t e c n i c i c o n s u l t i v i c o m p o s t i d a e s p e r t i m u l t i d i s c i p l i n a r i ; e , i n f i n e , a p p r o p r i a t e z z a : l e R e g i o n i d e v o n o m o n i t o r a r e a t t i v a m e n t e l e p r e s c r i z i o n i p e r g a r a n t i r e l a c o n f o r m i t à c o n l a N o t a 9 6 A i f a .