R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ’ a p p r o v a z i o n e d i m a v a c a m t e n p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a r a p p r e s e n t a u n c a m b i a m e n t o s o s t a n z i a l e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . P e r l a p r i m a v o l t a a b b i a m o u n f a r m a c o c a p a c e d i a g i r e d i r e t t a m e n t e s u i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d i q u e s t a m a l a t t i a c o m p l e s s a , c h e p u ò p r o v o c a r e o s t r u z i o n e a l f l u s s o d i s a n g u e d a l v e n t r i c o l o s i n i s t r o , d i f f i c o l t à d i r i l a s s a m e n t o d e l c u o r e , a r i t m i e e i n s u f f i c i e n z a m i t r a l i c a " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e G i a n f r a n c o S i n a g r a , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o C a r d i o v a s c o l a r e e p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i C a r d i o l o g i a , d u r a n t e l ’ a n n u n c i o – o g g i a R o m a – d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i m a v a c a m t e n p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a o s t r u t t i v a ( C m i o ) s i n t o m a t i c a ( c l a s s e I I - I I I s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e N Y H A ) i n p a z i e n t i a d u l t i n e i q u a l i l a t e r a p i a s t a n d a r d r i s u l t a i n s u f f i c i e n t e " M a v a c a m t e n , a p p a r t e n e n t e a l l a n u o v a c l a s s e d e g l i i n i b i t o r i d e l l a m i o s i n a , r i e s c e a r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l g r a d i e n t e d i o s t r u z i o n e . L o f a – s p i e g a S i n a g r a - m i g l i o r a n d o l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e m e t a b o l i c a d e l m u s c o l o c a r d i a c o , f a v o r e n d o u n a m i g l i o r e f u n z i o n e d i p o m p a e u n a r i d u z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i d e l c u o r e . T u t t o q u e s t o s i t r a d u c e i n b e n e f i c i c o n c r e t i p e r i p a z i e n t i : m e n o s i n t o m i , m a g g i o r e c a p a c i t à d i e s e r c i z i o f i s i c o e — c o n b u o n a p r o b a b i l i t à — u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m a l a t t i a a l u n g o t e r m i n e . R i c o r d i a m o c h e c i r c a i l 5 0 % d e i p a z i e n t i c o n c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a p r e s e n t a u n ’ o s t r u z i o n e s i g n i f i c a t i v a . T u t t a v i a , c o n l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i s o l o m e n o d i u n t e r z o o t t e n e v a u n b e n e f i c i o c l i n i c o s o d d i s f a c e n t e . G l i i n i b i t o r i d e l l a m i o s i n a , s o p r a t t u t t o s e a g g i u n t i a l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d ( i l c o s i d d e t t o o n t o p ) , p e r m e t t o n o m i g l i o r a m e n t i r a p i d i d e l g r a d i e n t e e d e i s i n t o m i . I n o l t r e , r e n d e r a n n o p r o b a b i l m e n t e p o s s i b i l e r i d u r r e i n f u t u r o l e d o s i d i a l t r i f a r m a c i , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a q u a l i t à d i v i t a " . S u l l u n g o p e r i o d o , u n a " r i d u z i o n e s t a b i l e d e l l ’ o s t r u z i o n e p u ò i n f l u i r e s u l l a d i m e n s i o n e e s u l l a f u n z i o n e d e l c u o r e , s u l r i s c h i o d i a r i t m i e e q u i n d i s u l l a p r o b a b i l i t à d i e v e n t i g r a v i – o s s e r v a i l p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a S i c - . V a r i c o r d a t o c h e l a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a è u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e i m p r o v v i s a n e i g i o v a n i . P e r q u e s t o m o t i v o è p a r t i c o l a r m e n t e i n c o r a g g i a n t e p e n s a r e c h e q u e s t i f a r m a c i p o s s a n o m o d i f i c a r e i n p r o f o n d i t à l a b i o l o g i a d e l m i o c a r d i o e f o r s e p r e v e n i r e l e f o r m e p i ù a v a n z a t e e p e r i c o l o s e d e l l a m a l a t t i a " . I n I t a l i a " s i s t i m a c h e c i s i a n o c i r c a 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e a f f e t t e d a c a r d i o m i o p a t i a i p e r t r o f i c a . D i q u e s t e - r i c o r d a S i n a g r a - c i r c a l a m e t à p r e s e n t a f o r m e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i , c o n s i n t o m i i m p a t t a n t i s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , e s o l o u n a p a r t e r i s p o n d e a d e g u a t a m e n t e a l l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i . È u n a m a l a t t i a n o n m o l t o f r e q u e n t e , m a c o n u n p e s o i m p o r t a n t e p e r c h é i n t e r e s s a s p e s s o i n d i v i d u i t r a i 2 0 e i 4 0 a n n i , c i o è i n u n a f a s e d e l l a v i t a i n c u i s i è m a g g i o r m e n t e a t t i v i , p r o d u t t i v i e i m p e g n a t i i n a t t i v i t à f i s i c h e e p r o f e s s i o n a l i . I n q u e s t i s o g g e t t i l a m a l a t t i a p u ò g e n e r a r e u n a n o t e v o l e d i s a b i l i t à , o l t r e a i r i s c h i p i ù n a s c o s t i l e g a t i a l l a s u a s t e s s a n a t u r a " . L a d i a g n o s i r i c h i e d e u n " a l t o l i v e l l o d i a t t e n z i o n e c l i n i c a : i l s o s p e t t o è f o n d a m e n t a l e , s o p r a t t u t t o i n p r e s e n z a d i s i n t o m i c o m e a f f a t i c a m e n t o , p a l p i t a z i o n i o r i d o t t a t o l l e r a n z a a l l o s f o r z o . G l i s t u d i c l i n i c i d i s p o n i b i l i h a n n o d i m o s t r a t o c h e f a r m a c i c o m e m a v a c a m t e n m i g l i o r a n o p r o p r i o q u e s t i a s p e t t i : l o s t a t o d e i s i n t o m i , l a c a p a c i t à d i e s e r c i z i o a l t e s t c a r d i o p o l m o n a r e e a l c u n i b i o m a r c a t o r i c h e r i f l e t t o n o l a b i o l o g i a d e l l a m a l a t t i a " c o n c l u d e .